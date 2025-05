România se bazează pe “securitatea de neclintit” din partea NATO, îi transmite Nicușor Dan lui Mark Rutte în prima discuția telefonică după câștigarea alegerilor

Președintele ales al României, Nicușor Dan, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au avut luni prima lor convorbire telefonică în cadrul căreia înaltul oficial aliat l-a felicitat pe noul lider de la București pentru victoria sa în alegerile prezidențiale de duminică din

“Tocmai am avut o convorbire telefonică cu Nicușor Dan pentru a-l felicita pentru victoria sa în alegeri. Ne așteaptă o muncă importantă pentru a ne asigura securitatea comună prin intermediul unui NATO puternic. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună, inclusiv în perioada premergătoare summitului NATO de la Haga!”, a scris Rutte, pe X.

Just had a call with @NicusorDanRO to congratulate him on his election win. We have important work ahead to ensure our shared security through a strong NATO. Looking forward to working together, including in the run up to the #NATOSummit in The Hague!

La rândul său, Nicușor Dan a precizat, tot într-un mesaj pe X, că l-a asigurat pe Rutte că “România va continua să fie un aliat ferm”.

”În același timp, ne bazăm pe NATO pentru a asigura o securitate de neclintit pentru România. Ne vom concentra pe investițiile în apărare pentru a consolida legătura transatlantică, care este vitală atât pentru România, cât și pentru Alianță”, a continuat Nicușor Dan.

Just spoke with @SecGenNATO. I assured him that Romania will continue to be a staunch Ally. At the same time, we count on @NATO to deliver ironclad security for Romania. We will focus on defense investments to strengthen the transatlantic bond which is vital for both Romania and…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 19, 2025