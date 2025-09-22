COMISIA EUROPEANA
România și alte șase țări din UE, plus Ucraina, vor discuta cu Executivul european propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”
Reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, se vor întâlni vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al CE, Thomas Regnier. La discuții va lua parte și Ucraina, potrivit BTA, preluat de Agerpres.
Reuniunea urmărește să ofere o continuare concretă vizitei efectuate la începutul lunii septembrie de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, în statele aflate la frontierele estice ale Uniunii Europene. Necesitatea unui sistem comun anti-drone a devenit mai urgentă după incidentele recente semnalate în Polonia și România.
„Statele membre vor continua să joace un rol principal. Vom examina ce le interesează, cum le putem ajuta, ce capacități au și care sunt nevoile lor. În urma acestei discuții, vom decide împreună cu statele membre și Ucraina cu privire la următorii pași potențiali”, a declarat Regnier.
Potrivit acestuia, reuniunea va avea un caracter politic, iar la discuții ar putea participa inclusiv miniștri. Comisia va asculta pozițiile țărilor implicate și va evalua modalitățile prin care ar putea sprijini inițiativa înainte de stabilirea etapelor următoare.
COMISIA EUROPEANA
UE și R. Moldova prelungesc acordul privind transportul rutier până în martie 2027: O dovadă a sprijinului european continuu
UE și Moldova au decis să prelungească valabilitatea actualului acord privind transportul rutier până la 31 martie 2027. Acordul are scopul de a sprijini accesul Moldovei la piețele globale, facilitând tranzitul prin țările UE și consolidând legăturile țării cu piața UE. De la semnarea sa inițială, la 29 iunie 2022, acordul a stimulat în mod semnificativ exporturile rutiere, aducând beneficii ambelor economii, informează un comunicat oficial al Executivului European.
„Suntem foarte încântați să prelungim acordul privind transportul rutier cu Moldova, care s-a dovedit deja a fi un real succes. Acesta a oferit un sprijin vital economiei moldovenești în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, stimulând în același timp exporturile UE către Moldova. Prelungirea acordului este o dovadă tangibilă a sprijinului continuu al UE pentru Moldova și a integrării constante a economiilor noastre” , a transmis comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas.
Acordul cu Republica Moldova a fost încheiat pentru prima dată în urma pierderii unor rute de transport importante care treceau prin porturile ucrainene de la Marea Neagră și piețele de export din estul Ucrainei, ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei. Prin liberalizarea parțială a transportului rutier de marfă, acordând drepturi de tranzit și de transport bilateral transportatorilor moldoveni și din UE pentru teritoriile lor respective, acordul sprijină integrarea mai profundă a pieței moldovene în UE.
De asemenea, acesta a consolidat coridoarele de solidaritate UE-Ucraina, deoarece Republica Moldova este o țară importantă de tranzit pentru exporturile și importurile ucrainene.
Exporturile rutiere din Republica Moldova către UE au crescut cu 57 % în volum și cu 41 % în valoare în al treilea trimestru al anului 2024, comparativ cu aceeași perioadă din 2021 (înainte de acord). UE a beneficiat, de asemenea, în mare măsură de pe urma acordului: exporturile rutiere ale UE către Moldova au crescut cu 49 % în valoare și cu 36 % în volum în aceeași perioadă.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană pregătește eliminarea „legii cookie-urilor” pentru a reduce birocrația online
Comisia Europeană vrea să renunțe la Directiva e-Privacy din 2009, care obligă site-urile să ceară acordul utilizatorilor înainte de a instala cookie-uri, cu excepția celor „strict necesare” pentru furnizarea serviciului, relatează Politico.
Cookie-urile sunt o componentă fundamentală a internetului, care permite proprietarilor de site-uri web să colecteze informații despre vizitatori — de la faptul că s-au autentificat cu o parolă până la articolele pe care doresc să le cumpere și pentru care, prin urmare, ar putea dori să vadă reclame.
Oficialii de la Bruxelles consideră că reglementarea controversată, care a transformat internetul european într-o avalanșă de pop-up-uri, și-a pierdut relevanța și s-a transformat într-un obstacol pentru utilizatori și companii.
„Prea mult consimțământ omoară, de fapt, consimțământul. Oamenii s-au obișnuit să accepte orice fără să mai citească, iar dacă devine o rutină, nu mai are aceeași valoare”, a explicat Peter Craddock, avocat specializat în protecția datelor, citat de Politico.
Planul Comisiei vizează prezentarea, în decembrie, a unui text legislativ „omnibus” care să simplifice regulile pentru industria digitală. Una dintre idei este ca preferințele privind cookie-urile să fie setate o singură dată, de exemplu în browser, și nu de fiecare dată când un utilizator accesează un site. Alte variante aflate în discuție prevăd eliminarea bannerelor pentru cookie-uri folosite în scopuri tehnice sau statistice simple, considerate „inofensive”, spre deosebire de cele destinate publicității sau partajării datelor către terți.
Industria tech a sugerat ca reglementarea cookie-urilor să fie inclusă în Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), care are o abordare bazată pe risc și permite mai multă flexibilitate în prelucrarea datelor.
„Directiva e-Privacy este foarte rigidă, în timp ce GDPR oferă posibilitatea unor baze legale mai adecvate, precum interesul legitim”, a spus Franck Thomas, director de politici la IAB Europe. Acesta a subliniat, însă, că „simplificarea nu înseamnă o abordare superficială a protecției datelor”, fiind nevoie de un echilibru între dreptul la viață privată și competitivitatea industriei.
Pe de altă parte, organizațiile pentru protecția datelor avertizează asupra pericolului relaxării regulilor.
„A te concentra pe cookie-uri e ca și cum ai rearanja șezlongurile pe Titanic. Nava este publicitatea bazată pe supraveghere”, a comentat Itxaso Domínguez de Olazábal, consilier la European Digital Rights. Ea a reamintit că legea actuală permite deja excepții pentru cookie-urile necesare, precum cele care memorează un coș de cumpărături, însă extinderea acestei categorii ar risca să introducă, pe ascuns, instrumente de analiză sau personalizare pentru tehnologiile digitale folosite în publicitatea online.
Dezbaterile se anunță aprinse și anul viitor, când Comisia intenționează să lanseze un nou pachet legislativ centrat pe publicitate digitală — Digital Fairness Act — menit să protejeze consumatorii de design-uri manipulative și personalizări abuzive.
COMISIA EUROPEANA
Ursula von der Leyen a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei: “A venit timpul să închidem robinetul. Interzicem importurile de gaz natural lichefiat rusesc în Europa”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul intensificării atacurilor Moscovei asupra Ucrainei și a încălcărilor repetate ale dreptului internațional, executivul de la Bruxelles cerând statelor membre să aprobe un pachet amplu de noi restricții împotriva gazului rusesc și a instituțiilor financiare din Rusia.
„Rusia a arătat pe deplin disprețul său față de diplomație și dreptul internațional”, a spus von der Leyen, amintind atacul asupra biroului Uniunii Europene din Kiev de luna trecută și încălcarea spațiului aerian al Poloniei și României de către drone. „Ca răspuns, Europa își intensifică presiunea”, a adăugat ea, într-o declarație de presă.
Pachetul — al 19-lea impus Moscovei de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu trei ani — include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia în UE, un plafon de 47,60 dolari pentru petrol, înghețarea activelor unor companii și noi sancțiuni împotriva așa-numitei „flote fantomă” de nave vechi care transportă petrol rusesc cu încălcarea restricțiilor G7, relatează și Politico Europe.
„Economia de război a Rusiei este susținută de veniturile din combustibili fosili. Vrem să reducem aceste venituri. Așadar, interzicem importurile de GNL rusesc pe piețele europene. A venit timpul să închidem robinetul”, a punctat von der Leyen.
Russia is showing the full extent of its contempt for diplomacy and international law.
So we’re increasing the pressure.
With our 19th package of sanctions covering energy, financial services and trade restrictions ↓ https://t.co/uW7HuZp3br
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2025
Pachetul trebuie acum aprobat de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene în următoarele săptămâni.
„Sancționăm acum 118 nave suplimentare din flota fantomă. În total, peste 560 de nave sunt incluse pe lista sancțiunilor UE. Companiile energetice majore Rosneft și Gazpromneft vor intra pe o interdicție totală de tranzacții, iar alte companii vor fi, de asemenea, supuse înghețării activelor”, a declarat președinta Comisiei.
„Pentru prima dată, măsurile noastre restrictive vor viza platformele cripto și vor interzice tranzacțiile în criptomonede. Listăm bănci străine conectate la sisteme alternative de plăți din Rusia și restricționăm tranzacțiile cu entități din zone economice speciale”, a mai spus von der Leyen.
Liderii europeni au promis că vor menține presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, pe fondul intensificării eforturilor diplomatice de a forța Kremlinul să negocieze.
Totuși, oficiali europeni au recunoscut sub protecția anonimatului că cele mai eficiente măsuri ar fi posibile doar dacă Statele Unite ar accepta restricții economice mai dure și o aplicare mai strictă. O echipă tehnică de nivel înalt a fost trimisă săptămâna trecută la Washington, iar discuțiile continuă.
Citiți și Ursula von der Leyen și Donald Trump au discutat despre înăsprirea sancțiunilor asupra economiei de război a Rusiei: UE va accelera eliminarea importurilor de petrol rusesc
Președintele american Donald Trump a declarat însă că va fi de acord cu sancțiuni „majore” împotriva Rusiei doar dacă țările NATO își vor încheia complet dependența de petrolul rusesc — o cerință dificilă, în condițiile în care state precum Turcia, Ungaria și Slovacia au refuzat să găsească furnizori alternativi.
Trump și-a repetat apelul în timpul unei vizite de stat în Marea Britanie, afirmând că „dacă prețul petrolului scade, Putin va fi obligat să renunțe… Nu va avea de ales. Va ieși din acel război”.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Premierul Bolojan a discutat la Bruxelles cu comisarii Mînzatu, Dombrovskis și Kubilius despre viitorul buget UE, programul SAFE și stabilitatea macroeconomică a României
Oana Țoiu, la reuniunea Consiliului de Securitate ONU: În fața provocărilor Rusiei sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie de la Marea Neagră la Marea Baltică
Nicușor Dan convoacă CSAT pe tema securității spațiului aerian național după incursiunile Rusiei în spațiul aerian al flancului estic al NATO
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, Europa se va termina la hotar cu Moldova și fondurile europene se vor opri la Prut
Maia Sandu, apel către cetățeni: Duminică arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe trei arginți, ci casa noastră sfântă
România și alte șase țări din UE, plus Ucraina, vor discuta cu Executivul european propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”
Ungaria va sprijini ”orice inițiativă care ”ne apropie de pace”, mesajul ministrului ungar de externe înainte de Adunarea Generală a ONU
Comisarul european pentru extindere reafirmă sprijinul UE pentru procesul de normalizare și conectivitate regională în Azerbaidjan și Armenia
România respinge propunerea Comisiei Europene privind viitorul CFM: Agricultura și pescuitul trebuie finanțate distinct de celelalte fonduri UE
Ministrul german de externe cere începerea imediată a procesului privind soluția cu două state și critică ofensiva „complet greșită” a Israelului asupra orașului Gaza
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Trending
- U.E.1 week ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA6 days ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- U.E.5 days ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- INTERNAȚIONAL3 days ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)
- INTERNAȚIONAL3 days ago
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”