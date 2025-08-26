România și alte șapte state din Europa Centrală și de Sud-Est au semnat un memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea piețelor de capital: Va spori competitivitatea tuturor țărilor participante

România și alte șapte state din Europa Centrală și de Sud-Est au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru dezvoltarea piețelor de capital.

Potrivit unui comunicat al Ministerului croat de Finanțe, țările semnatare sunt următoarele: Slovenia, Slovacia, Polonia, România, Bulgaria, Ungaria, Macedonia de Nord și Croația.

Această inițiativă regională își propune să promoveze dezvoltarea comună a piețelor de capital naționale ale țărilor participante prin cooperare mai strânsă, alinierea reglementărilor și creșterea integrării pieței.

Scopul final este de a îmbunătăți lichiditatea și de a crea piețe de capital mai puternice, mai vizibile, eficiente și competitive în întreaga regiune.

Ministerul Primorac a subliniat importanța evenimentului, spunând că semnarea acestui Memorandum reprezintă un moment istoric în consolidarea cooperării între țările participante în domeniul piețelor de capital, care dețin un potențial enorm.

„Această inițiativă marchează de asemenea un pas semnificativ înainte pentru propria piață de capital a Croației. După 15 emisiuni de titluri de stat de succes și adoptarea Cadrului Strategic pentru Dezvoltarea Pieței de Capital până în 2030 la sfârșitul lunii martie, acum intrăm într-o fază de implementare intensivă”, a menționat ministrul Marko Primorac.

De asemenea, el a adăugat că cooperarea formalizată va spori competitivitatea tuturor țărilor participante, va face piețele lor mai atractive pentru investitorii internaționali, va facilita comerțul și investițiile transfrontaliere și va extinde accesul la capital – în cele din urmă, stimulând o creștere economică suplimentară.

„Prin valorificarea întregului potențial al piețelor de capital și al ecosistemului financiar mai larg, țările participante urmăresc să-și întărească economiile și să aprofundeze cooperarea financiară regională”, menționează Ministerul croat de Finanțe.

Acest Memorandum se bazează pe acordul strategic încheiat la sfârșitul anului 2024 între bursele de valori din Bratislava, București, Budapesta, Ljubljana, Skopje, Sofia, Varșovia și Zagreb, alături de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care continuă să sprijine această inițiativă.

Țările semnatare și-au reafirmat voința și viziunea politică comună de a întări, moderniza și spori competitivitatea piețelor de capital din Europa Centrală și de Sud-Est.

Memorandumul subliniază un angajament față de cooperare, punând accent pe dezvoltarea piețelor de capital și importanța implementării unor acțiuni concrete care vor extinde capacitatea pieței țărilor din Europa Centrală și de Sud-Est, vor îmbunătăți accesul la finanțare, vor atrage investiții și sprijin pentru creștere economică sustenabilă.

În plus, Memorandumul este aliniat cu obiectivele Uniunii Europene, în special cu strategia sa pentru o Uniune a Economiilor și Investițiilor, care își propune să direcționeze economiile gospodăriilor și capitalul privat către piețele de capital pentru a stimula investițiile, în special în întreprinderile mici și mijlocii, a îmbunătăți fluxurile de capital transfrontaliere și a construi o piață de capital a UE mai profundă, mai lichidă și mai rezilientă.

Comisia Europeană a adoptat în luna martie strategia sa privind uniunea economiilor și investițiilor, o inițiativă-cheie menită să îmbunătățească modul în care sistemul financiar al UE direcționează economiile către investiții productive.

Realizarea UEI este o responsabilitate comună a instituțiilor UE, a statelor membre și a tuturor părților interesate cheie, care necesită eforturi concertate și o colaborare strânsă în cadrul a patru domenii de activitate: