ENERGIE
România reafirmă angajamentul pentru tranziția către energie curată. Guvernul a aprobat proiectul de lege referitor la retragerea țării din Tratatul privind Carta Energiei
Guvernul a aprobat, prin adoptarea unui proiect de lege, retragerea României din Tratatul privind Carta Energiei, instrument multilateral de cooperare energetică, având ca scop promovarea securității energetice prin piețe deschise și competitive.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, „acest tratat a fost semnat în 1994 și intrat în vigoare în 1998, însă, în contextul actual al politicilor energetice și climatice europene, prevederile acestui Tratat au devenit anacronice și contravin obiectivelor Pactului Verde European și Acordului de la Paris”.
„România își aliniază poziția la cea a Uniunii Europene și a altor state membre care au notificat deja retragerea din TCE (Italia, Franța, Spania, Olanda, Polonia, Slovenia, Portugalia ș.a.); Comisia Europeană și Consiliul UE au adoptat în 2024 deciziile oficiale de retragere a Uniunii și a Euratom din Tratat. Decizia se fundamentează pe jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, în special cauza Komstroy (C-741/19), care a stabilit că articolul 26 din TCE, referitor la arbitrajul investitor–stat, este incompatibil cu dreptul Uniunii în relațiile intra-UE”, menționează sursa citată mai sus.
În consecință, România a semnat Declarația comună privind neaplicabilitatea acestui articol și a parafat Acordul interpretativ aferent, limitând astfel efectele juridice ale Tratatului.
Retragerea va produce efecte la un an de la notificarea oficială transmisă Secretariatului TCE, conform art. 47 din Tratat și art. 34 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele.
Comunicatul mai menționează că efectele protecției acordate investițiilor vor înceta la 20 de ani de la data retragerii, conform clauzei de caducitate („sunset clause”).
Din perspectivă financiară, măsura determină încetarea obligației României de a achita contribuția anuală la bugetul Conferinței Cartei Energiei (39.246 euro în anul 2025).
În același timp, aceasta reduce riscurile juridice și financiare asociate acțiunilor de arbitraj internațional intentate împotriva statului român în baza TCE.
”Prin acest proiect de lege, România își reafirmă angajamentul pentru tranziția către energie curată, reducerea dependenței de combustibili fosili și alinierea la politicile europene de mediu și dezvoltare durabilă, contribuind astfel la obiectivele climatice și de securitate energetică ale Uniunii Europene”, mai subliniază Guvernul în comunicat.
Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului spre dezbatere și adoptare.
ENERGIE
PPC Renewables România va extinde parcul eolian Deleni, cel mai mare din regiunea Moldovei, cu încă 85 MW
PPC Renewables România va începe lucrările la cea de-a doua fază a parcului eolian Deleni din județul Vaslui, cel mai mare proiect eolian din regiunea Moldovei. Capacitatea parcului, a cărui primă fază de 140 MW este în construcție, va fi majorată cu 85 MW, prin construirea a 14 noi turbine eoliene de 6,1 MW fiecare.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, turbinele vor fi amplasate în proximitatea localității Bogdănița și vor ridica puterea totală instalată a proiectului la peste 225 MW.
„Continuăm să facem pași concreți în dezvoltarea portofoliului nostru și rămânem primul investitor privat major care contribuie la dezvoltarea regională a Moldovei. După prima etapă a parcului eolian de 140 MW de la Deleni, extindem investiția cu încă 85 MW prin acest proiect. Astfel, contribuim cu peste 225 MW de energie verde în mixul energetic național și sprijinim reducerea deficitului de capacități de producție din nordul țării,” a declarat Adrian Dugulan, director general al PPC Renewables România.
Proiectul face parte din programul de extindere a portofoliului de energie regenerabilă al PPC Renewables România și continuă investiția locală începută prin parcul eolian Deleni de 140 MW, aflat deja într-o etapă avansată de construcție. În ultimul an, PPC Renewables România a extins portofoliul de energie verde, ajungând la peste 1,3 GW, prin noi proiecte eoliene, fotovoltaice și de stocare.
Extinderea producției din surse regenerabile în regiunea Moldovei contribuie la diversificarea geografică a mixului energetic național și la consolidarea securității energetice. Împreună, cele două proiecte vor ajuta la reducerea deficitului de capacități de producție din nordul țării, în contextul în care energia regenerabilă devine o componentă tot mai importantă pentru siguranța energetică a României.
În urma finalizării celor două etape, PPC Renewables România va depăși pragul de 1,5 GW în capacități de energie din surse regenerabile. În prezent, PPC Renewables România are o capacitate instalată de peste 1,3 GW și este cel mai mare producător privat de energie regenerabilă din România.
Grupul PPC își dezvoltă rapid portofoliul de surse regenerabile în Grecia, România, Italia și Bulgaria, având o capacitate instalată crescută de la 4,7 GW, în prima jumătate a anului 2024, la 6,3 GW la sfârșitul lunii iunie 2025. Obiectivul Grupului PPC este de a ajunge la o capacitate instalată din surse regenerabile de 11,8 GW până în 2027. În prezent, noi proiecte de 3,7 GW se află în stadiul de construcție sau pregătite pentru construire. În România, PPC Renewables, parte a Grupului PPC, este lider în energia regenerabilă, cu o capacitate instalată în prezent de peste 1,3 GW și continuă într-un ritm alert să își întărească portofoliul prin proiecte de mare anvergură, fiind cel mare producător privat de energie regenerabilă din România.
ENERGIE
Interzicerea importurilor de gaze și petrol din Rusia: Parlamentul European este gata să negocieze cu statele membre
Parlamentul European a sprijinit miercuri decizia de a începe discuții cu președinția daneză a Consiliului privind interzicerea importurilor de gaze și petrol din Rusia, astfel cum au propus Comisiile pentru comerț internațional și pentru industrie, cercetare și energie atunci când au adoptat poziția lor cu privire la acest dosar, la 16 octombrie.
Negociatorii Parlamentului și ai Consiliului vor începe acum discuțiile cu scopul de a ajunge la un acord în primă lectură, întrucât miniștrii UE au adoptat luni poziția lor comună.
Citiți și: REPowerEU. Statele membre sunt pregătite să înceapă negocierile cu privire la normele de eliminare treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia: O Europă independentă energetic este mai puternică
Regulamentul constituie un element central al foii de parcurs REPowerEU ce urmărește să pună capăt dependenței de energia rusă, în urma utilizării de către Rusia a aprovizionării cu gaze ca armă și a întreruperilor repetate ale aprovizionării cu gaze către UE, cu efecte semnificative asupra pieței energetice europene.
Principalele modificări convenite de Consiliu
Faza de tranziție pentru contractele de furnizare existente
Consiliul a confirmat că importurile de gaze rusești vor fi interzise începând cu 1 ianuarie 2026, menținându-se însă o perioadă de tranziție pentru contractele existente. În special, contractele pe termen scurt încheiate înainte de 17 iunie 2025 pot continua până la 17 iunie 2026, în timp ce contractele pe termen lung pot fi valabile până la 1 ianuarie 2028.
Modificările aduse contractelor existente vor fi permise numai în scopuri operaționale strict definite și nu pot duce la creșterea volumelor, cu excepția unor flexibilități specifice pentru statele membre fără ieșire la mare afectate de recentele modificări ale rutelor de aprovizionare.
Proceduri vamale și autorizare
În comparație cu propunerea Comisiei, Consiliul a simplificat obligațiile vamale prin stabilirea unor cerințe și proceduri mai puțin stricte în materie de documentare pentru importurile de gaze naturale provenite din alte țări decât Rusia.
În astfel de cazuri, autorităților de autorizare trebuie să li se furnizeze numai înainte ca gazele naturale să intre pe teritoriul vamal al UE, în timp ce pentru importurile de gaze naturale din Rusia sunt solicitate mai multe informații în timpul fazei de tranziție (inclusiv data și durata contractului de furnizare, cantitățile contractate și orice modificări aduse contractului).
Consiliul a inclus cerința ca ambele categorii de importuri de gaze să fie supuse unui regim de autorizare prealabilă, pentru a se asigura că interdicția va funcționa în practică:
- pentru gazul rusesc și importurile care intră sub incidența perioadei de tranziție, informațiile necesare pentru autorizare trebuie prezentate cu cel puțin o lună înainte de intrare
- pentru gazul non-rus, dovada trebuie furnizată cu cel puțin cinci zile înainte de intrare
- în cazul încărcăturilor mixte de GNL, documentația trebuie să dovedească proporțiile respective de gaz rusesc și non-rus din amestec, numai cantitățile non-ruse fiind autorizate să intre în UE.
Pentru a reduce sarcina administrativă, statele membre au convenit ca această procedură de autorizare prealabilă să nu se aplice importurilor din țările care îndeplinesc o serie de criterii prevăzute în regulamentul propus. Astfel se garantează că numai importurile care sunt cele mai relevante pentru verificare vor fi supuse autorizării prealabile. Conform textului convenit, Consiliul însărcinează Comisia să întocmească lista țărilor exceptate în termen de cinci zile de la intrarea în vigoare a regulamentului.
Au fost introduse, de asemenea, mecanisme suplimentare de monitorizare și notificare pentru a împiedica intrarea gazului rusesc în UE în cadrul procedurilor de tranzit (adică gazul care tranzitează UE în drumul său către o altă destinație, fără a intra pe piața UE).
Planuri naționale de diversificare
Regulamentul propus impune tuturor statelor membre să prezinte planuri naționale de diversificare în care să fie descrise măsurile și potențialele provocări legate de diversificarea aprovizionării cu gaze naturale. Consiliul a convenit să acorde o derogare statelor membre care pot demonstra că nu mai importă direct sau indirect gaze naturale din Rusia.
Aceeași cerință de prezentare a unui plan național de diversificare se va aplica statelor membre care încă importă petrol rusesc, în vederea întreruperii acestor importuri până la 1 ianuarie 2028.
În comparație cu propunerea Comisiei, Consiliul a dezvoltat în detaliu dispozițiile privind schimbul de informații între autoritățile naționale, Agenția UE pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic (ACER) și Comisie și a solicitat Comisiei să revizuiască punerea în aplicare a regulamentului în termen de doi ani de la intrarea sa în vigoare, inclusiv dispozițiile privind procedurile de autorizare prealabilă.
De asemenea, Consiliul a clarificat clauza de suspendare, precizând ce tipuri de perturbări ale securității aprovizionării ar putea justifica o suspendare temporară a interdicției de import sau a cerinței de autorizare prealabilă.
ENERGIE
Ministrul Energiei prezintă prioritățile României pentru finanțări din Fondul de Modernizare: Avem la dispoziție 10 miliarde de euro. Trebuie să devenim lider regional în tranziția energetică
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat în Parlamentul European prioritățile României pentru finanțări din Fondul de Modernizare, „una dintre cele mai mari surse de finanțare pentru sistemul energetic național”.
Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook, acesta a dezvăluit că țara noastră dispune de aproximativ 10 miliarde de euro, bani europeni pentru:
- modernizarea rețelelor de transport și distribuție a energiei
- construirea de parcuri eoliene și solare la pachet cu sisteme de stocare în baterii
- proiecte de eficiență energetică în transporturi, industrie și clădiri
- dezvoltarea tehnologiilor viitorului: hidrogen verde, biocombustibili, reactoare modulare
„Ținta mea este să includ investițiile în producția de energie electrică în bandă, pentru a fi eligibile prin fondul pentru modernizare: hidrocentrale, centrale nucleare, centrale de cogenerare pe gaz”, a anunțat Bogdan Ivan.
Acesta anticipează „proiecte majore, cu impact direct în producția de energie și care să producă energie ieftină minim 30 de ani de acum înainte”.
„România trebuie să devină lider regional în tranziția energetică. Nu prin teorie, ci prin investiții concrete care se văd în teren”, a conchis ministrul Energiei.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Eurostat: Fiecare locuitor al UE a generat în 2023 peste 35 kg de deșeuri din ambalaje de plastic. România, sub media europeană la reciclare
Alexandru Nazare: România a obținut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA și a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi, în 2026
Eurostat: În 2024, România s-a situat pe locul 4 în rândul țărilor UE cu cea mai mare rată a sărăciei subiective. Totuși, nivelul este cel mai scăzut din ultimii șase ani
Spania se alătură programului NATO de achiziționare de arme americane pentru Ucraina. Sanchez: Vom continua să oferim ajutor în coordonare cu Kievul
România reafirmă angajamentul pentru tranziția către energie curată. Guvernul a aprobat proiectul de lege referitor la retragerea țării din Tratatul privind Carta Energiei
Propunerea UE privind utilizarea activelor rusești înghețate este „pe deplin legală și echitabilă”, consideră Zelenski
Conferința ONU privind schimbările climatice: Parlamentul European va cere liderilor lumii acțiuni mai hotărâte pentru stoparea încălzirii globale
Secretarul de stat Ana Tinca a încurajat companiile americane să-și sporească prezența în România, folosindu-se de oportunitățile de afaceri oferite de țara noastră
Marco Rubio avertizează că extinderea suveranității israeliene în Cisiordania ar putea amenința armistițiul din Gaza
Comisia Europeană va discuta cu guvernul Orban despre acuzațiile conform cărora Budapesta ar fi spionat instituțiile UE: Presupusele incidente „subminează principiul cooperării loiale”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Trending
- INTERVIURI1 week ago
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
- ENERGIE1 week ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- EDITORIALE1 week ago
Despre Ziduri și Fundații
- POLITICĂ5 days ago
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte
- NATO1 week ago
SUA și aliații NATO vor “impune costuri Rusiei” dacă nu pune capăt războiului în Ucraina, avertizează Hegseth: Departamentul de Război este pregătit să își facă partea