România salută participarea Canadei la summitul Comunității Politice Europene: Este o premieră istorică și o recunoaștere a legăturilor care unesc Europa și Canada

Ministrul de externe, Oana Țoiu, a salutat luni participarea Canadei la summitul Comunității Politice Europene desfășurat la Erevan, subliniind caracterul istoric al acestui moment și relevanța consolidării relațiilor transatlantice.

Șefa diplomației române a evidențiat faptul că prezența Canadei marchează o premieră, fiind prima țară din afara Europei care ia parte la acest format dedicat conturării unei viziuni comune privind pacea și prosperitatea.

“Este o premieră istorică, dar și o evoluție firească, o recunoaștere a legăturilor transatlantice strânse care unesc Europa și Canada și a relației în creștere dintre cele două, bazată pe valori și interese comune legate de energie, conectivitate, securitate, reziliență democratică și multilateralism – temele aflate în centrul discuțiilor noastre de la Erevan“, a scris Țoiu, pe X.

Very pleased by Canada’s participation European Political Community Summit in Yerevan, the first non-European country to attend this important framework dedicated to a joint vision for peace and prosperity. It is a historic first, but also a natural development, an… — Toiu Oana (@oana_toiu) May 4, 2026

În mesajul său, Oana Țoiu a subliniat și relația solidă dintre România și Canada, evidențiind colaborarea de durată în domeniul energiei nucleare, dar și parteneriatul consistent în materie de securitate și apărare.

Oficialul român a arătat că această experiență comună confirmă importanța relației bilaterale și a transmis disponibilitatea României de a continua extinderea cooperării.

Ministrul de externe a reiterat că Bucureștiul privește cu interes consolidarea în continuare a parteneriatului cu Canada, într-un context internațional marcat de provocări complexe, unde cooperarea între statele care împărtășesc aceleași valori devine tot mai importantă.

Canada este „cea mai europeană dintre țările non-europene”, a declarat luni premierul canadian Mark Carney, cu ocazia primei sale participări la summitul Comunității Politice Europene (CPE) de la Erevan.

Parteneriatul UE-Canada devine tot mai puternic, pe fondul unei cooperări tot mai strânse și al unității în fața provocărilor globale, au transmis luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa.

Cei doi au evidențiat că participarea Canadei la summitul CPE — primul oaspete non-european din istorie — reprezintă un semnal clar al apropierii și alinierii tot mai puternice dintre UE și Canada.