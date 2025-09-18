ONU
România, reprezentată de ministrul de externe la Adunarea Generală de 80 de ani de la crearea ONU. Oana Țoiu se va întâlni la Washington, Chicago și New York cu oficiali și experți americani
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, începe pe 18 septembrie o vizită oficială în Statele Unite ale Americii de 12 zile, care va include întrevederi cu lideri ai Congresului, întâlniri cu comunitatea românească și participarea la evenimente academice și economice, urmând ca în a doua parte a deplasării să conducă delegația României la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU de la New York, dedicată cooperării internaționale pentru pace, securitate și dezvoltare.
Vizita ministrului debutează la Washington D.C. cu o serie de întâlniri cu membri ai Congresului american: James Risch, președintele Comitetului pentru relații externe al Senatului; Brian Mast, președintele Comitetului pentru relații externe din Camera Reprezentanților; Tom Suozzi, co-președinte al grupului de prietenie cu România; Steve Daines, senator, președintele subcomitetului pentru Europa din Comitetul pentru relații externe al Senatului; William Keating, co-președinte al subcomitetului Europa din Comitetul pentru afaceri externe al Camerei Reprezentanților.
Prima zi se va încheia cu o întâlnire cu profesioniști români din zona Washington D.C. și cu o activitate în cadrul unor multiple instituții internaționale, agenții americane, companii, universități sau think-tank-uri.
În perioada 19-20 septembrie 2025, continuă vizita ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, la Chicago.
În program sunt prevăzute întâlniri cu Michael Turner, membru al Camerei Reprezentanților, co-președinte al grupului de prietenie cu România, și o vizită la Muzeul Memorial al Holocaustului. Ministrul afacerilor externe va participa la o masă rotundă organizată la Universitatea Georgetown, va avea o întâlnire cu studenți și profesori români și o întâlnire cu Consiliului de Afaceri Americano-Român (AMRO).
În perioada 22-29 septembrie 2025, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, va conduce delegația României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.
Evenimentul reunește anual liderii celor 193 de state membre ale Națiunilor Unite, organizația globală cu cea mai mare reprezentativitate și legitimitate, și va prilejui dezbaterea celor mai importante teme ale agendei globale.
Tema celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU (UNGA 80) este: “Mai bine împreună: 80 de ani și pe mai departe pentru pace, dezvoltare și drepturile omului.”
La 29 septembrie 2025, ministrul afacerilor externe va susține intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU, ocazie cu care va prezenta obiectivele și prioritățile României pe durata întregii sesiuni. Sprijinul pentru multilateralismul eficient, Carta ONU și dreptul internațional, promovarea și respectul pentru drepturile omului și asigurarea premiselor pentru dezvoltare durabilă se regăsesc printre prioritățile majore ale României la această sesiune a Adunării Generale a ONU. Vor fi abordate, atât în intervenția națională, cât și în diverse formate de discuții, regional, securitatea europeană și a României în condițiile violărilor premeditate și provocatoare ale spațiului aerian și încălcărilor flagrante de către Federația Rusă a dreptului internațional. Va evoca importanța eforturilor conjugate pentru pace și oprirea războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei care are implicații la nivel global și regional. De asemenea, va aborda situația din Orientul Mijlociu și importanța eforturilor pentru eliberarea ostaticilor și asistență umanitară la scară largă în Fâșia Gaza, precum și pentru o soluție de pace durabilă în Orientul Mijlociu, bazată pe principiul celor două state, care să asigure securitatea regională și să excludă Hamas și organizații teroriste.
Un alt subiect de interes este denunțarea acțiunilor sistematice de propagandă, manipulare informațională și interferență care utilizează instrumente hibride, ale Federației Ruse în Republica Moldova. Totodată, va aborda subiecte ce privesc procesele în desfășurare care vizează reforma ONU.
Ministrul afacerilor externe va participa, în acest context, la o serie de evenimente organizate în marja segmentului la nivel înalt al celei de-a 80 sesiuni a Adunării Generale, printre care: Ceremonia de nivel înalt pentru a marca 80 de ani de la crearea ONU; Evenimentul la nivel înalt pentru marcarea a 30 de ani de la aniversarea celei de-a IV-a Conferințe Mondiale dedicate drepturilor femeilor (Beijing+); Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe UE; Conferința privind soluția celor două state, organizată de Franța și Arabia Saudită, privind situația din TPO (luni, 22 septembrie 2025); Recepția anuală găzduită de către Președintele SUA în contextul AG ONU (marți, 23 septembrie); Reuniunea ministerială în pregătirea Summit-ului UE-CELAC; Cel de al Cincilea Summit al Platformei Internaționale Crimeea și la alte reuniuni pe tema agresiunii împotriva Ucrainei; Evenimentul la nivel ministerial al Rețelei Punctelor Focale pentru tema Femeile, Pacea și Securitatea; Dineul transatlantic organizat de către Secretarul de Stat american, Marco Rubio (miercuri, 24 septembrie) și reuniunea informală a miniștrilor care sprijină activitatea Curții Penale Internaționale CPI (joi, 25 septembrie 2025).
Cu ocazia prezenței la New York a ministrului afacerilor externe, vor avea loc și întrevederi bilaterale cu omologi, oficiali ONU, alți interlocutori (reprezentanți ai organizațiilor evreiești, ai mediului academic), participări la reuniuni cu omologi în diverse formate regionale (ICE, SEECP, cvadrilaterala România-Bulgaria-Croația-Grecia), întâlniri cu membri ai comunității de români din SUA, precum și participări la dezbateri și întrevederi în mediul academic (Universitatea Princeton si Georgetown) și cu mediul de afaceri.
ONU
Israelul a comis genocid în Fâșia Gaza, constată o comisie independentă a ONU: Absența acțiunii din partea comunității internaționale echivalează cu complicitatea
Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Fâșia Gaza, a concluzionat Comisia Independentă Internațională de Anchetă privind Teritoriul Palestinian Ocupat, inclusiv Ierusalimul de Est și Israel, într-un nou raport publicat astăzi. Comisia cere Israelului și tuturor statelor să își îndeplinească obligațiile legale internaționale pentru a opri genocidul și a-i pedepsi pe cei responsabili.
După doi ani de investigații asupra evenimentelor din 7 octombrie 2023 și după această dată, comisia a stabilit că autoritățile și forțele de securitate israeliene au comis patru dintre cele cinci acte genocidare definite de Convenția din 1948 privind prevenirea și pedepsirea crimei de genocid: uciderea, provocarea de vătămări corporale sau psihice grave, impunerea deliberată a condițiilor de viață menite să ducă la distrugerea palestinienilor, totală sau parțială, și impunerea de măsuri menite să împiedice nașterea copiilor.
„Comisia constată că Israelul este responsabil de comiterea genocidului în Gaza”, a declarat Navi Pillay, președinta comisiei. „Este clar că există intenția de a distruge palestinienii din Gaza prin acte care întrunesc criteriile stabilite de Convenția pentru genocid”, a adăugat ea.
Oficialul a semnalat că responsabilitatea pentru aceste „crime atroce revine autorităților israeliene de la cel mai înalt nivel, care au orchestrat o campanie genocidară de aproape doi ani, cu intenția specifică de a distruge grupul palestinian din Gaza”. Comisia constată, de asemenea, că Israelul nu a prevenit și nu a pedepsit comiterea genocidului, prin faptul că nu a investigat actele genocidare și nu a urmărit penal presupusii autori. În mod specific, raportul arată că președintele Isaac Herzog, premierul Benjamin Netanyahu și fostul ministru al apărării Yoav Gallant au incitat la comiterea genocidului, iar autoritățile israeliene nu au luat măsuri pentru a-i sancționa.
Raportul, bazat pe anchete și pe analiza declarațiilor și acțiunilor autorităților israeliene între 7 octombrie 2023 și 31 iulie 2025, documentează uciderea și vătămarea gravă a unui număr fără precedent de palestinieni, impunerea unei asedieri totale care a dus la foamete, distrugerea sistematică a sistemului de sănătate și educație, acte de violență sexuală și de gen, vizarea directă a copiilor, atacuri asupra siturilor religioase și culturale și ignorarea ordinelor Curții Internaționale de Justiție.
„Israelul a ignorat flagrant ordinele de măsuri provizorii ale Curții Internaționale de Justiție și avertismentele statelor membre, ale agențiilor ONU, ale organizațiilor pentru drepturile omului și ale societății civile și a continuat strategia de distrugere a palestinienilor din Gaza”, a spus Pillay. „Autoritățile israeliene nu au avut nicio intenție să își schimbe cursul acțiunilor. Dimpotrivă, au persistat și au continuat campania genocidară în Gaza timp de aproape doi ani. Israelul trebuie să pună capăt imediat genocidului din Gaza și să respecte pe deplin ordinele Curții Internaționale de Justiție”, a subliniat oficialul ONU.
Comisia solicită, totodată, Israelului să pună capăt politicii de înfometare, să ridice asediul și să permită accesul neîngrădit al ajutoarelor umanitare și al personalului ONU în enclava palestiniană. De asemenea, recomandă statelor membre să înceteze transferul de arme și echipamente care pot fi folosite pentru acte genocidare și să investigheze și să urmărească penal persoanele și companiile implicate direct sau indirect în genocid.
„Comunitatea internațională nu poate rămâne tăcută în fața campaniei genocidare lansate de Israel împotriva poporului palestinian din Gaza. Atunci când apar semne și dovezi clare ale genocidului, absența acțiunii pentru a-l opri echivalează cu complicitatea”, a avertizat Pillay. „Fiecare zi de inacțiune costă vieți și erodează credibilitatea comunității internaționale. Toate statele au obligația legală de a folosi toate mijloacele disponibile în mod rezonabil pentru a opri genocidul din Gaza”, a subliniat șefa comisiei ONU de anchetă.
ONU
Președinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, consideră că forțele ONU de menținere a păcii ar putea juca un rol în sprijinirea unei „păci durabile” în Ucraina
Președinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, care a preluat marți noua funcție, a subliniat că forțele ONU de menținere a păcii ar putea juca un rol în sprijinirea unei soluții de pace pentru războiul din Ucraina, informează DPA, citat de Agerpres.
„Dacă se ajunge la un tratat de pace, acesta trebuie asigurat cât mai bine posibil”, a declarat Baerbock pentru ediția de duminică a ziarului Bild.
„Și dacă majoritatea statelor membre spun că sunt necesare și Căști albastre pentru acest lucru, atunci este ceva ce, sperăm, va asigura o pace durabilă”, a adăugat fostul ministru de externe german.
Citiți și: Volodimir Zelenski cere ca punerea în aplicare a garanțiilor de securitate „să înceapă acum, nu când conflictul se va termina”
Potrivit unor declarații ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, „un document de referință privind garanțiile de securitate pentru Ucraina – și, prin urmare, pentru întreaga Europă – este practic gata”.
„Detaliile sunt în curs de finalizare, iar totul va fi convenit cu toți partenerii noștri. Așadar, acum trebuie să exercităm presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt ostilităților, pentru a ajunge la un format de întâlnire eficient, pentru a obține un armistițiu fiabil, astfel încât Rusia să înceteze uciderile și atacurile. Și acest lucru este realizabil. Este realizabil numai dacă acționăm împreună – toți cei din Europa, deoarece războiul este cel mai aproape de noi, dar și împreună cu America. Pentru Putin, Statele Unite reprezintă un argument real – alături de alți actori globali”, a mai precizat Zelenski, în cadrul discursurilor sale către populație.
Liderii Coaliției de Voință s-au întâlnit la începutul lunii septembrie pentru a discuta despre forma garanțiilor de securitate pentru Ucraina, 26 dintre aceste țări asumându-și să „participe la o forță de reasigurare în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia”.
România, parte a acestei coaliții, nu va participa cu forțe terestre, dar va oferi sprijin logistic operațiunile de menținere a păcii.
Discuțiile au avut loc după întâlnirea de la Washington, din 18 august, când mai mulți lideri europeni l-au însoțit pe Volodimir Zelenski la Casa Albă pentru a arăta că Europa este pregătită să își asume un angajament mai mare pentru sprijinirea Ucrainei.
Întâlnirea de atunci venea după ce Donald Trump l-a primit în Alaska, la 15 august, pe omologul rus Vladimir Putin, parte a eforturilor președintelui american de a pune capăt războiului din Ucraina care includeau și o eventuală întâlnire trilaterală între cei trei președinți ai SUA, Ucrainei, Rusiei, dar care, până în prezent, nu s-a concretizat din cauza tacticilor Kremlinului care arată că nu dorește pacea.
CONSILIUL DE SECURITATE
Peste 40 de țări, inclusiv SUA, România, Ucraina și R. Moldova, și-au exprimat „profunda îngrijorare” la ONU cu privire la incursiunea dronelor Rusiei în Polonia
48 de state, printre care și Statele Unite, România și Republica Moldova, și Delegația UE la ONU și-au asumat o declarație comună la o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU prin care au transmis îngrijorarea lor cu privire la încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către drone ale Rusiei și au acuzat Moscova de încălcarea dreptului internațional și a Cartei ONU, anunță Reuters, citat de Agerpres.
„Suntem aici pentru a ne exprima profunda îngrijorare și a atrage atenția comunității internaționale asupra unei alte încălcări flagrante a dreptului internațional și a Cartei ONU comise de Rusia”, a declarat Marcin Bosacki, înainte reuniunii, desfășurată ca urmare a solicitării țării sale.
De altfel, el a și precizat că această întâlnire a fost cerută de Polonia „deoarece acțiunile nesăbuite ale Rusiei reprezintă nu doar o încălcare a dreptului internațional, ci și o escaladare destabilizatoare care aduce întreaga regiune mai aproape de conflict decât oricând în ultimii ani”, a adăugat el, citind o declarație în numele a 48 de țări, inclusiv statele membre ale Uniunii Europene, Ucraina, Statele Unite, Japonia și Canada.
„Profităm de această ocazie pentru a reitera apelul nostru adresat Federației Ruse de a înceta, fără întârziere, războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, de a renunța la orice alte provocări și de a-și respecta obligațiile consacrate în Carta ONU. Escaladarea nu poate duce la pace”, a insistat el.
Declarația, citită de secretarul de stat polonez Marcin Bosacki înaintea reuniunii de urgență, a cerut, de asemenea, Rusiei să oprească „războiul său de agresiune împotriva Ucrainei” și să se abțină de la alte provocări.
Alăturarea Statelor Unite în condamnarea acțiunilor nesăbuite ale Rusiei vine să liniștească aliații din cadrul NATO, după ce președintele american Donald Trump a reacționat într-un mod care a părut că minimizează gravitatea incidentului, spunând că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei aliate ar fi fost o „eroare” din partea Moscovei.
Premierul polonez Donald Tusk a fost nevoit să îl contrazică pe liderul american și să spună că „atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o eroare”, ci un act făcut cu bună știință.
Potrivit Varșoviei, un roi de 19 drone au pătruns în spațiul aerian al țării în noaptea de 9 spre 10 septembrie, în timpul unui atac cu rachete și drone de amploare asupra Ucrainei. Autoritățile poloneze au declarat că unele drone au fost doborâte preventiv, iar resturile au fost recuperate ulterior în partea centrală și estică a țării.
După ce i-a testat capacitatea defensivă, Moscova a urmărit să vadă și care este abilitatea Poloniei de a combate dezinformarea, într-o dovadă că războiul declanșat de Kremlin în Ucraina se poartă pe mai multe planuri, nu doar în spațiul convențional.
Polonia a publicat explicații detaliate cu privire la dezinformarea pe care a identificat-o pe rețelele sociale și canalele de știri, dezvăluind modul în care Rusia a combinat o campanie de dezinformare cu intruziunile sale fizice pe teritoriul NATO și consecințele ulterioare, informează Politico Europe.
Printre narațiunile identificate se numărau afirmații conform cărora Ucraina ar fi permis dronelor să pătrundă în spațiul aerian polonez pentru a atrage Polonia în război, incidentul ar fi fost o „piesă de teatru” orchestrată de Kiev și Varșovia, Belarus ar fi avertizat Polonia cu privire la sosirea dronelor și chiar că armata poloneză se pregătea să atace Belarus.
Scopul dezinformării, a afirmat Polonia, era de a redirecționa responsabilitatea pentru încălcarea spațiului aerian de la Rusia către Ucraina și de a prezenta armata și serviciile de securitate poloneze ca fiind slabe și confuze.
Acesta a fost primul episod în care un aliat NATO a fost nevoit să recurgă la arsenalul defensiv pentru a a doborî drone rusești.
Uniunea Europeană a condamnat incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Și România a condamnat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”.
În plus, țara noastră s-a alăturat protestului țărilor aliate și l-a convocat la MAE pe ambasadorul Rusiei la București pentru a-i trasmite nemulțumirea fermă față de caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România.
După ce Varșovia a solicitat activarea Articolului 4 al Tratatului NATO, Alianța a decis să lanseze operațiunea „Santinela Estică”, o misiune de descurajare și apărare a teritoriului aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
