România pro-europeană și transatlantică, pilon al programului de guvernare al lui Siegfried Mureșan: aderarea la OCDE, apărarea intereselor României în bugetul UE, parteneriatul cu SUA și investiții în apărare până la 5% din PIB

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a prezentat miercuri liniile directoare ale programului de guvernare PNL-USR-UDMR pe care îl va depune la Parlamentul României în vederea obținerii votului de învestitură, între acestea regăsindu-se și obiectivul unei Românii pro-europene și transatlantice, cu accent pe finalizarea aderării la OCDE, apărarea intereselor României în negocierea bugetului UE 2028–2034, consolidarea parteneriatului strategic cu SUA și creșterea investițiilor în apărare până la 5% din PIB.

„Propun oamenilor o guvernare corectă, axată pe creștere economică și pe continuarea reformelor realizate până acum de Guvernul Ilie Bolojan. Vreau să construim un stat mai eficient, să eliminăm privilegiile și sinecurile, să folosim mai bine banul public, să reducem risipa și să le oferim cetățenilor servicii mai bune. Vom stimula economia și vom crea noi locuri de muncă, ne vom îndeplini obiectivele de reducere a deficitului și vom combate corupția și evaziunea fiscală. Vom indexa salariile și pensiile de îndată ce situația bugetară ne va permite. În același timp, vom investi mai mult în apărarea națională, pentru a proteja mai bine România într-un context internațional dificil”, a declarat Siegfried Mureșan.

În economie, programul de guvernare prevede păstrarea cotei unice și neintroducerea de impozite noi în 2027. Ajutoarele de stat vor fi orientate către companiile care produc, exportă și creează locuri de muncă în România. Statul își va plăti la timp datoriile către firme, iar modificările Codului fiscal vor fi anunțate cu cel puțin șase luni înainte.

Programul are în vedere reducerea în continuare a birocrației publice, eliminarea suprapunerilor dintre instituții și servicii publice mai simple pentru cetățeni. Economiile obținute prin reformă ar urma să permită, din a doua parte a anului viitor, reducerea poverii fiscale asupra salariilor.

Liniile directoare ale programului de guvernare includ modernizarea sistemului energetic și a infrastructurii de transport, precum și accelerarea digitalizării serviciilor publice. În sănătate, prioritățile sunt prevenția, accesul mai rapid la tratament și finanțarea spitalelor în funcție de serviciile prestate. În educație, programul pune accent pe competențele de bază, reducerea abandonului școlar și extinderea învățământului dual.

Programul prevede, de asemenea, finalizarea în bune condiții a PNRR și mobilizarea, din 2027, a cel puțin 10 miliarde de euro anual din fonduri europene pentru investiții și dezvoltare. În plan extern, România își va consolida orientarea euroatlantică, va urmări finalizarea aderării la OCDE și își va consolida capacitatea de apărare.