ROMÂNIA
România se alătură SUA și semnează Declarația Comună privind Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală
România andosează Declarația Comună privind Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală în coordonare cu SUA și partenerii din UE, a anunțat vineri, într-un comunicat de presă, Ministerul Afacerilor Externe.
Având în vedere proliferarea incidentelor de sabotaj, atacurilor cibernetice și a altor forme de campanii hibride împotriva infrastructurilor critice, această declarație are scopul de a alinia acțiuni concrete ce vizează protejarea acestor infrastructuri vitale. Decizia reflectă temele discuției telefonice de ministrul afacerilor externe Oana Țoiu și secretarul de stat al SUA Marco Rubio săptămâna trecută.
“Ca țară situată la Marea Neagră și care este un hub regional în domeniul tehnologic, România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine și se alătură astfel partenerilor săi din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii”, a declarat ministrul de externe Oana Țoiu.
Susținerea acestei Declarații Comune se aliniază cu preocupările constante ale României în domeniul securității maritime și libertății navigației la nivel global, european și regional, inclusiv în regiunea Mării Negre. Protecția infrastructurii submarine critice reprezintă o prioritate la nivel internațional, în contextul în care incidentele de avariere a unor structuri de acest tip au scos în evidență vulnerabilitățile acestora față de posibile atacuri fizice și hibride.
România a fost un participant activ în eforturile de protejare a infrastructurii critice submarine în cadrul NATO și al Uniunii Europene, și va continua, în acest sens, să contribuie la consolidarea protecției infrastructurii submarine în Marea Neagră, atât în cadrul organizațiilor internaționale, cât și prin implementarea angajamentelor asumate de liderii NATO la Summit-ul de la Washington.
Aceste demersuri sunt cu atât mai necesare cu cât România vizează dezvoltarea și finalizarea unor proiecte energetice de anvergură în viitorul apropiat, a căror implementare va contribui la diminuarea dependenței energetice a României, dar și a Uniunii Europene și a altor state din regiunea extinsă a Mării Negre.
În același timp, România continuă și alte acțiuni conexe menite să întărească libertatea și siguranța navigației în Marea Neagră, cum ar fi participarea la inițiativele Counteraction Measure Task Group, alături de Turcia și Bulgaria. Această inițiativă are ca scop identificarea și neutralizarea minelor în derivă în Marea Neagră.
România rămâne angajată în protejarea infrastructurii critice și în promovarea unei strategii coerente pentru securitatea regională și globală în fața noilor provocări digitale și geopolitice.
INTERNAȚIONAL
Reuniune trilaterală la Cernăuți: România, Ucraina și R. Moldova își consolidează cooperarea pentru securitate, conectivitate și integrare europeană
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat pe 8 august 2025 la cea de-a patra ediție a formatului trilateral al miniștrilor afacerilor externe din România, Ucraina și Republica Moldova, desfășurată la Cernăuți, alături de omologul din Ucraina, Andrii Sybiha, și omologul din R. Moldova, Mihai Popșoi.
De asemenea, la reuniune au participat în format online miniștrii afacerilor externe din Polonia și din Lituania, Radosław Sikorski și Kęstutis Budrys, ocazie cu care au fost abordate teme privind amenințările comune din Marea Neagră și Marea Baltică pentru a căror combatere este necesară o cooperare strânsă.
Întâlnirea a evidențiat relevanța strategică a continuării și aprofundării coordonării trilaterale în contextul evoluțiilor recente de securitate. Formatul a permis realizarea unui schimb de opinii aplicat în domenii de interes comun pentru economiile și societățile celor trei state, în vederea consolidării conectivității transfrontaliere și avansării agendei de integrare europeană.
În cadrul discuțiilor, ministrul Oana Țoiu a reiterat angajamentul ferm al României de a continua sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova. A evidențiat necesitatea asigurării unei păci juste, durabile și incluzive în Ucraina, care va avea efecte în plan regional, inclusiv asupra Republicii Moldova, precum și la nivel sistemic.
“În timp ce propaganda și dezinformarea rusă constantă încearcă să submineze și să dezbine societățile și națiunile noastre, prin formatul trilateral de cooperare România – Moldova – Ucraina contribuim la asigurarea unei conectivități transfrontaliere mai puternice, la o integrare europeană accelerată pentru Ucraina și Republica Moldova și la o bază solidă pentru prosperitatea comună”, a declarat ea.
Ministrul român al afacerilor externe a confirmat că noul pod peste Tisa va fi gata până la finalul acestui an. Alături de omologii săi, a salutat testarea unui curse feroviare între Kiev, Chișinău și București. Au fost trecute în revistă prioritățile legate de deschiderea unor noi puncte de frontieră și modernizarea și amplificarea capacității celor existente.
“Prin coordonarea noastră activă, contribuim, de asemenea, la asigurarea stabilității și securității regiunii Mării Negre și setăm un standard în relațiile noastre de vecinătate”, a subliniat ministrul român.
Totodată, demnitarul român a precizat că amploarea procesului de reconstrucție a Ucrainei va necesita coordonarea adecvată a partenerilor și asigurarea complementarității cu procesul de integrare europeană. A punctat, în context, relevanța coordonării trilaterale în vederea capitalizării investițiilor realizate deja în domeniul conectivității transfrontaliere, precum și al utilizării oportunităților economice viitoare.
În cadrul întâlnirii trilaterale RO-MD-UA, miniștrii de externe au adoptat o declarație comună care confirmă progresul semnificativ realizat până în prezent și evidențiază potențialul important al acestui format de coordonare.
“Acest cadru a căpătat, în ultimii trei ani, atât o dinamică sporită, cât și o substanță foarte consistentă, pe baza angajamentului nostru comun de a aprofunda proiectele comune de cooperare, în special în domeniul conectivității energetice, în beneficiul reciproc al țărilor noastre”, a afirmat ministrul Oana Țoiu.
De asemenea, demnitarul român a salutat progresele înregistrate de Ucraina și Republica Moldova în procesul de integrare europeană, în special în condițiile dificile determinate de războiul de agresiune împotriva Ucrainei. A evidențiat importanța menținerii angajamentului față de agenda de reforme și a exprimat, în context, disponibilitatea României de a împărtăși lecții desprinse din propria experiență.
INTERNAȚIONAL
Ministrul Apărării: România și Turcia împărtășesc o viziune comună asupra unei posturi de apărare și descurajare robuste pe flancul estic aliat
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a avut vineri, 8 august, o întrevedere oficială cu ambasadorul Republicii Turcia în România, Özgür Kıvanç Altan.
Potrivit unui comunicat al MApN, discuțiile au vizat evoluțiile recente de securitate din regiunea Mării Negre, cu accent pe impactul generat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, aflat în cel de-al patrulea an de desfășurare.
În acest context, a fost evidențiată cooperarea eficientă dintre aliații NATO riverani Mării Negre – România, Bulgaria și Turcia – în cadrul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine (MCM Black Sea), inițiativă care contribuie în mod direct la creșterea securității maritime regionale.
Cei doi oficiali au salutat nivelul ridicat al cooperării practice între categoriile de forțe armate ale celor două țări, concretizate prin numeroase exerciții multinaționale derulate în acest an, atât în România, cât și pe teritoriul Turciei.
Totodată, ministrul apărării naționale a subliniat importanța colaborării în domeniul tehnologiilor militare, apreciind experiența și capacitatea industriei de apărare din Turcia, precum și implicarea companiilor turcești de profil în programele de înzestrare demarate de România.
„România și Turcia împărtășesc o viziune comună asupra asigurării unei posturi de apărare şi descurajare robuste pe flancul estic aliat, iar dezvoltarea proiectelor în domeniul apărării contribuie la întărirea capacităților operaționale ale forțelor noastre armate și la implementarea acestei viziuni”, a declarat Ionuț Moșteanu.
În încheiere, cei doi oficiali au convenit asupra continuării dialogului politico-militar, susținut de intensificarea exercițiilor, consolidarea interoperabilității și cooperare bilaterală solidă, menită să răspundă riscurilor și amenințărilor curente.
ROMÂNIA
Secretariatul General al Guvernului a finalizat sesiunile de instruire privind buna guvernanță din cadrul PNRR
Secretariatul General al Guvernului (SGG) anunță finalizarea sesiunilor de instruire organizate în perioada 2023–2025 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 14 – Buna guvernanță, Reforma 1.1. – Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și al ministerelor coordonatoare, precum și prin consolidarea instrumentelor pentru creșterea calității consultărilor publice la toate palierele administrației.
„Secretariatul General al Guvernului va continua demersurile de instruire a reprezentanților autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local, cu scopul de a sprijini îmbunătățirea practicilor instituționale și consolidarea competențelor în domeniul guvernării deschise”, transmite SGG într-un comunicat oficial.
Aceste sesiuni au vizat îndeplinirea a două ținte esențiale:
1. Ținta nr.406 – „800 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile au urmat cursuri de formare pentru a spori capacitatea administrativă și gradul de digitalizare a structurilor acestora”.
În perioada 2023–2025 au fost instruiți 800 de reprezentanți ai societății civile (asociații, fundații, federații, sindicate, patronate), cu scopul de a sprijini consolidarea capacității administrative și creșterea gradului de digitalizare a structurilor acestora. Participanții au beneficiat de sesiuni de instruire în domenii relevante pentru implicarea activă în procesele decizionale și pentru consolidarea relației cu autoritățile publice.
2. Ținta nr. 407 – „Procesul de consultare publică și de implicare a părților interesate s-a îmbunătățit prin creșterea cu 20% a numărului de proiecte de acte legislative care fac obiectul consultării publice și al implicării părților interesate la nivel central”.
În perioada 2024–2025 au fost instruiți 1.025 de funcționari publici din administrația publică centrală (ministere) și locală (consilii județene, municipii), cu scopul eficientizării implementării reglementărilor din domeniul consultărilor publice și liberului acces la informațiile de interes public.
Cele două ținte au avut rolul de a sprijini implementarea principiilor guvernării deschise și de a le transforma în acțiuni și rezultate măsurabile.
