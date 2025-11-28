România rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european, le transmite Nicușor Dan noilor soldați profesioniști care au depus jurământul militar

Țara noastră rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european și un membru responsabil și respectat al Uniunii Europene și NATO, care, alături de aliați și parteneri, contribuie la consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul estic, a afirmat, vineri, președintele Nicușor Dan.

Președintele a transmis un mesaj cu prilejul depunerii jurământului militar de către un nou contingent de soldați profesioniști. Mesajul a fost prezentat de Mihai Șomordolea, Consilier de Stat și Secretarul CSAT, în cadrul ceremoniei organizate la Monumentul „Mormântul Ostașului Necunoscut” din Parcul Carol I din București.

În mesajul adresat militarilor, șeful statului a subliniat importanța momentului depunerii jurământului. „Astăzi, un nou contingent de soldați profesioniști depune jurământul, un moment cu o semnificație profundă în parcursul fiecăruia dintre dumneavoastră”, a transmis președintele, subliniind că jurământul militar reprezintă „un angajament solemn prin care vă dedicați fără rezerve energia, devotamentul și profesionalismul în slujba țării”.

Nicușor Dan a afirmat că acest legământ constituie „declarația fermă de loialitate prin care vă afirmați hotărârea de a apăra România în orice împrejurare, chiar cu riscul propriilor vieți”.

Ceremonia a fost, totodată, un moment de omagiere a celor care au luptat pentru libertatea și unitatea statului român. „Această ceremonie este și un bun prilej de a aduce un omagiu înaintașilor noștri care au luptat pentru independență, suveranitate și unitate națională. Îi onorăm, de asemenea, pe veteranii de război și pe cei din teatrele de operații. Exemplul lor de curaj și dăruire trebuie să rămână o sursă de inspirație pentru fiecare dintre dumneavoastră”, se arată în mesaj.

Președintele a făcut referire și la situația regională, amintind că România se confruntă cu provocări de securitate majore. „La fel ca întreaga Europă, România se confruntă astăzi cu provocări de securitate complexe. Ne aflăm în imediata vecinătate a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, ale cărui efecte negative se resimt pe multiple planuri”, a spus el.

În acest context, România continuă să joace un rol esențial în arhitectura de securitate euroatlantică.

„Țara noastră rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european și un membru responsabil și respectat al Uniunii Europene și NATO, care, alături de aliați și parteneri, contribuie la consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic”, a afirmat președintele.

Adresându-se direct militarilor, Nicușor Dan a evidențiat responsabilitatea pe care aceștia și-o asumă odată cu depunerea jurământului. „Ați devenit membri ai marii familii a Armatei României, instituție esențială în asigurarea securității naționale, care se bucură de încrederea cetățenilor noștri. Nobila viață de militar implică multe privațiuni, momente dificile și cere sacrificii, inclusiv din partea familiilor dumneavoastră”, a subliniat acesta.

Totodată, președintele le-a transmis că depunerea jurământului reprezintă asumarea unei misiuni fundamentale.

„Prin depunerea jurământului militar, faceți dovada maturității și vă asumați cu responsabilitate să apărați suveranitatea, independența și unitatea statului, integritatea teritorială și democrația constituțională”, a adăugat el.

Șeful statului le-a adresat militarilor un apel la demnitate și mândrie: „Fiți demni de acest legământ. Fiți mândri de uniforma pe care o purtați și de drapelul sub care ați jurat credință!”.