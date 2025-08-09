România se alătură SUA și semnează Declarația Comună privind Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală

România andosează Declarația Comună privind Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală în coordonare cu SUA și partenerii din UE, a anunțat vineri, într-un comunicat de presă, Ministerul Afacerilor Externe.

Având în vedere proliferarea incidentelor de sabotaj, atacurilor cibernetice și a altor forme de campanii hibride împotriva infrastructurilor critice, această declarație are scopul de a alinia acțiuni concrete ce vizează protejarea acestor infrastructuri vitale. Decizia reflectă temele discuției telefonice de ministrul afacerilor externe Oana Țoiu și secretarul de stat al SUA Marco Rubio săptămâna trecută.

“Ca țară situată la Marea Neagră și care este un hub regional în domeniul tehnologic, România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine și se alătură astfel partenerilor săi din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii”, a declarat ministrul de externe Oana Țoiu.

Susținerea acestei Declarații Comune se aliniază cu preocupările constante ale României în domeniul securității maritime și libertății navigației la nivel global, european și regional, inclusiv în regiunea Mării Negre. Protecția infrastructurii submarine critice reprezintă o prioritate la nivel internațional, în contextul în care incidentele de avariere a unor structuri de acest tip au scos în evidență vulnerabilitățile acestora față de posibile atacuri fizice și hibride.

România a fost un participant activ în eforturile de protejare a infrastructurii critice submarine în cadrul NATO și al Uniunii Europene, și va continua, în acest sens, să contribuie la consolidarea protecției infrastructurii submarine în Marea Neagră, atât în cadrul organizațiilor internaționale, cât și prin implementarea angajamentelor asumate de liderii NATO la Summit-ul de la Washington.

Aceste demersuri sunt cu atât mai necesare cu cât România vizează dezvoltarea și finalizarea unor proiecte energetice de anvergură în viitorul apropiat, a căror implementare va contribui la diminuarea dependenței energetice a României, dar și a Uniunii Europene și a altor state din regiunea extinsă a Mării Negre.

În același timp, România continuă și alte acțiuni conexe menite să întărească libertatea și siguranța navigației în Marea Neagră, cum ar fi participarea la inițiativele Counteraction Measure Task Group, alături de Turcia și Bulgaria. Această inițiativă are ca scop identificarea și neutralizarea minelor în derivă în Marea Neagră.

România rămâne angajată în protejarea infrastructurii critice și în promovarea unei strategii coerente pentru securitatea regională și globală în fața noilor provocări digitale și geopolitice.