România salută decizia Parlamentului European de a acorda Premiul Saharov 2020 opoziției democratice din Belarus: O recunoaștere a meritelor tuturor celor care luptă cu un curaj imens pentru un Belarus democratic

România, prin vocea ministrului său de externe, Bogdan Aurescu, salută decizia Parlamentului European de a acorda Premiul Saharov din acest an opoziției democratice din Belarus.

”Este o recunoaștere pe deplin meritată a meritelor tuturor bielorușilor care continuă să lupte, cu un curaj imens, pentru un Belarus democratic”, a transmis oficialul român într-un mesaj pe Twitter.

I welcome the decision of the European Parliament to award this year’s #SakharovPrize to the Belarusian democratic opposition. It is a fully deserved recognition of the merits of all Belarusians who continue to fight, with tremendous courage, for a democratic Belarus

