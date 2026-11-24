Președintele Nicușor Dan și prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, au semnat marți, la Palatul Cotroceni, Declarația privind Parteneriatul Strategic dintre cele două țări. Șeful statului a apreciat că documentul reflectă „ambiția” de a aprofunda relația bilaterală.

„Armenia și România au o istorie a relațiilor diplomatice și de prietenie și am semnat azi Parteneriatul Strategic. Asta înseamnă că suntem și mai ambițioși în relația noastră viitoare. Armenia are un loc special între țările cu care România are parteneriate strategice, în special datorită comunității armene din România, care este veche și care a avut o influență importantă în istoria noastră”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a declarat că discuțiile cu premierul armean au vizat viitorul relațiilor bilaterale și cooperarea instituțională, precum și potențialul economic al celor două țări. Printre temele concrete abordate s-a numărat cooperarea în domeniul tehnologiei informației, dar și procesul de apropiere a Armeniei de Uniunea Europeană, pe care România îl susține.

„Despre toate etapele acestui dialog între Uniunea Europeană și Armenia: liberalizarea vizelor, consolidarea cooperării în materie de securitate, reziliența instituțională, reforma instituțiilor, energia și infrastructura. După cum știți, România are o prezență consistentă în misiunile Uniunii Europene în Armenia și am reexprimat sprijinul nostru prin expertiză de specialitate pentru tot ceea ce poate să ajute acest proces de apropiere. Am vorbit despre situația regională și am salutat angajamentul Armeniei pentru, pe de o parte, stabilitate și securitate în regiunea Caucazului de Sud și, pe de altă parte, dezvoltarea conectivității regionale”, a adăugat președintele.

De asemenea, Nicușor Dan a subliniat că stabilitatea regiunii Caucazului este în interesul României din perspectiva securității, iar dezvoltarea unor relații corecte între zona Caucazului și cea a vestului Mării Negre este importantă din punct de vedere economic, întrucât favorizează intensificarea cooperării și prosperitatea cetățenilor din ambele regiuni.

„Este o vizită foarte importantă, care deschide perspective importante de colaborare viitoare, pentru care îi mulțumesc domnului prim-ministru”, a concluzionat președintele.