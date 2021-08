România și-a încheiat misiunea umanitară în Macedonia de Nord: Militarii români au executat 18 misiuni de stingere a incendiilor de pădure

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a transmis un mesaj cu prilejul începererii construcției Zidului Berlinului, cel mai cunoscut simbol al Războiului Rece care a divizat nu doar orașul și țara, ci și Europa.

”Acum 60 de ani începe construcția Zidului Berlinului, simbolul unei lumi divizate. Zidul Berlinului trebuie să fie un avertisment că libertatea și democrația nu trebuie considerate ca fiind ceva de la sine înțeles”, a precizat Michel într-un mesaj pe Twitter.

60 years ago, construction began on the #BerlinWall.

A symbol of a divided world.

The wall must be a reminder to never take freedom and democracy for granted. #BerlinerMauer pic.twitter.com/b7jWebRrZj

— Charles Michel (@eucopresident) August 13, 2021