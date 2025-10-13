ROMÂNIA
România și Austria consolidează dialogul politic prin semnarea unui memorandum de cooperare între MAE român și Ministerul federal pentru Afaceri Europene și Internaționale
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut luni, 13 octombrie 2025, consultări cu ministrul federal pentru afaceri europene și internaționale al Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger, în cadrul vizitei întreprinse la București de către șefa diplomației austriece, informează un comunicat al MAE, remis CaleaEuropeana.ro.
Vizita se înscrie în calendarul reînnoit de contacte politico-diplomatice dintre România și Austria din ultimele luni, care vizează utilizarea potențialului de dezvoltare a cooperării bilaterale în numeroase sectoare.
În marja întrevederii, cei doi miniștri au semnat „Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria privind consultările politice”:„Este un memorandum care reprezintă baza pentru aprofundarea și dezvoltarea dialogului politic și a cooperării pe teme bilaterale – atât la nivel bilateral, cât și multilateral și global.”
Cu privire la relațiile economice bilaterale, ministrul Oana Țoiu a subliniat atât importanța investițiilor austrice în România, cât și interesul pentru creșterea și diversificarea exporturilor și a activității antreprenoriale românești în Austria.
De altfel, în contextul vizitei, miniștrii Oana Țoiu și Beate Meinl-Reisinger au participat la un mic dejun de lucru găzduit de Ambasada Austriei la București și dedicat cooperării economice bilaterale, cu participarea reprezentanților comunităților de afaceri active pe piețele din România și Austria. În context, oficialul român a subliniat deschiderea MAE pentru susținerea diplomației economice, cu rolul de a consolida inclusiv prezența companiilor românești pe piața austriacă, dezvoltarea de proiecte comune alături de companii austriece, valorificarea expertizei austriece în domenii de vârf și consolidarea profilului României în Austria ca partener de afaceri și de inovare.
În cadrul consultărilor, a fost punctat interesul pentru implementarea de proiecte comune, în perspectiva procesului de reconstrucție a Ucrainei, precum și în sectoare precum energia regenerabilă, infrastructura energetică, tehnologiile verzi sau turismul sustenabil. De asemenea, ministrul român a salutat nivelul avansat de cooperare bilaterală în domeniul educației, în special prin extinderea în România a sistemului de educație duală folosind know-how austriac și cu participarea firmelor austriece prezente în România. În acest context, miniștrii Oana Țoiu și Beate Meinl-Reisinger vor vizita în cursul zilei proiectul Edu-Campus CONCORDIA, un exemplu inovator care oferă programe de educație și formare pentru copiii și tinerii proveniți din medii vulnerabile.
În dialogul bilateral, Ministrul Oana Țoiu a reiterat aprecierea pentru atenția pe care autoritățile austriece o acordă comunității românești din Austria, bine integrate și care contribuie la viața economică a societății gazdă. A menționat, în context, importanța coordonării pe mai departe pe linia afacerilor sociale, inclusiv cu privire la temele de interes pentru lucrătorii români.
Cei doi oficiali au analizat, totodată, teme prioritare ale agendei europene, inclusiv legat de extinderea Uniunii. Ministrul afacerilor externe al României a reliefat importanța acestei politici în actualul context geopolitic și a reiterat sprijinul pentru avansarea procesului, atât în privința Ucrainei și a Republicii Moldova, cât și pentru Balcanii de Vest. De asemenea, a avut loc un schimb de opinii cu privire la evoluțiile în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, precum și în ceea ce privește Gaza ca urmare a acordului încheiat între Israel și Hamas.
INTERNAȚIONAL
Nicușor Dan încurajează Australia să deschidă misiune diplomatică în România: Putem extinde cooperarea în materie de securitate, energie și amenințări hibride
Președintele Nicușor Dan a încurajat luni deschiderea unei reprezentanțe diplomatice a Australiei la București și stimularea investițiilor australiene în țara noastră.
Șeful statului a primit, la Palatul Cotroceni, o delegație condusă de Milton Dick, Președintele Camerei Reprezentanților din Australia, după întrevederi pe care delegația australiană le-a avut și cu ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu și cu secretarul de stat pentru afaceri strategice și globale al MAE, Ana Tinca.
“În actualul context global, marcat de transformări și provocări, este esențial ca state ca ale noastre, care împărtășesc aceleași valori democratice și au o viziune comună asupra ordinii internaționale, să își dezvolte relațiile bilaterale prin proiecte concrete și durabile”, a scris președintele, pe Facebook.
El a indicat că discuțiile au fost consistente și “s-au axat pe extinderea cooperării dintre România și Australia în domeniile securității, energetic și al contracarării amenințărilor hibride”.
“Am subliniat că un pas important în această direcție îl reprezintă stimularea investițiilor australiene în România. Încurajăm, de asemenea, deschiderea unei reprezentanțe diplomatice la București”, a mai punctat șeful statului.
Nicușor Dan a mai subliniat că “expertiza României în regiunea Mării Negre și experiența Australiei în zona Indo-Pacific pot crea noi oportunități de colaborare și schimb de bune practici între țările noastre”.
Totodată, la discuțiile de la Ministerul Apărării Naționale, ministrul Moșteanu și președintele Camerei Reprezentanților din Australia au vizat consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării și intensificarea cooperării între cele două state, în contextul provocărilor de securitate actuale la nivel global.
Pe parcursul întrevederii, cei doi oficiali au subliniat importanța dialogului dintre România și Australia, state partenere care împărtăşesc aceleaşi valori democratice și angajamente față de pacea și stabilitatea internațională.
Au fost abordate teme privind colaborarea în cadrul misiunilor internaționale, precum și perspectivele de cooperare în domeniul industriei de apărare.
Întrevederea s-a încheiat cu decizia oficialilor de a menține un dialog politico-militar constant și de a intensifica schimburile de experiență între instituțiile de apărare din cele două state.
ROMÂNIA
Curtea de Conturi recomandă CNAS adaptarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate la cerințele actuale de digitalizare în contextul procesului de modernizare finanțat prin PNRR
Curtea de Conturi recomandă Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) reevaluarea și îmbunătățirea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), cel mai complex sistem informatic din România, în contextul dezvoltării noului sistem informatic cu finanțare prin PNRR, potrivit concluziilor unui audit al performanței instituționale a CNAS.
Pilon principal în procesul strategic de digitalizare a domeniului sănătății, PIAS gestionează cea mai mare bază de date din țară, ce conține peste 18 milioane de persoane potențial beneficiare de servicii medicale și medicamente, peste 70.000 de utilizatori reprezentând furnizori de servicii medicale și medicamente precum și utilizatori ai CNAS/CAS, peste 700.000 de servicii raportate și validate zilnic, din care aproximativ 200.000 sunt prescripții medicale, datele fiind structurate în peste 420.000 tabele în format Oracle.
Prin auditarea PIAS, Curtea de Conturi a urmărit realizarea unei evaluări obiective a vulnerabilităților și problemelor întâmpinate în implementarea și exploatarea sistemului, furnizarea unor recomandări de îmbunătățire a celui actual, cât și evidențierea unor lecții de învățat pentru crearea noului sistem informatic al asigurărilor de sănătate finanțat prin PNRR.
Auditul a cuprins activitățile realizate pentru implementarea PIAS, în perioada anilor 2000 – 2024, de către CNAS și casele județene de asigurări de sănătate (CJAS). Au fost efectuate interviuri cu reprezentanți ai CNAS de la nivel central și local, reprezentanți ai asociațiilor de profil ale furnizorilor de servicii medicale și farmaceutice, vizite la șase case județene, opt spitale și au fost colectate 1039 de chestionare de la mai multe categorii de furnizori de servicii medicale, precum medici de familie, medici din spitale, medici din ambulatoriul de specialitate, farmaciști.
Auditul a constatat că implementarea și administrarea PIAS, pe parcursul unei perioade de 24 de ani, s-a confruntat cu multiple provocări care au afectat funcționalitatea și eficiența sa. Deși PIAS a fost concepută pentru a eficientiza serviciile și activitatea medicală, unele dintre obiectivele sale, precum utilizarea completă a dosarului electronic de sănătate, digitalizarea biletelor de trimitere și a concediilor medicale, nu au fost atinse. În cadrul auditului s-au constatat o serie de disfuncționalități care au un impact semnificativ asupra activității furnizorilor de servicii medicale, cât și asupra calității serviciilor oferite pacienților.
Costul total al platformei a depășit 1,1 miliarde lei, din care 920 de milioane lei au fost utilizați pentru proiectarea și construirea PIAS, iar 191 milioane lei pentru mentenanță, centre suport, licențe, servicii de transmitere date și piese de schimb. Prin implementarea platformei s-a urmărit inclusiv modernizarea și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate asiguraților, prin facilitarea accesului furnizorilor de servicii medicale și farmaceutice și al pacienților la dosarele medicale și optimizarea comunicării și schimbului de informații între actorii implicați în prestarea serviciilor medicale.
În ultima perioadă, în pofida sumei semnificative investite, disfuncționalitățile frecvente, blocajele și suprasolicitarea infrastructurii tehnice învechite au afectat negativ calitatea serviciilor oferite asiguraților și activitatea furnizorilor de servicii medicale.
Pe măsură ce volumul fluxurilor de date a crescut, iar design-ul de tip monolit și-a dovedit limitele, sistemul a întâmpinat dificultăți în scalabilitatea sa. În mai multe situații, CNAS nu a reușit să gestioneze eficient disfuncționalitățile apărute prin planuri de acțiune sau măsuri adecvate pentru asigurarea în condiții optime a continuității serviciilor.
Din punct de vedere tehnic, infrastructura hardware și software este depășită și nu a beneficiat de actualizări corespunzătoare, fapt care a agravat vulnerabilitățile și a afectat fiabilitatea platformei. De asemenea, lipsa de analize periodice a riscurilor și de identificare a sistemelor IT critice a expus buna funcționare a platformei și activitatea furnizorilor la probleme semnificative, ceea ce a compromis încrederea în sistemul informatic și în capacitatea organizațională de a rezolva problemele întâmpinate.
Un alt aspect identificat în cadrul auditului a fost incapacitatea instituțională de a recruta și reține specialiști IT adecvați unui sistem de o asemenea importanță.
Lipsa unui inventar al activelor IT, precum și absența unei strategii IT dedicate, au limitat capacitatea instituției de a coordona și de a urmări rezultatele și atingerea obiectivelor instituționale de administrare eficientă a sistemului de asigurări sociale de sănătate.
În contextul dezvoltării noului sistem informatic cu finanțare prin PNRR, auditul evidențiază necesitatea de a reevalua și a îmbunătăți arhitectura, structura și managementul PIAS, prin valorificarea lecțiilor învățate din proiectarea, implementarea și administrarea celui prezent.
Pentru a garanta sustenabilitatea și eficiența pe termen lung a sistemului se impune ca organizația să adopte o strategie IT coerentă, astfel încât investițiile semnificative să contribuie în mod real la modernizarea, eficientizarea și îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate furnizate pacienților.
Recomandările Curții de Conturi, formulate în urma auditului, vizează:
- Îmbunătățirea funcționalităților și securității sistemului informatic; adoptarea unui design software modern; optimizarea proceselor de transfer al datelor și a calității acestora și crearea unui sistem eficient de feedback de la furnizorii de servicii medicale.
- Luarea de măsuri de consolidare a capacității organizaționale în ceea ce privește recrutarea și reținerea unor specialiști IT și management IT; consultarea proactivă și continuă a furnizorilor de servicii medicale și farmaceutice, precum și instruirea mai frecventă și mai prietenoasă a utilizatorilor.
- Implementarea unor planuri de gestionare a crizelor informatice, inventarierea activelor IT, gestionarea actualizărilor de securitate și adoptarea unei strategii IT bazate pe analiza infrastructurii existente, precum și alinierea la standardele IT și bunele practici în domeniu, dată fiind complexitatea platformei.
Raportul de audit al performanței desfășurat la Casa Națională de Asigurări de Sănătate poate fi consultat AICI.
ROMÂNIA
Trenul “Prietenia”, care leagă Kievul de București prin R. Moldova, a fost inaugurat. Oana Țoiu: Marcăm un nou pas în conectivitatea dintre cele trei țări
România, Ucraina și Republica Moldova au inaugurat vineri prima legătură feroviară directă dintre Kiev și București, un tren numit simbolic „Prietenia”, care marchează un nou pas în cooperarea regională și în consolidarea conectivității dintre cele trei țări.
Ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a salutat evenimentul, subliniind că noua rută reprezintă „un pas concret spre o normalitate pentru vremuri de pace la care aspirăm și pentru care lucrăm împreună cu Andrii Sybiha și Mihai Popșoi”, omologii din Ucraina și Republica Moldova.
Trenul „Prietenia” leagă Kievul de București prin Republica Moldova și oferă o alternativă sigură de transport într-un context în care legăturile aeriene cu capitala ucraineană sunt suspendate din cauza războiului, iar rutele rutiere sunt afectate de restricții și riscuri ridicate.
„Acest tren direct este un nou pas important pentru România, Ucraina și Republica Moldova, aflate într-un parteneriat regional special, și va ajuta la creșterea conectivității și mobilității cetățenilor din toate cele trei state”, a declarat Oana Țoiu.
Șefa diplomației române a adresat și un mesaj de recunoștință lucrătorilor de la căile ferate din România, Republica Moldova și Ucraina, care au contribuit la realizarea proiectului. „Nu vreau să închei fără un cuvânt de mulțumire pentru lucrătorii de la căile ferate române, moldovenești și ucrainene care fac posibilă această legătură”, a transmis ministrul.
Oana Țoiu a amintit, de asemenea, importanța activității companiei feroviare ucrainene Ukrzaliznytsia, care, „în ciuda războiului, reușește să țină în viață un serviciu esențial”, un exemplu de reziliență și cooperare în regiune.
Și ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a afirmat, într-o postare pe platforma X, că această rută, numită “Prietenia”, unește oameni care împărtășesc o viziune comună asupra unei Europe puternice, pașnice și unite.
“Astăzi, în pofida unei alte nopți de atacuri masive ale Rusiei împotriva Ucrainei, împreună cu Oana Țoiu și Mihai Popșoi, marcăm un pas important în consolidarea parteneriatului special dintre Ucraina, România și Republica Moldova: trenul direct Kiev – București și-a început circulația”, a declarat oficialul ucrainean pe rețelele sale sociale.
Today, despite another night of massive Russia’s attacks against Ukraine, together with @Oana_Toiu and @MihaiPopsoi, we mark an important step in strengthening special partnership between Ukraine, Romania, and the Republic of Moldova: the direct Kyiv–Bucharest train has started… pic.twitter.com/HpHHbgeKjB
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 10, 2025
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Raffaele Fitto îi asigură pe reprezentanții regiunilor și orașelor că „joacă în aceeași echipă”: Împreună, trebuie să modelăm viitorul – pornind de la prezent
Sébastien Lecornu promite să vegheze la respectarea planului de reînarmare a Franței: Majorarea bugetului apărării este indispensabilă
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
România și Austria consolidează dialogul politic prin semnarea unui memorandum de cooperare între MAE român și Ministerul federal pentru Afaceri Europene și Internaționale
De la tribuna Knesset-ului, Trump proclamă “începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu” și “sfârșitul epocii terorii”. Liderul SUA, decorat cu cea mai înaltă distincție a Israelului pentru acordul de pace în Gaza
Nicușor Dan încurajează Australia să deschidă misiune diplomatică în România: Putem extinde cooperarea în materie de securitate, energie și amenințări hibride
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Regele Charles al III-lea va găzdui prima vizită de stat a unui președinte german în mai bine de un sfert de secol. Frank-Walter Steinmeier, așteptat în Marea Britanie de cuplul regal în luna decembrie
Comisarul european Olivér Várhelyi i-a transmis Ursulei von der Leyen că „nu era la curent” cu presupusele eforturi ale Ungariei de a recruta spioni la Bruxelles
Dan Motreanu a co-semnat și votat în PE un amendament prin care țările UE trebuie să se asigure că produsele europene au prioritate în cadrul contractelor de achiziții publice pentru produse agroalimentare
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Trending
- NATO1 week ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- U.E.1 week ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Statele membre intenționează să limiteze libertatea de circulație a diplomaților ruși în interiorul UE (Reuters)
- POLITICĂ1 week ago
Nicușor Dan și-a numit noua garnitură de consilieri la Cotroceni, între care Marius Lazurca – politică externă, Valentin Naumescu – afaceri europene, Ludovic Orban – politică internă, Eugen Tomac – consilier onorific
- PARLAMENTUL EUROPEAN6 days ago
Parlamentul European actualizează mecanismul care permite UE să suspende regimul de călătorii fără viză pentru cetățeni ai țărilor care prezintă riscuri pentru securitate sau încalcă drepturile omului