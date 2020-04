România se alătură declarației privind statul de drept semnată de Franța, Germania și alte 11 țări UE: Măsurile de urgență trebuie să fie proporționale și temporare

România se alătură Franței, Germaniei și altor unsprezece state membre ale Uniunii Europene care au semnat joi o declarație comună, arătându-se “profund îngrijorate” de riscul încălcării principiilor statului de drept, democrației și drepturilor fundamentale care decurg din adoptarea anumitor măsuri de urgență în contextul crizei sanitare provocate de COVID-19.

Declarația este percepută drept o reacție indirectă la decizia de luni a Parlamentului Ungariei prin care premierului Viktor Orban i-au fost acordate puteri aproape nelimitate pe timpul stării de urgență cauzate de noul coronavirus, hotărâre care cauzează teamă privind panta iliberală pe care se află guvernul de la Budapesta, aflat de mai mulți ani în coliziune instituțiile UE privind respectarea valorilor fondatoare europene.

Într-o postare pe Twitter, ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a transmis că “România susține și se alătură Declarației privind statul de drept în contextul crizei COVID-19”.

“Statul de drept, democrația și libertatea de exprimare trebuie să ne ghideze întotdeauna acțiunile, mai ales pe timp de criză”, a explicat Aurescu.

Rule of law, democracy and freedom of expression should always guide our actions, even more so in times of crisis. #Romania supports and joins the Statement on the #RuleOfLaw in the context of the #COVID-19 crisis pic.twitter.com/PEXecvBywo

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) April 2, 2020