România respinge propunerea Comisiei Europene privind viitorul CFM: Agricultura și pescuitul trebuie finanțate distinct de celelalte fonduri UE

România, prin ministrul agriculturii, respinge propunerea Comisiei Europene referitoare la structura următorului plan financiar multianual, care va integra bugetele Politicii Agricole Comune și Politicii în domeniul pescuitului. Miniștrii agriculturii din statele membre se reunesc în perioada 22-23 septembrie la Bruxelles, pentru a organiza o primă dezbatere politică privind viitorul Politicii Agricole Comune după 2027.

„Agricultura nu se face cu jaloane, ci cu finanțare, iar securitatea alimentară nu se asigură cu ținte, ci cu produse de calitate. (…) Propunerea Comisei de a integra PCP în cadrul Fondului Comun va genera dificultăți în implementare, pe de o parte în procesare, dar și în dezvoltarea de ferme în piscicultură și acvacultură. România i-a fost alocată o sumă de 61 de milioane de euro, față de 162 de milioane de euro alocate în cadrul financiar actual”, a subliniat ministrul Florin Barbu în cadrul reuniunii a miniștrilor agriculturii din UE.

Oficialul român a transmis la Bruxelles că fermierii din România solicită menținerea unor alocări financiare consistente pentru agricultură și pescuit: „Mesajul fermierilor și procesatorilor români este clar: politica agricolă comună și politica în domeniul pescuitului trebuie să beneficieze ca și până acum de alocări financiare adecvate și să rămână separate de celelalte fonduri europene!”

Cadrul financiar multianual (CFM) este bugetul pe termen lung al UE pentru o perioadă de șapte ani. Comisia Europeană și-a prezentat propunerea pentru următoarea perioadă 2028-2034. Politica agricolă comună (PAC) după 2027 ocupă un loc central în următorul buget al UE pentru a îndeplini orientările strategice oferite de Viziunea pentru agricultură și alimentație. Un buget mai simplu și mai flexibil va îmbunătăți planificarea strategică și va răspunde mai bine provocărilor cu care se confruntă fermierii, agricultura și zonele rurale din UE, permițând în același timp sinergii suplimentare între sectoare.