România și alte nouă țări membre solicită UE să continue să acorde certificate de poluare gratuite industriei

Zece țări membre ale Uniunii Europene, printre acestea aflându-se și România, au solicitat Comisiei Europene o prelungire a acordării certificatelor de poluare gratuite pentru industrie, dincolo de anul 2034, în contextul în care blocada asupra Strâmtorii Ormuz a generat o penurie globală de țiței, fapt ce a avut drept efect o creștere a prețurilor la energie, informează Reuters, citat de Agerpres.

Șefii de stat sau de guvern, care se reunesc la Bruxelles, vor dezbate propunerile de modificare a sistemului european privind comercializarea certificatelor de emisii pentru a soluționa creșterea prețurilor la energie.

În cadrul unei conferințe susținute în nordul Poloniei, la Gdransk, zonă industrială, premierul Donald Tuse a dezvăluit că țara sa se numără printre semnatarii scrisorii înaintate președintei Comisiei Europene, Ursula von Der Leyen, președintelui Consiliului European, Antonio Costa, prin care solicită ca solicită ca sectorul industrial să continue să beneficieze de cote gratuite de emisii de carbon, care limitează costurile generate de CO2.

O copie a scrisorii, consultată de Reuters, a fost semnată și de liderii Austriei, Bulgariei, Croației, Republicii Cehe, Greciei, Ungariei, Italiei, României și Slovaciei.

Se preconizează că executivul european va revizui legislația în luna iulie. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apărat sistemul în declarațiile sale anterioare, arată EU Observer.

Însă, într-o scrisoare făcută publică luni, ea a deschis calea către o strategie de decarbonizare mai „realistă” după 2030, subliniind totodată că sistemul ETS este „esențial” pentru tranziția industrială.

„Considerăm că este necesară o revizuire aprofundată a ETS, menită să atenueze impactul acesteia asupra prețurilor la energie electrică și să reducă riscul de volatilitate a prețurilor carbonului, inclusiv o prelungire a cotelor gratuite ale UE în cadrul ETS 1 dincolo de 2034”, se menționează în scrisoare, referindu-se la Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii.

„În plus, este esențial să se faciliteze eliminarea treptată a cotelor gratuite începând cu 2028, pentru a evita impunerea unei sarcini excesive asupra industriei în această perioadă de tranziție”, mai arată semnatarii.

Comisia Europeană a confirmat primirea scrisorii. Lansat în 2005, sistemul ETS obligă fabricile și industriile să achiziționeze certificate pentru a-și acoperi emisiile de CO2, însă industriile producătoare și cele energofage pot obține unele certificate în mod gratuit.