România și alte 12 țări UE au trimis o scrisoare Înaltului Reprezentant și Comisiei Europene prin care solicită accesul țărilor Parteneriatului Estic la vaccinul anti-COVID-19

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a adresat miercuri, 6 ianuarie 2021, alături de omologii săi din Bulgaria, Croația, Estonia, Lituania, Suedia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Letonia, Ungaria, Polonia și Slovacia, o scrisoare Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate Josep Borrell, precum și altor membri ai conducerii Comisiei Europene prin care a exprimat susținerea pentru dezvoltarea unui mecanism la nivelul Uniunii Europene în vederea facilitării accesului statelor din cadrul Parteneriatului Estic (PaE) la vaccinuri anti-COVID-19, în mod similar cu asistența preconizată pentru statele din Balcanii de Vest.

Scrisoarea a fost trimisă și comisarului pentru sănătate și siguranță alimentară, precum și comisarului pentru politică europeană de vecinătate și negocieri de extindere.

Together w/my 🇧🇬🇭🇷🇪🇪🇱🇹🇸🇪🇨🇿🇩🇰🇫🇮🇱🇻🇵🇱🇭🇺🇸🇰 fellow FMs, I addressed a letter 2 @JosepBorrellF @SKyriakidesEU @OliverVarhelyi calling @EU_Commission 2 facilitate access 2 #COVID19 vaccines 4 our partners in #EasternPartnership – a step twrds consolidating direct support 2 #EaP citizens

