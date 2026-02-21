România, R. Moldova și Ucraina au lansat alianța cibernetică trilaterală pentru reziliență. Memorandumul, semnat la Kiev

România, Republica Moldova și Ucraina au semnat joi, la Kiev, memorandumul privind lansarea unei alianțe cibernetice trilaterale pentru reziliență, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Memorandumul de Înțelegere a fost semnat în marja celei de a 3-a ediții a Forumului Internațional pentru Reziliență Cibernetică între Directoratul Național de Securitate Cibernetică din România și instituțiile omolog din Republica Moldova și Ucraina.

România, Republica Moldova și Ucraina au convenit, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, lansarea unei triple alianței cibernetice, în cadrul unei reuniuni ministeriale de externe a formatului trilateral „Triunghiul Odesa”. Cu ocazia reuniunii s-a adoptat Declarația privind consolidarea rezilienței României, Republicii Moldova și Ucrainei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică și cooperare pentru o mai bună conectare terestră a celor trei țări.

Memorandumul va contribui la o cooperare trilaterală în combaterea amenințărilor cibernetice mai articulată și mai structurată.

Totodată, unul dintre principalele obiective ale memorandumului este consolidarea rezilienței față de această categorie de amenințări.

Acest document este o nouă confirmare a importanței colaborării în acest format și a eforturilor depuse pentru a diversifica inițiativele și programele în acest domeniu, care este deosebit de relevant în contextul actual de securitate regională, a mai transmis MAE.

Semnarea acordului trilateral între agențiile de securitate cibernetică a fost anunțată, la München, de directorul DNSC Dan Cîmpean, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, precizând că această alianță este menită să faciliteze schimbul de informații, metodologii și instrumente, consolidând astfel reziliența regională.

„Săptămâna viitoare intenționăm și sperăm să semnăm (…) Avem nevoie să învățăm de la Republica Moldova și de la Ucraina pe domeniile în care sunt foarte avansați și, în schimb, să-i sprijinim cu resursele și expertiza românească”, a explicat Cîmpean.