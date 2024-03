România salută aderarea Suediei la NATO și își propune să colaboreze cu noul aliat pentru întărirea apărării pe flancul estic de la Marea Baltică la Marea Neagră

După două secole de neutralitate, Suedia a devenit oficial joi cel de-al 32 stat membru al NATO, într-o zi considerată drept “istorică” la Washington, acolo unde prim-ministrul Ulf Kristersson și ministrul de externe Tobias Billstrom au depus instrumentele de ratificare la Departamentul de Stat, depozitarul Tratatului Atlanticului de Nord, în prezența secretarului de stat Antony Blinken.

După aproape doi ani de la depunerea cererii de aderare, o perioadă marcată de veto-uri prelungite ale Turciei și Ungariei, Suedia urmează Finlandei și aderă la Alianța Nord-Atlantică, urmând ca luni să aibă loc o ceremonie de ridicare a drapelului suedez la sediul NATO de la Bruxelles.

Astfel, într-o notificare difuzată public, secretarul de stat Antony Blinken, în îndeplinirea obligațiilor de depozitar al tratatului, a transmis că protocolul de aderare semnat la 5 iulie 2022 privind aderarea Suediei la NATO intră în vigoare la data de 7 martie 2024.

It’s official: Sweden has joined NATO. pic.twitter.com/HvxWlqdgXS

“Suedia este în prezent membră NATO. Mulțumim tuturor aliaților pentru că ne-au primit ca al 32-lea membru. Ne vom strădui să fim uniți, solidari și să împărțim sarcinile și vom adera pe deplin la valorile Tratatului de la Washington: libertate, democrație, libertate individuală și statul de drept. Mai puternici împreună”, a afirmat premierul suedez, aflat la Washington.

Kristersson a fost primit și de președintele Joe Biden la Casa Albă, care s-a arătat onorat să ureze bun venit Suediei ca al 32-lea aliat al NATO.

Liderul democrat l-a citat pe președintele american care a pus piatra de temelie a formării NATO, Harry Truman, care, în urmă cu 75 de ani, când a fost înființat NATO, a declarat că Alianța “va crea un scut împotriva agresiunii și a fricii de agresiune”.

“Acest scut – și securitatea transatlantică – este mai puternică ca niciodată”, s-a exprimat Biden.

Today, I am honored to welcome Sweden as NATO’s 32nd Ally.

75 years ago when NATO was established, President Truman said the Alliance, “would create a shield against aggression and fear of aggression.”

That shield – and transatlantic security – is stronger than ever. pic.twitter.com/0ySHg8dvQy

— President Biden (@POTUS) March 7, 2024