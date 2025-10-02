U.E.
România s-a alăturat Coaliției Europene împotriva Drogurilor inițiată de Macron și Meloni, anunță președintele Nicușor Dan
România s-a alăturat inițiativei lansate de președintele francez Emmanuel Macron și de premierul italian Giorgia Meloni privind o Coaliție Europeană împotriva Drogurilor, a anunțat joi, la Copenhaga, președintele Nicușor Dan.
“În cadrul Comunității Politice, a avut loc ulterior un grup de lucru pe tematica drogurilor, care s-a finalizat cu o declarație comună pe care România a semnat-o, care, în esență, spune că este un fenomen care ne afectează pe toți și că țările europene, din Uniune sau nu, trebuie să colaboreze pe trasee, pe informații, pe urmărirea banilor și pe partea, ca să-i spunem așa, științifică a fenomenului, care sunt substanțele și care sunt metodele medicale pe care le avem la dispoziție”, a spus șeful statului, într-o conferință de presă la finalul summitului Comunității Politice Europene.
Potrivit președintelui, “avem nevoie urgentă de o abordare cuprinzătoare la nivel european pentru a răspunde acestei probleme grave.
“Drogurile reprezintă una dintre principalele amenințări la adresa siguranței și sănătății cetățenilor europeni, iar prioritatea noastră este găsirea unor soluții comune pentru a-i proteja”, a adăugat șeful statului.
Președintele Nicușor Dan a participat miercuri și joi la o reuniune informală a Consiliului European și la primul său summit al Comunității Politice Europene.
În vreme ce reuniunea Consiliului European s-a concentrat pe tema securității europene, cu accent pe sprijinirea Ucrainei, zidul european de drone și finanțarea apărării europene, summitul Comunității Politice Europene a cuprins discuții legate de războiul hibrid, de dezinformare și de atacuri cibernetice.
Șeful statului a prezentat astfel, într-un panel consacrat securității și rezilienței, un raport privind ingerințele Federației Ruse în alegerile prezidențiale de anul trecut din România. Totodată, Nicușor Dan a participat și la o reuniune a grupului de lucru pentru Republica Moldova.
Președintele a avut și două întâlniri bilaterale, cu prim-miniștrii Suediei și Armeniei.
REPUBLICA MOLDOVA
Liderii UE, Franței, României și Poloniei au discutat cu Maia Sandu despre accelerarea progresului R. Moldova către UE: Eu aș paria că se va întâmpla în 2028, insistă Nicușor Dan
Grupul de lucru privind Republica Moldova de la nivelul Comunității Politice Europene, care reunește liderii instituțiilor UE și a câtorva state membre, între care și România, a discutat joi, la Copenhaga, despre pașii următori privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a anunțat președintele Nicușor Dan.
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, șefa diplomației europene Kaja Kallas, președintele francez Emmanuel Macron, omologul său român și premierul polonez Donald Tusk au avut o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu care au discutat despre situația post-alegeri de peste Prut.
“Astăzi, la Copenhaga, am discutat cu Maia Sandu despre modul în care putem accelera progresul către viitorul european pentru care au votat moldovenii. Încă o dată, poporul moldovean și-a făcut auzită vocea: a ales Europa. L-am auzit clar și răspicat”, a scris Ursula von der Leyen, pe X.
Once again, the people of Moldova made their voice heard: they chose Europe.
We heard them loud and clear.
In Copenhagen today, we discussed with @sandumaiamd how we can speed up progress towards the European future that Moldovans voted for. pic.twitter.com/SOF8I6gB1s
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 2, 2025
Ulterior, președintele Nicușor Dan a detaliat într-o conferință de presă că discuțiile s-au axat pe pașii care urmează în direcția integrării Republicii Moldova în UE.
“A fost, de asemenea, o discuție – în urmă cu doi ani s-a constituit un grup de lucru restrâns pe Moldova la care România este parte din momentul în care acest grup s-a constituit -, în care, pe de-o parte, doamna Președinte ne-a prezentat tabloul societății în aceste alegeri parlamentare care au trecut, situația pe corelarea administrativă și legislativă cu exigențele Uniunii, și s-a discutat de pașii următori pentru aderarea efectivă a Republicii Moldova în Uniune”, a spus șeful statului.
Întrebat care a fost atmosfera la summit legată de rezultatele alegerilor din Republica Moldova, Nicușor Dan a precizat că deznodământul scrutinului a fost primit “cu mare entuziasm după victoria forțelor pro-occidentale la Chișinău”.
El a subliniat că există “dorința ca acest proces în ceea ce privește Moldova să se încheie cât mai repede” și că “s-a discutat destul de mult de opoziția Ungariei la includerea Ucrainei în Uniune”.
“Este această problemă tehnică de rezolvat cât timp, pentru moment, cele două țări merg împreună. Dar, dincolo de asta, există o voință puternică din partea Uniunii pentru ca cel târziu în 2028 Moldova să devină parte (…) Și eu aș paria pentru asta, că se va întâmpla până în 2028”, a mai adăugat președintele.
Citiți și “Victoria zdrobitoare” a partidului Maiei Sandu, ovaționată de liderii europeni reuniți la Copenhaga: “Este o victorie a libertății moldovenilor și a Europei noastre”
De altfel, victoria convingătoare a Partidului Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova a fost aplaudată la scenă deschisă de liderii europeni reuniți joi, la Copenhaga, la summitul Comunității Politice Europene.
Vorbind în deschiderea reuniunii, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a evocat o victorie zdrobitoare a forțelor democratice și europene, subliniind că aceasta reprezintă și o victorie “a Europei noastre”.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Rezultatele alegerilor au fost salutate de majoritatea liderilor occidentali, între care liderii instituțiilor europene – președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola -, președintele francez Emmanuel Macron, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele român Nicușor Dan, premierul român Ilie Bolojan și premierul polonez Donald Tusk.
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis și președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că cea mai scurtă cale către pace, libertate și siguranță este calea europeană. Între timp, Republica Moldova a încheiat screening-ul pentru aderarea la UE, respectiv procesul de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, în timp record, de două ori mai repede decât alte state candidate.
ROMÂNIA
Cum au reacționat liderii europeni la raportul ingerinței Rusiei în alegerile din România. Nicușor Dan: Mi-au cerut o copie ca să-l citească în avionul de întoarcere
Președintele Nicușor Dan, a declarat joi, la finalul summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, că a prezentat liderilor europeni un document privind ingerințele Rusiei care au condus la anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, evocând viitoare măsuri precum un „scut democratic” pe care Comisia Europeană urmează să îl propună și excluzând ca un asemenea eveniment să se mai producă în țara noastră.
„Am venit cu documentul. Și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și mi-au zis că o să-l citească pe avionul de întoarcere. Am și pentru dumneavoastră, dacă vreți, în limba română, același document. Deci a existat interes”, a spus șeful statului, într-o conferință de presă.
Discuția în care președintele a prezentat principalele concluzii din raportul Procurorului General privind alegerile de anul trecut, cu accent pe modul în care rețelele sociale au fost folosite de Federația Rusă pentru a dezinforma și a influența opinia publică din România, a avut loc în cadrul unui panel dedicat securității și rezilienței, prezidat de președintele Franței și de prim-ministrul Albaniei. Nicușor Dan dezvăluise marți că va prezenta liderilor europeni cu care se vor reuni miercuri, la Copenhaga, dovada ingerințelor Rusiei în alegerile prezidențiale anulate din 2024.
El a explicat că raportul detaliază un mecanism dovedit de Parchet, prin care firme din Rusia finanțau site-uri aparent inofensive pentru a canaliza publicul către surse de propagandă.
„Noutatea acestui document este că descrie un mecanism care, foarte pe scurt, înseamnă site-uri pe diferite teme care sunt aparent benigne, cum ar fi spiritualitatea, site-uri pentru care Parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută de niște firme din Rusia, care trimit la niște așa-zise site-uri de știri, care trimit la clone ale unor site-uri care sunt respectabile. Deci acest mecanism este descris”, a spus președintele, în conferința de presă.
În privința răspunsului european, Dan a subliniat că există deja planuri la nivelul UE.
„În ceea ce privește ce face Uniunea Europeană, Comisia și-a propus ca, până la sfârșitul acestui an, să propună, cel puțin în dezbatere, un așa-numit scut democratic și probabil că în săptămânile următoare vom discuta despre ce înseamnă asta”, a detaliat președintele.
Șeful statului a precizat însă că România rămâne vulnerabilă, în pofida unor acțiuni punctuale împotriva dezinformării. „În acest moment, există o cooperare a instituțiilor care, în cazuri de vădită dezinformare, pur și simplu dau conținutul jos, dar mai avem de lucru la cum să combatem asta”, a adăugat el.
Întrebat ce ar trebui să învețe România din exemplul Republicii Moldova, care a gestionat mai eficient ingerințele externe, Nicușor Dan a admis diferența de pregătire, explicând-o prin faptul că la Chișinău exista o așteptare legată de tentative de destabilizare
„Moldova a fost mult mai bine pregătită pentru că s-a așteptat să vină ceea ce a venit, spre deosebire de România care, inclusiv în 2024, a ajutat Republica Moldova, dar nu și-a închipuit că un atac de magnitudinea celui care a avut loc în România va avea loc, asta este principala diferență”, a precizat șeful statului
El a insistat că lecția a fost învățată. „Acum, evident, dacă vom avea alegeri, un fenomen cum a fost cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla. Dar, în general, pe zona de comunicare publică, rețele sociale, mai avem lucruri de făcut”, a conchis președintele.
Procurorul general, Alex Florența, a explicat recent, într-o conferință de presă, modul în care s-au derulat atacurile hibride asupra României, arătând că țara noastră a fost ținta „predilectă” a unor campanii ample în contextul alegerilor din 2024. Acesta a precizat că „actorii ostili” au urmărit „modelarea continuă a opiniei publice”, iar printre beneficiarii acestor acțiuni s-ar fi numărat și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Drept reacție, președintele Nicușor Dan a apreciat că cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă o dovadă “consistentă” a dezinformărilor Rusiei și a influențării alegerilor prezidențiale.
În anul 2024, au fost lansate peste 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, așa cum au relevat rapoartele serviciilor de informații desecretizate de Consiliul Suprem de Apărării a Țării, documente care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut.
În aceeași zi, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.
În România, Curtea Constituțională a luat o decizie fără precedent într-o țară democratică, respectiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024, constatând că procesul electoral a fost viciat în integralitatea sa. Decizia a venit după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării a desecretizat rapoartele serviciilor de informații, analize și date care au relevat că România a fost vizată de 85.000 de atacuri cibernetice având mod de operare al unui actor statal, au identificat o campanie finanțată și coordonată de creștere accelerată a profilului candidatului independent Călin Georgescu, iar contraspionajul românesc a identificat date privind intențiile unor persoane de a afecta suveranitatea României și de a sprijini accesul lui Călin Georgescu, candidat anti-NATO și anti-UE, la funcția de președinte.
Ulterior, președintele de la acea vreme, Klaus Iohannis, a nominalizat direct Rusia ca actor ce a stat în spatele acestei operațiuni hibride împotriva României, subliniind că este vorba despre modul de acțiune în această direcție și că procedura de atribuire va dura.
MAREA BRITANIE
Liderii instituțiilor UE cer unitate împotriva antisemitismului după atacul din Manchester. Premierul britanic a părăsit de urgență summit-ul CPE de la Copenhaga
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au transmis, joi, mesaje de solidaritate după atacul armat de la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation din Manchester, soldat cu trei morți și patru răniți. Cei doi au subliniat gravitatea faptului că incidentul s-a produs chiar de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc, și au cerut unitate împotriva antisemitismului.
„Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile lor și comunitatea evreiască din Marea Britanie, după atacul violent asupra unei sinagogi din Manchester. Aflat la Copenhaga, mi-am prezentat condoleanțele prim-ministrului Keir Starmer. Faptul că acest atac a avut loc de Yom Kippur îl face cu atât mai revoltător. Trebuie să continuăm să luptăm împotriva antisemitismului în toate formele sale”, a scris Ursula von der Leyen pe platforma X.
My thoughts are with the victims, their families, and the UK’s Jewish community after the violent attack on a synagogue in Manchester.
While in Copenhagen, I conveyed my condolences to Prime Minister Keir Starmer.
That this attack took place on Yom Kippur, the holiest day in…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 2, 2025
La rândul său, António Costa a afirmat: „Sunt profund întristat de atacul violent asupra unei sinagogi din Manchester, chiar de Yom Kippur. Transmit condoleanțe prim-ministrului Keir Starmer, victimelor, familiilor lor și comunității evreiești din Regatul Unit. Suntem solidari împotriva antisemitismului și a tuturor formelor de ură.”
Deeply saddened by the violent attack at a synagogue in Manchester today, on Yom Kippur — the holiest day of the Jewish calendar.
My heartfelt condolences to Prime Minister @Keir_Starmer, the victims, their families, and the UK’s Jewish community.
We stand in solidarity against…
— António Costa (@eucopresident) October 2, 2025
Premierul britanic Keir Starmer a părăsit mai devreme summitul Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga pentru a prezida o reuniune de urgență COBRA la Londra.
This morning’s attack is absolutely shocking.
I’m on my way back to London to chair an emergency meeting, and additional police assets are being deployed to synagogues across the country.
We will do everything we can to keep our Jewish community safe. pic.twitter.com/bNUfGbWwfq
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 2, 2025
„Sunt îngrozit de atacul asupra unei sinagogi din Crumpsall. Faptul că acest lucru s-a întâmplat de Yom Kippur îl face cu atât mai oribil. Gândurile mele sunt alături de familiile celor afectați, iar mulțumirile mele se îndreaptă către serviciile de urgență și primii respondenți”, a transmis șeful guvernului britanic.
Potrivit poliției din Manchester, atacul a început când un bărbat a intrat cu mașina în mulțime și a înjunghiat o persoană în fața sinagogii. Suspectul a fost împușcat mortal de forțele de ordine. În total, trei persoane, inclusiv atacatorul, au murit, iar alte patru au fost rănite, relatează BBC.
„Astăzi este Yom Kippur și, evident, asta explică de ce erau atât de mulți oameni adunați în jurul sinagogii. Putem doar să ne imaginăm ce simt oamenii când aud această veste. Frica pe care o va aduce este uriașă”, a declarat primarul comitatului Greater Manchester, Andy Burnham.
Poliția Metropolitană din Londra a anunțat intensificarea patrulelor la sinagogi, centre comunitare și în cartierele cu populație evreiască numeroasă.
Atacul a fost catalogat drept incident major, iar autoritățile au activat codul „Plato”, utilizat în cazul unui atac terorist în desfășurare.
