România și alte șapte state din Europa Centrală și de Sud-Est au semnat un memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea piețelor de capital: Va spori competitivitatea tuturor țărilor participante
România și alte șapte state din Europa Centrală și de Sud-Est au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru dezvoltarea piețelor de capital.
Potrivit unui comunicat al Ministerului croat de Finanțe, țările semnatare sunt următoarele: Slovenia, Slovacia, Polonia, România, Bulgaria, Ungaria, Macedonia de Nord și Croația.
Această inițiativă regională își propune să promoveze dezvoltarea comună a piețelor de capital naționale ale țărilor participante prin cooperare mai strânsă, alinierea reglementărilor și creșterea integrării pieței.
Scopul final este de a îmbunătăți lichiditatea și de a crea piețe de capital mai puternice, mai vizibile, eficiente și competitive în întreaga regiune.
Ministerul Primorac a subliniat importanța evenimentului, spunând că semnarea acestui Memorandum reprezintă un moment istoric în consolidarea cooperării între țările participante în domeniul piețelor de capital, care dețin un potențial enorm.
„Această inițiativă marchează de asemenea un pas semnificativ înainte pentru propria piață de capital a Croației. După 15 emisiuni de titluri de stat de succes și adoptarea Cadrului Strategic pentru Dezvoltarea Pieței de Capital până în 2030 la sfârșitul lunii martie, acum intrăm într-o fază de implementare intensivă”, a menționat ministrul Marko Primorac.
De asemenea, el a adăugat că cooperarea formalizată va spori competitivitatea tuturor țărilor participante, va face piețele lor mai atractive pentru investitorii internaționali, va facilita comerțul și investițiile transfrontaliere și va extinde accesul la capital – în cele din urmă, stimulând o creștere economică suplimentară.
„Prin valorificarea întregului potențial al piețelor de capital și al ecosistemului financiar mai larg, țările participante urmăresc să-și întărească economiile și să aprofundeze cooperarea financiară regională”, menționează Ministerul croat de Finanțe.
Acest Memorandum se bazează pe acordul strategic încheiat la sfârșitul anului 2024 între bursele de valori din Bratislava, București, Budapesta, Ljubljana, Skopje, Sofia, Varșovia și Zagreb, alături de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care continuă să sprijine această inițiativă.
Țările semnatare și-au reafirmat voința și viziunea politică comună de a întări, moderniza și spori competitivitatea piețelor de capital din Europa Centrală și de Sud-Est.
Memorandumul subliniază un angajament față de cooperare, punând accent pe dezvoltarea piețelor de capital și importanța implementării unor acțiuni concrete care vor extinde capacitatea pieței țărilor din Europa Centrală și de Sud-Est, vor îmbunătăți accesul la finanțare, vor atrage investiții și sprijin pentru creștere economică sustenabilă.
În plus, Memorandumul este aliniat cu obiectivele Uniunii Europene, în special cu strategia sa pentru o Uniune a Economiilor și Investițiilor, care își propune să direcționeze economiile gospodăriilor și capitalul privat către piețele de capital pentru a stimula investițiile, în special în întreprinderile mici și mijlocii, a îmbunătăți fluxurile de capital transfrontaliere și a construi o piață de capital a UE mai profundă, mai lichidă și mai rezilientă.
Comisia Europeană a adoptat în luna martie strategia sa privind uniunea economiilor și investițiilor, o inițiativă-cheie menită să îmbunătățească modul în care sistemul financiar al UE direcționează economiile către investiții productive.
Realizarea UEI este o responsabilitate comună a instituțiilor UE, a statelor membre și a tuturor părților interesate cheie, care necesită eforturi concertate și o colaborare strânsă în cadrul a patru domenii de activitate:
- Cetățeni și economii
- Investiții și finanțare
- Integrare și scalare
- Supravegherea eficientă în cadrul pieței unice
România va găzdui summitul B9 anul viitor, anunță Nicușor Dan. Președintele solicită fructificarea economică a Parteneriatului Strategic cu SUA și o strategie la Marea Neagră
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, că țara noastră va găzdui anul viitor summitul Formatului București 9 (B9).
„România va continua să fie un aliat al NATO. Vom continua să fim interesați de Marea Neagră, și în sensul ăsta trebuie să folosim Formatul București 9. Știți că vom organiza anul viitor Summitul București 9”, a afirmat șeful statului.
El a subliniat și importanța consolidării Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, inclusiv în plan economic.
„Parteneriatul Strategic cu Statele Unite trebuie consolidat, în special pe zona de securitate și pe zona economică, pe care, în opinia mea, nu am fructificat-o suficient”, a spus Nicușor Dan, în timp ce ministrul de externe Oana Țoiu a punctat de mai multe ori că pregătește cu partea americană o vizită oficială la Washington a șeful statului român axată pe aceste dimensiuni.
În același timp, președintele a punctat că România trebuie să valorifice poziția sa geografică, printr-o strategie dedicată regiunii Mării Negre.
„România trebuie și poate să devină un hub de conectivitate între Europa și Asia și Africa. Trebuie să lucrăm la asta. Strategia pentru Marea Neagră trebuie să fie parte din această strategie”, a completat el.
În prima sa conferință de presă de la preluarea mandatului, susținută la începutul lunii iunie, șeful statului a precizat că “una din mizele” de politică externe este aceea că România va solicita să găzduiască Centrul european pentru securitate maritimă la Marea Neagră inclusiv în respectivul document al UE, deplângând însă faptul că România nu are o “strategie clară” la Marea Neagră.
Întrebat suplimentar dacă își va asuma elaborarea unei astfel de strategii și ce instituții ar trebui să o întocmească, Nicușor Dan a nominalizat trei ministere.
“Ar trebui să o elaboreze, în mod evident, Ministerul de Externe cu componentele de securitate care vin din zona Ministerului Apărării, componentele de sustenabilitate care vin din zona Ministerului Mediului“, a conchis președintele.
Găzduirea Centrului UE de securitate maritimă la Marea Neagră se regăsește și printre prioritățile de politică externă ale Guvernului Bolojan, asumate ca atare în programul de guvernare al coaliției PSD – PNL – USR – UDMR.
La 90 de zile de la preluarea mandatului, președintele Nicușor Dan a susținut primul său discurs de politică externă în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, prezentând direcțiile strategice pe care le consideră prioritare pentru următorii ani.
„Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă și coerentă. Și aici, apartenența la Uniunea Europeană, apartenența la NATO, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, respectul pentru dreptul internațional, ordinea mondială bazată pe reguli și dialogul și cooperarea cu partenerii noștri internaționali, acestea sunt lucruri pe care nu le vom schimba”, a afirmat șeful statului, într-un discurs rostit în fața ambasadorilor români și membrilor corpului diplomatic.
El a menționat că România își va păstra direcțiile fundamentale de politică externă, dar a adăugat că „sunt trei direcții pe care activitatea noastră trebuie să se împartă sau pe care să le accentuăm: securitate, dimensiune economică și românii din afara granițelor”.
Nicușor Dan cere un “proces intern de reflecție” privind direcțiile de dezvoltare ale României post-2028 în paralel cu negocierile viitorului buget multianual UE
Președintele Nicușor Dan a propus marți, într-un discurs susținut în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, ca negocierile privind viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru perioada 2028-2034, să se desfășoare împreună cu un proces de reflecție privind direcțiile dezvoltare ale României post-2028.
În ceea ce privește Uniunea Europeană, președintele a atras atenția că România trebuie să fie mai activă în pregătirea viitorului cadru financiar multianual.
„Negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual, care trebuie să se desfășoare în paralel cu un proces de reflecțe, pe care, în opinia mea, nu l-am avut intern, despre care să fie direcțiile de dezvoltare ale României începând cu 2028”, a afirmat Nicușor Dan, într-un discurs rostit în fața ambasadorilor români și membrilor corpului diplomatic.
Comisia Europeană a adoptat la jumătatea lunii iulie propunerea sa de buget multianual al UE 2028-2034, “un buget pentru o nouă epocă, care se ridică la nivelul ambiției Europei” cu o anvelopă propusă de 2.000 de miliarde de euro, o sporire de la 1,1% din PIB-ul statelor UE la 1,26% și o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual (CFM) anterior și mai mare decât alocările decise în urmă cu cinci ani ce au cuprins și fondul de redresare și reziliență. Cu toate acestea, Parlamentul European a criticat propunerea, subliniind că bugetul 2028-2034 propus de Comisia Europeană reprezintă “o înghețare a investițiilor” și criticând introducerea agriculturii și coeziunii în “megafonduri-umbrelă”. De asemenea, 14 state membre, între care și România, au transmis deja o scrisoare președintei Comisiei Europene, comunicând că se opun reducerii fondurilor de coeziune sau comasării cu cele agricole.
Planurile de parteneriat naționale și regionale vor reprezenta arhitectura prin intermediul căreia vor fi alocate cele 865 de miliarde de euro alocate politicii agricole comune, politicii de coeziune, celei sociale și celei de pescuit în bugetul multianual 2028-2034.
Potrivit propunerii de buget, România va primi 60 de miliarde de euro din bugetul UE 2028-2034, a șasea cea mai mare alocare și a doua în calitate de beneficiar net, cu peste 13 miliarde mai mult decât în bugetul actual.
La 90 de zile de la preluarea mandatului, președintele Nicușor Dan a susținut primul său discurs de politică externă în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, prezentând direcțiile strategice pe care le consideră prioritare pentru următorii ani.
„Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă și coerentă. Și aici, apartenența la Uniunea Europeană, apartenența la NATO, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, respectul pentru dreptul internațional, ordinea mondială bazată pe reguli și dialogul și cooperarea cu partenerii noștri internaționali, acestea sunt lucruri pe care nu le vom schimba”, a afirmat șeful statului, într-un discurs rostit în fața ambasadorilor români și membrilor corpului diplomatic.
El a menționat că România își va păstra direcțiile fundamentale de politică externă, dar a adăugat că „sunt trei direcții pe care activitatea noastră trebuie să se împartă sau pe care să le accentuăm: securitate, dimensiune economică și românii din afara granițelor”.
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui
Lucrările de construcție ale celui mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui, care aparține PPC Renewables România, au intrat într-o nouă etapă: au fost instalate primele 2 turbine dintre cele 23 de care va dispune parcul eolian.
Potrivit unui comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro, parcul eolian Deleni, situat în județul Vaslui, va deveni la punerea în funcțiune cea mai mare unitate de producție de energie regenerabilă situată în regiunea Moldova, cu o capacitate instalată de 140 MW.
Parcul este echipat cu turbine GE Vernova, fiecare având o capacitate de 6,1 MW. Puterea acestora este aproape de trei ori mai mare față de cea a turbinelor instalate în etapa anterioară de dezvoltare masivă a energiei eoliene în România, până în 2012.
Turbinele instalate au o înălțime de 121 metri, cu un diametru al rotorului de 158 metri, iar fiecare dintre pale are o lungime de 77,4 metri. Pentru fundația fiecăruia dintre turnuri, având diametrul de 20 metri, au fost turnați aproximativ 630 metri cubi de beton armat.
Pentru livrarea fiecăreia dintre elementele acestor turbine eoliene au fost organizate 12 transporturi agabaritice pe ruta Constanța – Brăila – Vaslui, cu o durată medie de câte 3 nopți.
Turbinele eoliene vor fi instalate pe terenuri aferente localităților Deleni, Costești și Bogdănești, iar stația electrică de interconexiune 400/220/110 kV se află pe raza localității Banca. Infrastructura din areal va permite accesul locuitorilor la drumurile de legătură care tranzitează parcul.
Acesta va dispune de trei stații de transformare, cea de la Banca urmând să fie stația de interconexiune cu Sistemul Energetic Național. Proiectul permite și adăugarea unor capacități de stocare a energiei, dacă va fi cazul.
„Odată cu instalarea primelor turbine eoliene trecem într-o nouă etapă în construirea parcului de la Deleni. Potențialul eolian al zonei este considerabil, iar extinderea noastră geografică în afara Dobrogei, tradițională pentru energia eoliană, contribuie atât la diversificarea mixului energetic al României, cât și la reducerea deficitului de capacități de producție din Nordul țării, dar și a comunității locale”, a declarat Adrian Dugulan, director general al PPC Renewables România.
Parcul va genera anual aproximativ 370 GWh de energie electrică, evitând emisii de CO2 de circa 215.000 de tone anual și asigurând suficientă energie pentru a alimenta echivalentul a 100.000 de gospodării – un oraș de dimensiunea municipiului Vaslui, împreună cu localitățile componente.
La finalizarea proiectului, capacitatea totală instalată de surse regenerabile de energie a PPC Renewables România va ajunge la circa 1,5 GW.
Grupul PPC își dezvoltă rapid portofoliul de surse regenerabile în Grecia, România, Italia și Bulgaria, având o capacitate instalată crescu-tă de la 4,7 GW, în prima jumătate a anului 2024, la 6,3 GW la sfârșitul lunii iunie 2025. Obiectivul Grupului PPC este de a ajunge la o capacitate instalată din surse regenerabile de 11,8 GW până în 2027.
În prezent, noi proiecte de 3,7 GW se află în stadiul de construcție sau pregătite pentru construire. În România, PPC Renewables, parte a Grupului PPC, este lider în energia regenerabilă, cu o capacitate instalată în prezent de peste 1,3 GW și continuă într-un ritm alert să își întărească portofoliul prin proiecte de mare anvergură, fiind cel mare producător privat de energie regenerabilă din România.
