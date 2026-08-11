România rămâne și în 2026 pe harta mondială „Blue Flag”, programul internațional dedicat protecției mediului și litoralului sustenabil

România este prezentă și în 2026 pe harta mondială „Blue Flag”, un program internațional care promovează protecția mediului la cel mai înalt standard și dezvoltarea durabilă a zonelor litorale, a anunțat marți Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Plajele care au obținut eticheta „Blue Flag” sunt: Axxis Nova – Năvodari; Phoenicia – Năvodari; Azur – Eforie Sud; Citadel – Eforie Sud; și Phoenicia Blue View – Olimp.

Pentru obținerea etichetei sunt evaluate 33 de criterii generale și imperative, organizate în patru domenii: educație și informare privind mediul, calitatea apei, managementul mediului, precum și securitate și servicii.

Un nou candidat se pregătește pentru ediția din 2027. Plaja Dharma din Eforie Sud se află în faza pilot a programului, perioadă în care trebuie să se pregătească pentru îndeplinirea criteriilor necesare obținerii certificării.

Programul internațional voluntar „Steagul Albastru/Blue Flag” a fost inițiat în 1987 de Fundația pentru Educație pentru Mediu (FEE), cu obiectivul de a premia plajele, porturile de agrement și navele de agrement care promovează un turism sustenabil.

În România, implementarea programului a început în 2004, iar evaluarea anuală a criteriilor este realizată de Juriul național, cu participarea autorităților publice centrale și a reprezentanților asociațiilor din domeniul turismului.