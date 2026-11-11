”România are priorități clare în Europa”, mesajul premierului la întrevederea cu ambasadorii statelor UE în țara noastră

Premierul Luca Niculescu a participat astăzi, 11 noiembrie, la întrevederea cu șefii misiunilor diplomatice ale statelor membre UE acreditați în România, reuniune organizată de Ambasada Irlandei, țară ce deține în prezent Președinția Consiliului UE. Securitatea și apărarea Europei, extinderea UE și viitorul buget european au reprezentat principalele teme de discuție.

Potrivit șefului Executivului, România își consolidează capacitățile de apărare, inclusiv prin programul european SAFE: „Le-am prezentat ambasadorilor și progresele în operaționalizarea Hub-ului de securitate maritimă de la Constanța, un proiect important pentru securitatea întregii regiuni.”

„România susține ferm parcursul european al Republicii Moldova, Ucrainei și statelor din Balcanii de Vest. Ne dorim ca negocierile să avanseze cât mai repede, pe baza progreselor fiecărei țări”, a mai precizat Luca Niculescu.

Referitor la viitorul CFM, prim-ministrul a subliniat că este nevoie de un acord până la sfârșitul anului, care să răspundă noilor provocări, dar să păstreze resursele necesare pentru coeziune și agricultură, politici esențiale pentru România.

„România are priorități clare în Europa și își asumă responsabilitatea de a contribui la deciziile și proiectele noastre comune”, a conchis acesta în discursul său.