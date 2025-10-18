ROMÂNIA
România şi Banca Mondială întăresc parteneriatul pentru sănătate: Alexandru Rogobete, discuții la Washington despre reforme, digitalizare şi investiţii în infrastructură
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat, sâmbătă, la sediul central al Băncii Mondiale din Washington D.C. la o întâlnire oficială cu vicepreședintele instituției, Antonella Bassani, în cadrul căreia a subliniat importanța colaborării pentru continuarea reformelor din sistemul medical românesc. La discuții a fost prezent și ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit unui mesaj transmis pe Facebook.
Rogobete a mulțumit reprezentanților Băncii Mondiale pentru susținerea oferită României și a punctat prioritățile discutate: reforma mecanismelor de decontare a serviciilor medicale, accelerarea digitalizării sistemului de sănătate şi majorarea investiţiilor în infrastructură pentru a asigura condiţii moderne de tratament şi acces la tehnologie de ultimă generaţie pentru cadrele medicale. Ministrul a evidenţiat, totodată, rolul parteneriatelor public-private ca instrumente pentru implementarea şi eficientizarea proiectelor strategice în sănătate.
O componentă importantă a dialogului a vizat creşterea capacităţii de răspuns a României la urgenţe medicale, inclusiv prin creşterea numărului de paturi ATI complet dotate şi prin integrarea tehnologiilor care îmbunătăţesc siguranţa pacientului, menționează sursa citată.
Rogobete a făcut inventarul proiectelor în curs derulate în parteneriat cu Banca Mondială, precum: Centrul pentru Arşi de la Timişoara, care urmează să fie finalizat la sfârşitul acestui an; Centrul de la Târgu Mureş programat pentru începutul anului viitor; şi Centrul pentru copii cu arsuri grave de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, estimat a se încheia anul viitor. Ministrul a menționat, de asemenea, planurile pentru construirea unui nou Spital de Arși pentru adulți în București, o investiţie majoră aflată în pregătire.
Rogobete a subliniat în postarea sa pe Facebook convingerea că „parteneriatul strâns dintre România, Banca Mondială și Statele Unite ale Americii este unul strategic și esențial pentru dezvoltarea sistemului nostru de sănătate”, fiind important, în acest context, ca autoritățile să prezinte partenerilor „proiecte reale, nu doar planuri pe hârtie — proiecte care se întâmplă, aici și acum”, a adăugat ministrul Sănătății în încheiere.
ICI București, la conferința „Be Inspired. Make Sustainability Happen”, dedicată promovării celor mai recente inițiative și practici de sustenabilitate în mediul de afaceri și tehnologic
ICI București a participat la conferința „Be Inspired. Make Sustainability Happen”, un eveniment dedicat promovării celor mai recente inițiative și practici de sustenabilitate în mediul de afaceri și tehnologic.
Organizat pe 15 octombrie 2025 de Asociația B-Leader, în colaborare cu Doingbusiness.ro și susținut de Raiffeisen Bank România, evenimentul a reunit lideri de opinie, profesioniști și reprezentanți ai unor companii de top din România, într-un dialog deschis despre transformarea conceptelor ESG în acțiuni concrete.
ICI București își propune să contribuie la un viitor digital responsabil, în care sustenabilitatea devine parte integrantă a inovației tehnologice, demonstrând că prin colaborare între instituții, mediul academic și sectorul privat, pot fi generate soluții reale pentru o economie verde și incluzivă.
Evenimentul „Be Inspired. Make Sustainability Happen” a oferit o platformă de schimb de idei, experiențe și bune practici, încurajând parteneriate între companii, antreprenori și organizații care împărtășesc aceeași viziune asupra dezvoltării sustenabile.
EXCLUSIV România “nu a primit până în acest moment” o cerere de survol din partea Rusiei în contextul întâlnirii Putin-Trump la Budapesta
Ministerul Afacerilor Externe precizează că România nu a primit, până în prezent, nicio cerere de survol din partea Federației Ruse, în contextul informațiilor privind o posibilă întâlnire între președinții Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta.
Într-un răspuns transmis la solicitarea CaleaEuropeană.ro privind modul în care România ar reacționa în cazul unei eventuale cereri de derogare de la sancțiunile europene privind interdicția de survol impusă avioanelor rusești pentru ca aeronava liderului rus să poată traversa spațiul aerian românesc, Ministerul a transmis:
„Elementele la care faceți referire sunt, la acest moment, în evoluție și reprezintă deocamdată doar teme de speculație. România nu a primit o cerere de survol din partea Federației Ruse până în acest moment”.
Răspunsul MAE vine în contextul în care mai președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele rus Vladimir Putin și că cei doi lideri plănuiesc o întâlnire la Budapesta pentru a încerca să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, președintele rus Vladimir Putin și majoritatea oficialilor ruși se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, având activele înghețate, iar UE a închis spațiul său aerian pentru avioanele rusești.
Cu toate acestea, Ungaria va asigura că președintele rus Vladimir Putin poate intra în țară pentru un summit cu președintele american Donald Trump, planificat la Budapesta, a declarat vineri ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto.
Citiți și Comisia Europeană clarifică: Putin nu are “interdicție de călătorie” în UE. Spațiul aerian al UE este închis avioanelor rusești, iar statele membre pot decide individual să-i acorde derogare de survol
Din cauza interdicției impuse aeronavelor rusești de a survola spațiul aerian al UE, legată de un regim de sancțiuni mai amplu, președintele rus nu ar putea ajunge la Budapesta fără a încălca măsurile UE, asumându-și un risc enorm prin survolarea Ucrainei sau parcurgerea unei rute ocolitoare prin Balcani. Un traseu luat în calcul, care ar însemna parcurgerea unui zbor de 5.000 km, implică traversarea apelor internaționale ale Mării Negre, a Turciei, a apelor internaționale ale Mării Mediterane și a Balcanilor de Vest, via Muntenegru și Serbia.
În conformitate cu regimul de sancțiuni al UE, autoritățile naționale pot lua în considerare excepții de la interdicția de călătorie pentru Rusia „dacă autoritățile competente au stabilit că aterizarea, decolarea sau survolul sunt necesare în scopuri umanitare sau în orice alt scop compatibil cu obiectivele prezentului regulament”, potrivit textului juridic al UE privind sancțiunile.
Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a confirmat în cadrul unei conferințe de presă susținută vineri că fiecare țară membră a UE poate acorda excepții de la interdicția de călătorie. „Astfel de derogări trebuie acordate individual de către statele membre”, a spus Hipper.
România înregistrează cea mai ridicată rată a mortalității rutiere din UE, cu 78 de decese la un milion de locuitori
România a înregistrat în 2024 cea mai ridicată rată a mortalităţii rutiere din Uniunea Europeană, cu 78 decese la milionul de locuitori, potrivit datelor finale publicate vineri de Comisia Europeană, care indică în total 19.940 de decese în accidente rutiere în UE anul trecut. Deşi cifra reprezintă o scădere modestă de 2% faţă de 2023 la nivelul UE, România rămâne mult peste media blocului (45 decese la milion).
Comisia reaminteşte că obiectivul Vision Zero vizează înjumătăţirea deceselor şi a rănirilor grave în urma accidentelor rutiere până în 2030 şi apropierea de eliminarea lor până în 2050, dar progresele rămân lente. La polul opus, cele mai sigure şosele din UE au fost înregistrate în 2024 în Suedia (20 decese la milion) şi Danemarca (24/milion), iar Bulgaria a raportat, de asemenea, un nivel ridicat, cu 74 decese la milionul de locuitori.
Printre ţările cu îmbunătăţiri notabile se numără Lituania (-22%), Letonia (-19%) şi Austria (-13%). Creşteri preocupante s-au înregistrat în câteva state mici ca număr absolut, precum Estonia (+17%) şi Cipru (+21%). Comisia subliniază, însă, că majoritatea statelor membre au înregistrat cifre stabile sau îmbunătăţiri modeste.
Primele estimări pentru primul semestru din 2025 arată tendinţe mixte: câteva ţări — printre care Grecia, Cehia, Estonia, Polonia, Portugalia, România şi Slovacia — semnalează scăderi ale numărului de decese rutiere, semn că eforturile de prevenire pot da rezultate, dar că menţinerea vigilenţei este esenţială.
