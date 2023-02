România, reprezentată la Conferința de Securitate de la München: Ministrul de externe Bogdan Aurescu va susține un discurs consacrat regiunii Mării Negre. La reuniune participă și ministrul apărării Angel Tîlvăr

Corespondență din München

Ministrul de externe Bogdan Aurescu și ministrul apărării naționale Angel Tîlvăr reprezintă România la cea de-a 59-a ediție a Conferinței de Securitate de la München (MSC), cel mai prestigios forum dedicat securității internaționale, reunind la aproape un an de la invazia Rusiei în Ucraina 45 de lideri mondiali, liderii UE, NATO și ONU, peste 80 de miniștri de externe și ai apărării și o delegație americană care cuprinde o treime din Senatul SUA.

La conferința care își deschide porțile vineri și care se desfășoară la celebrul hotel Bayerischer Hof din capitala Bavariei, ministrul de externe Bogdan Aurescu va susține un discurs privind regiunea Mării Negre și va fi principalul vorbitor la această sesiune de dezbatere.

Conform agendei oficiale a Conferinței, șeful diplomației române va participa sâmbătă la o dezbatere moderată de Eka Tkeshelashvili, președintele Institutului georgian pentru studii strategice și fost viceprim-ministru și ministru al afacerilor externe al Georgiei.

Participarea lui Aurescu la o sesiune consacrată Mării Negre intervine și în contextul în care România a găzduit în luna noiembrie a anului trecut prima reuniune oficială în Europa de Sud-Est a liderilor Conferinței de la München, lucrări încheiate cu un raport intitulat “Nori negri deasupra Mării Negre”, prin care liderii Conferinței au atras atenția că viitoarea arhitectură de securitate europeană trebuie să constrângă Rusia, considerând necesare garanții de securitate pentru Ucraina și R. Moldova.

De asemenea, ministrul român de externe va participa vineri, în calitate de vorbitor principal, la masa rotundă “Security in the Black Sea Region: From Cyberstorm and Brinkmanship to Border Confrontation?”, organizată de think tank-ul român New Strategy Center (NSC) și de think tank-ul american Center for European Policy Analysis (CEPA).

Sâmbătă, Aurescu va participa la dezbaterea privind situația din Ucraina “One Year Later: Ukraine’s Fight for Freedom and What’s Next”, organizată de Yalta European Strategy și Victor Pinchuk Foundation și la discuția cu tema “Breaking the vicious circle: Mapping views on the exit strategy for post-Putin Russia”, organizată de Forumul de Securitate de la Varșovia și International Centre for Ukrainian Victory.

Conform unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, ministrul român de externe va relua propunerile formulate în cadrul MLM București pentru o listă pragmatică de acțiuni transatlantice (un „to-do list” transatlantic) pentru securitatea la Marea Neagră. Șeful diplomației române se va referi la importanța proiectelor de interconectare regională, în special prezentând relevanța formatului Inițiativei celor Trei Mări (I3M), iar în context, va promova obiectivele României în organizarea Summitului I3M de la București din acest an.

Totodată, la Conferința de Securitate de la München va fi prezent și ministrul apărării naționale, Angel Tîlvăr.

Potrivit unui comunicat MApN remis CaleaEuropeană.ro, ministrul Tîlvăr va participa la dezbaterile pe marginea Raportului conferinței, la un mic dejun de lucru organizat de Cohen Group, la un dejun de lucru oferit de omologul german, Boris Pistorius, precum și la o serie de acțiuni și dezbateri organizate în marja conferinței.

Lumea se află în fața unei diviziuni tot mai mari între “ordini mondiale concurente”, ordinea internațională fiind atacată de revizioniștii autocrați, în timp ce democrațiile liberale ale lumii se trezesc la provocările reprezentate de revizioniștii autocrați și au făcut primii pași importanți pentru a riposta. Concret, prin invadarea Ucrainei, președintele rus Vladimir Putin a transformat ciocnirea viziunilor concurente într-o realitate brutală și mortală, iar pentru ca principiile liberal-democratice să prevaleze asupra variantelor autocratice, democrațiile trebuie să își reînnoiască viziunea asupra unei ordini internaționale dezirabile.

Acesta este șapoul cu care debutează raportul anual al Conferinței de Securitate de la München (MSC), cel mai prestigios forum dedicat securității internaționale, a cărui a 59-a ediție se desfășoară între 17 și 19 februarie la celebrul hotel Bayerischer Hof din capitala Bavariei, reunind la aproape un an de la invazia Rusiei în Ucraina 45 de lideri mondiali, liderii UE, NATO și ONU, peste 80 de miniștri de externe și ai apărării și o delegație americană care cuprinde o treime din Senatul SUA. Dintre acești lideri, se disting președintele francez Emmanuel Macron, vicepreședintele SUA Kamala Harris, cancelarul german Olaf Scholz, premierul britanic Rishi Sunak, președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, președintele Poloniei Andrzej Duda, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ministrul de externe al Ucrainei Dmitro Kuleba, dar și cel mai înalt diplomat chinez, Wang Yi. România este reprezentată de ministrul de externe Bogdan Aurescu și de ministrul apărării naționale Angel Tîlvăr. Conferința va fi deschisă printr-un mesaj video din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.