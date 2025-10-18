România şi Banca Mondială întăresc parteneriatul pentru sănătate: Alexandru Rogobete, discuții la Washington despre reforme, digitalizare şi investiţii în infrastructură

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat, sâmbătă, la sediul central al Băncii Mondiale din Washington D.C. la o întâlnire oficială cu vicepreședintele instituției, Antonella Bassani, în cadrul căreia a subliniat importanța colaborării pentru continuarea reformelor din sistemul medical românesc. La discuții a fost prezent și ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit unui mesaj transmis pe Facebook.

Rogobete a mulțumit reprezentanților Băncii Mondiale pentru susținerea oferită României și a punctat prioritățile discutate: reforma mecanismelor de decontare a serviciilor medicale, accelerarea digitalizării sistemului de sănătate şi majorarea investiţiilor în infrastructură pentru a asigura condiţii moderne de tratament şi acces la tehnologie de ultimă generaţie pentru cadrele medicale. Ministrul a evidenţiat, totodată, rolul parteneriatelor public-private ca instrumente pentru implementarea şi eficientizarea proiectelor strategice în sănătate.

O componentă importantă a dialogului a vizat creşterea capacităţii de răspuns a României la urgenţe medicale, inclusiv prin creşterea numărului de paturi ATI complet dotate şi prin integrarea tehnologiilor care îmbunătăţesc siguranţa pacientului, menționează sursa citată.

Rogobete a făcut inventarul proiectelor în curs derulate în parteneriat cu Banca Mondială, precum: Centrul pentru Arşi de la Timişoara, care urmează să fie finalizat la sfârşitul acestui an; Centrul de la Târgu Mureş programat pentru începutul anului viitor; şi Centrul pentru copii cu arsuri grave de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, estimat a se încheia anul viitor. Ministrul a menționat, de asemenea, planurile pentru construirea unui nou Spital de Arși pentru adulți în București, o investiţie majoră aflată în pregătire.

Rogobete a subliniat în postarea sa pe Facebook convingerea că „parteneriatul strâns dintre România, Banca Mondială și Statele Unite ale Americii este unul strategic și esențial pentru dezvoltarea sistemului nostru de sănătate”, fiind important, în acest context, ca autoritățile să prezinte partenerilor „proiecte reale, nu doar planuri pe hârtie — proiecte care se întâmplă, aici și acum”, a adăugat ministrul Sănătății în încheiere.