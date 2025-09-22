Connect with us

AGRICULTURĂ

România respinge propunerea Comisiei Europene privind viitorul CFM: Agricultura și pescuitul trebuie finanțate distinct de celelalte fonduri UE

Published

1 minute ago

on

© Florin Barbu - Facebook

România, prin ministrul agriculturii, respinge propunerea Comisiei Europene referitoare la structura următorului plan financiar multianual, care va integra bugetele Politicii Agricole Comune și Politicii în domeniul pescuitului. Miniștrii agriculturii din statele membre se reunesc în perioada 22-23 septembrie la Bruxelles, pentru a organiza o primă dezbatere politică privind viitorul Politicii Agricole Comune după 2027. 

„Agricultura nu se face cu jaloane, ci cu finanțare, iar securitatea alimentară nu se asigură cu ținte, ci cu produse de calitate. (…) Propunerea Comisei de a integra PCP în cadrul Fondului Comun va genera dificultăți în implementare, pe de o parte în procesare, dar și în dezvoltarea de ferme în piscicultură și acvacultură. România i-a fost alocată o sumă de 61 de milioane de euro, față de 162 de milioane de euro alocate în cadrul financiar actual”, a subliniat ministrul Florin Barbu în cadrul reuniunii a miniștrilor agriculturii din UE.

Oficialul român a transmis la Bruxelles că fermierii din România solicită menținerea unor alocări financiare consistente pentru agricultură și pescuit: „Mesajul fermierilor și procesatorilor români este clar: politica agricolă comună și politica în domeniul pescuitului trebuie să beneficieze ca și până acum de alocări financiare adecvate și să rămână separate de celelalte fonduri europene!”

Cadrul financiar multianual (CFM) este bugetul pe termen lung al UE pentru o perioadă de șapte ani. Comisia Europeană și-a prezentat propunerea pentru următoarea perioadă 2028-2034.

Politica agricolă comună (PAC) după 2027 ocupă un loc central în următorul buget al UE pentru a îndeplini orientările strategice oferite de Viziunea pentru agricultură și alimentație. Un buget mai simplu și mai flexibil va îmbunătăți planificarea strategică și va răspunde mai bine provocărilor cu care se confruntă fermierii, agricultura și zonele rurale din UE, permițând în același timp sinergii suplimentare între sectoare.

Integrarea PAC în planurile de parteneriat național și regional (PNR) este sprijinită de pachetul financiar al PNR, care se va ridica la 865 de miliarde EUR. Acest pachet cuprinde alocarea pentru PAC după 2027 și diverse resurse financiare pe care țările UE le vor putea utiliza.

Un buget dedicat de cel puțin 300 de miliarde EUR pentru sprijin pentru venit și sprijin în situații de criză va asigura previzibilitatea și stabilitatea sprijinului PAC pentru fermieri.

  • Sprijin pentru venit: se asigură o sumă de cel puțin 293,7 miliarde EUR pentru a asigura stabilitatea și previzibilitatea pentru fermieri.
  • Plasă de siguranță a unității: 6,3 miliarde EUR pentru a sprijini țările UE în caz de perturbare a piețelor

Related Topics:

Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

