România se alătură ”Catching-up Regions Initiative”. Dragoș Pîslaru: Experți ai Comisiei Europene și Băncii Mondiale vor sprijini regiunile în identificarea blocajelor și dezvoltarea proiectelor

România se alătură „Catching-up Regions Initiative” pentru dezvoltarea regiunilor noastre în contextul mai larg al politicii de coeziune, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, în urma unei întâlniri de lucru cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto.

„Urmare a eforturilor făcute încă din această primăvară alături de ministra Oana Țoiu, astăzi, la Bruxelles, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto, și serviciile Direcției Generale Politică Regională și Urbană a Comisiei au aprobat oficial participarea României la o componentă cheie a acestui program, dedicată regiunilor de la frontiera estică a Uniunii”, a precizat ministrul.

Astfel, Comisia Europeană și Banca Mondială trimit echipe de experți care lucrează la fața locului, împreună cu autoritățile din regiune, ca să identifice blocajele reale ale dezvoltării și să construiască soluții concrete: „Nu strategii scrise de la Bruxelles în jos, ci soluții construite de la fața locului. Este exact modelul care a funcționat în Polonia, în Slovacia și, din 2024, în statele baltice”, a mai explicat Dragoș Pîslaru.

Programul este o premieră în țara noastră: „România nu a avut până azi acces la acest program. Această asistență tehnică este absolut necesară pentru că degeaba avem alocate miliarde de euro pe hârtie dacă nu dezvoltăm capacitatea noastră de a-i aduce în țară și de a-i transforma în proiecte care schimbă comunitățile noastre. Beneficiarele sunt regiunile cele mai expuse consecințelor războiului din Ucraina, adică regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est.”

„Urmează să stabilim, cu regiunile vizate și autoritățile locale, măsurile concrete de sprijin. Pasul de astăzi continuă linia Comunicării privind Regiunile Estice, adoptată în februarie și susținută direct de România, și vine după includerea țării noastre în mecanismul EastInvest. Mulțumesc vicepreședintelui executiv Raffaele Fitto pentru sprijinul acordat atât pe acest subiect, cât și pe discuția mai amplă privind obiectivele de coeziune din următorul ciclu financiar multianual 2028-2034. Aducem fondurile europene acasă și continuăm modernizarea României”, a mai conchis ministrul.