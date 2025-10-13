România și Austria consolidează dialogul politic prin semnarea unui memorandum de cooperare între MAE român și Ministerul federal pentru Afaceri Europene și Internaționale

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut luni, 13 octombrie 2025, consultări cu ministrul federal pentru afaceri europene și internaționale al Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger, în cadrul vizitei întreprinse la București de către șefa diplomației austriece, informează un comunicat al MAE, remis CaleaEuropeana.ro.

Vizita se înscrie în calendarul reînnoit de contacte politico-diplomatice dintre România și Austria din ultimele luni, care vizează utilizarea potențialului de dezvoltare a cooperării bilaterale în numeroase sectoare.

În marja întrevederii, cei doi miniștri au semnat „Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria privind consultările politice”:„Este un memorandum care reprezintă baza pentru aprofundarea și dezvoltarea dialogului politic și a cooperării pe teme bilaterale – atât la nivel bilateral, cât și multilateral și global.”

Cu privire la relațiile economice bilaterale, ministrul Oana Țoiu a subliniat atât importanța investițiilor austrice în România, cât și interesul pentru creșterea și diversificarea exporturilor și a activității antreprenoriale românești în Austria.

De altfel, în contextul vizitei, miniștrii Oana Țoiu și Beate Meinl-Reisinger au participat la un mic dejun de lucru găzduit de Ambasada Austriei la București și dedicat cooperării economice bilaterale, cu participarea reprezentanților comunităților de afaceri active pe piețele din România și Austria. În context, oficialul român a subliniat deschiderea MAE pentru susținerea diplomației economice, cu rolul de a consolida inclusiv prezența companiilor românești pe piața austriacă, dezvoltarea de proiecte comune alături de companii austriece, valorificarea expertizei austriece în domenii de vârf și consolidarea profilului României în Austria ca partener de afaceri și de inovare.

În cadrul consultărilor, a fost punctat interesul pentru implementarea de proiecte comune, în perspectiva procesului de reconstrucție a Ucrainei, precum și în sectoare precum energia regenerabilă, infrastructura energetică, tehnologiile verzi sau turismul sustenabil. De asemenea, ministrul român a salutat nivelul avansat de cooperare bilaterală în domeniul educației, în special prin extinderea în România a sistemului de educație duală folosind know-how austriac și cu participarea firmelor austriece prezente în România. În acest context, miniștrii Oana Țoiu și Beate Meinl-Reisinger vor vizita în cursul zilei proiectul Edu-Campus CONCORDIA, un exemplu inovator care oferă programe de educație și formare pentru copiii și tinerii proveniți din medii vulnerabile.

În dialogul bilateral, Ministrul Oana Țoiu a reiterat aprecierea pentru atenția pe care autoritățile austriece o acordă comunității românești din Austria, bine integrate și care contribuie la viața economică a societății gazdă. A menționat, în context, importanța coordonării pe mai departe pe linia afacerilor sociale, inclusiv cu privire la temele de interes pentru lucrătorii români.

Cei doi oficiali au analizat, totodată, teme prioritare ale agendei europene, inclusiv legat de extinderea Uniunii. Ministrul afacerilor externe al României a reliefat importanța acestei politici în actualul context geopolitic și a reiterat sprijinul pentru avansarea procesului, atât în privința Ucrainei și a Republicii Moldova, cât și pentru Balcanii de Vest. De asemenea, a avut loc un schimb de opinii cu privire la evoluțiile în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, precum și în ceea ce privește Gaza ca urmare a acordului încheiat între Israel și Hamas.