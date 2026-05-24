România se alătură valului de solidaritate cu Ucraina după „atacul masiv și nejustificat” al Rusiei: Rămânem ferm angajați în sprijinirea Ucrainei și în tragerea la răspundere a celor vinovați

România „condamnă cu fermitate atacul masiv și nejustificat cu rachete și drone lansat” de Rusia noaptea trecută împotriva Ucrainei, a reacționat ministrul de Externe, Oana Țoiu, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, alăturându-se astfel Înaltului Reprezentat al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, și omologilor săi din Ungaria, Republica Moldova, Marea Britanie, Germania sau Irlanda, țară care va prelua, începând cu 1 iulie, președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene.

Romania strongly condemns the massive, unjustified missile and drone attack launched last night against Ukraine. This brutal act of aggression deliberately targeted civilian infrastructure and residential areas, causing tragic loss of life. Russia also used missiles that are… — Toiu Oana (@oana_toiu) May 24, 2026

„Acest act brutal de agresiune a vizat în mod deliberat infrastructura civilă și zonele rezidențiale, provocând pierderi tragice de vieți omenești. De asemenea, Rusia a utilizat rachete cu precizie redusă într-un atac nediscriminatoriu asupra zonelor urbane. Atacurile au avariat clădiri ale ONU și clădiri diplomatice din Kiev, într-o încălcare evidentă a obligațiilor legale ale Rusiei. Astfel de lovituri deliberate reprezintă încă o încălcare flagrantă a dreptului internațional umanitar și trebuie să înceteze imediat. Acestea constituie terorism de stat și vor fi tratate ca atare. România își exprimă cea mai profundă solidaritate cu poporul ucrainean și transmite sincere condoleanțe familiilor victimelor. Împreună cu partenerii noștri internaționali, rămânem ferm angajați să sprijinim suveranitatea, apărarea și reziliența pe termen lung a Ucrainei și să îi tragem la răspundere pe cei vinovați de astfel de atrocități pentru faptele lor”, a scris Oana Țoiu.

Armata rusă a lovit Kievul în cursul nopții într-un atac de amploare cu drone și rachete, care a provocat moartea a cel puțin două persoane și rănirea a zeci de alte persoane, au declarat duminică oficialii ucraineni, informează Politico Europe.

Forțele de la Moscova au folosit aproximativ 600 de drone și 30 de rachete, inclusiv cel puțin o rachetă de tip „Oreșnik”, o rachetă balistică hipersonică puternică, capabilă să transporte arme nucleare, a declarat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

„Cel mai mare număr de rachete a fost îndreptat către capitală — către clădiri rezidențiale obișnuite, către școli”, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelenski într-o postare pe X.

„Atacul rus a distrus efectiv Muzeul de la Cernobîl, a avariat Muzeul Național de Artă și clădirea care găzduiește biroul postului german ARD”, a spus Zelenski.

Serviciile de informații ucrainene au avertizat vineri cu privire la un atac cu rachete Oreșnik, a declarat Zelenski într-o altă postare. „Utilizarea unor astfel de arme … creează, de asemenea, un precedent global pentru alți potențiali agresori”, a avertizat el.

Atacul asupra Kievului a avut loc după ce președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina că a lansat un atac asupra unui cămin studențesc din Luhansk, în estul Ucrainei ocupate, în urma căruia au murit 18 persoane. Putin a ordonat armatei ruse să pregătească „propuneri” privind modalitățile de ripostă.

Armata ucraineană a negat orice responsabilitate pentru aceste decese, afirmând că a lovit un centru de comandă militar.

Kaja Kallas a condamnat atacurile rusești ca fiind „acte de teroare abominabile menite să ucidă cât mai mulți civili posibil”. Ea a calificat utilizarea rachetelor Oreșnik drept „o tactică politică de intimidare și un joc riscant la limita războiului nuclear”.

„Săptămâna viitoare, miniștrii de externe ai UE vor discuta despre modalitățile de intensificare a presiunii internaționale asupra Rusiei”, a adăugat Kallas.

Ultimul atac a stârnit un val de solidaritate față de Ucraina din partea liderilor europeni și mondiali, printre care se numără președintele Consiliului European, Antonio Costa, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul canadian Mark Carney și prim-ministrul estonian Kristen Michal.