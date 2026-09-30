România și alte patru țări UE cer Comisiei Europene măsuri urgente pentru sectorul ovin și caprin, în contextul provocărilor legate de evoluția focarelor de boală, anunță Tánczos Barna

România, alături de alte patru state membre, a cerut Comisiei Europene măsuri urgente pentru sectorul ovin și caprine, în contextul provocărilor legate de evoluția focarelor de boală.

„Am pus pe ordinea de zi a reuniunii miniștrilor agriculturii acest subiect extrem de important pentru România și am atras atenția asupra impactului economic major pe care interzicerea exportului de ovine îl are. Împreună cu Bulgaria, Cipru, Croația și Grecia, solicităm Comisiei Europene o abordare mai flexibilă, proporțională și bazată pe risc, un sprijin adecvat pentru fermierii afectați și valorificarea experienței dobândite în gestionarea acestor focare, pentru adaptarea cadrului european de sănătate animală”, a anunțat ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna.

Potrivit acestuia, solicitarea avansată marți se referă la:

Aplicarea flexibilă a restricțiilor, astfel încât animalele sănătoase din fermele și zonele neafectate să poată fi deplasate și valorificate pe baza evaluării riscului și a controalelor veterinare consolidate.

Analiza aprofundată a rolului vaccinării pentru bolile de categoria A și facilitarea circulației în interiorul UE a animalelor vaccinate și a produselor derivate, precum și continuarea exporturilor către țări terțe.

Adaptarea Regulamentului privind sănătatea animală pentru a asigura flexibilitate în funcție de situația epidemiologică concretă.

Adoptarea unor soluții bazate pe progresele științifice și tehnologice.

Acordarea unui sprijin financiar adecvat și a unor soluții reale de compensare pentru pierderile de venit, costurile suplimentare de furajare/întreținere și pierderea piețelor de desfacere.

Măsura a fost anunțat de ministrul interimar al Agriculturii în conferința de presă susținută la mijlocul lunii septembrie.

Amintim că executivul european a aprobat la 18 septembrie Planul de Acțiune al Autorității Naționale Sanitar Veterinare pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine.