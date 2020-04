România salută donația Papei Francisc pentru pacienții infectați cu coronavirus: Poporul român menține vie amintirea vizitei apostolice a Sanctității Sale în România

Agricultorii care cultivă legume spații protejate vor primi anul acesta o sumă dublă, aproximativ 5.000 de euro la hectar, majorarea plafonului pentru sprijinul cuplat fiind permisă de Comisia Europeană, a anunțat joi minsitrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Agerpres.

”O scrisoare a comisarului european pentru agricultură pe care am primit-o acum două zile se referă la o cerere pe care am făcut-o în mod excepţional şi prin care am încercat să corectăm, iarăşi, o eroare a fostei guvernări. Anul trecut, la 1 august, când s-au notificat la Bruxelles plafoanele pentru sprijinul cuplat vegetal, s-a făcut o eroare. Eu spun că a fost o eroare, nu a fost făcută cu rea intenţie, şi pentru legumicultorii care cultivă legume în spaţii protejate, respectiv sere şi solarii, s-au micşorat foarte mult plafoanele, cam cu 35%, raportat la anul 2018. Am făcut o scrisoare comisarului în care am spus că în mod excepţional, dat fiind şi situaţia prin care trecem, şi am invocat şi scăderea consumului de legume, am invocat şi slaba asociere şi gradul redus în care aceştia pot să îşi valorifice producţia, să ne permită să reaşezăm sumele şi plafoanele. Acest lucru este permis, astfel că unii dintre cei care se aşteptau anul acesta o să primească o sumă dublă, aproximativ 5.000 de euro la hectar”, a transmis oficialul român.