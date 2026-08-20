România, R. Moldova și Ucraina vor depune „eforturi pentru un răspuns regional mai puternic și mai eficient” la „încercările Rusiei de ne testa unitatea și hotărârea”, anunță Andrii Sybiha

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, semnalează că Rusia a violat spațiul aerian al României și al Republicii Moldova în timpul atacului aerian efectuat noaptea trecută asupra Ucrainei urmărind să pună „din ce în ce mai mult la încercarea hotărârea NATO și a partenerilor săi.”

„În timpul atacului desfășurat în timpul nopții împotriva Ucrainei, Rusia a încălcat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova și al României, iar un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Moldova a fost luat în vizor. Acestea nu sunt incidente izolate. Ele fac parte din atacurile teroriste deliberate și sistematice ale Rusiei. Statul agresor pune din ce în ce mai mult la încercare hotărârea NATO și a partenerilor săi, încălcând suveranitatea statelor vecine și extinzând în mod deliberat riscurile generate de războiul său mult dincolo de granițele Ucrainei”, a reacționat Sybiha într-un mesaj publicat pe X.

During its overnight attack against Ukraine, Russia once again violated the airspace of the Republic of Moldova and Romania, while a Ukrainian-Moldovan border crossing point was targeted. These are not isolated incidents. They are part of Russia’s deliberate and systemic… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 20, 2026

România, Republica Moldova și Ucraina vor depune „eforturi pentru un răspuns regional mai puternic și mai eficient la încercările cinice ale Rusiei de a extinde războiul pe care l-a declanșat”, potrivit ministrului ucrainean de Externe.

„Aceste aspecte vor fi abordate în cadrul viitorului Summit al Triunghiului de la Odesa, cu scopul de a consolida securitatea regională, de a proteja infrastructura critică și de a ne asigura că acțiunile ilegale și agresive ale Rusiei vor avea consecințe. Răspunsul nostru colectiv trebuie să fie mai puternic decât încercările Rusiei de a ne testa unitatea și hotărârea. Sunt în joc securitatea și stabilitatea întregii regiuni”, a mai menționat Andrii Sybiha.

Joi dimineață, Rusia a lansat un val de rachete și drone asupra Ucrainei, ucigând cel puțin 13 persoane și rănind alte zeci, informează Politico Europe.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacul, care a durat câteva ore, a lovit Kievul și regiunea înconjurătoare, precum și Odesa și Cernihiv, avariind blocuri de apartamente, un spital de copii și o școală din capitală. Douăsprezece persoane au fost ucise în Kiev și încă una în regiunea înconjurătoare, a spus el, iar aproximativ 40 au fost rănite.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a folosit arme lansate din aer, de pe uscat și de pe mare pentru a lovi instalații militare și depozite. Moscova a susținut, de asemenea, că forțele sale au doborât 726 de drone ucrainene.

Primarul din Kiev, Vitali Klitschko, a declarat ziua de 21 august zi de doliu „în memoria victimelor atacului masiv al inamicului asupra capitalei”. Steagurile vor fi arborate în bernă, iar evenimentele de divertisment vor fi interzise, în timp ce echipele de urgență își continuă activitatea în trei districte ale orașului Kiev.

Tirul de rachete a pus, de asemenea, în alertă țările vecine membre ale NATO.

Ministerul Apărării din România a anunțat că o dronă „a pătruns în spațiul aerian național al României” la ora 3:21 dimineața, înainte de a se prăbuși câteva minute mai târziu în apropierea localității Grindu, „într-o zonă nelocuită”. Nu au fost raportate victime sau pagube.

Între timp, Polonia a mobilizat avioane militare pe fondul continuării atacurilor rusești în țara vecină, Ucraina. Armata poloneză a declarat că a activat forțele și mijloacele disponibile, iar sistemele terestre de apărare aeriană și radar au fost puse „în stare de alertă”.

Liderii din Europa au reacționat prompt. În timp ce Maia Sandu a solicitat o presiune sporită împotriva Rusiei, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un apel de sprijinire a capacității antibalistice a Ucrainei.