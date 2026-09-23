România și Bavaria își consolidează cooperarea în industria securității și apărării prin investiții și proiecte comune

AHK România, împreună cu Camera de Comerț și Industrie pentru München și Bavaria Superioară (IHK München) și Ministerul Economiei, Dezvoltării Regionale și Energiei din Bavaria, a organizat la München o conferință dedicată cooperării dintre România și Bavaria în industria securității și apărării. Potrivit unui comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro, discuțiile au vizat proiecte comune de dezvoltare și producție, inovarea și transferul tehnologic, localizarea investițiilor și integrarea companiilor în lanțurile europene de aprovizionare.

Evenimentul a confirmat faptul că România poate avea un rol mai amplu decât cel de piață de desfacere, și anume poate fi partener de producție, cercetare, mentenanță și inovare pe flancul estic al NATO. Baza industrială, competențele în software, inteligență artificială, inginerie și securitate cibernetică, precum și poziția strategică a țării completează ecosistemul bavarez de universități, companii industriale, IMM-uri specializate și startup-uri tehnologice.

„România nu este doar o simplă piață. Este și un hub de producție competitiv. Avem aici o combinație foarte bună și un potențial excelent pentru dezvoltarea relațiilor economice bilaterale”, a declarat în deschidere Sebastian Metz, director general al AHK România.

În ultimii 20 de ani, volumul schimburilor comerciale dintre Bavaria și România a crescut de peste cinci ori și a ajuns în 2025 la aproape 8 miliarde de euro. Peste 1.000 de companii bavareze au relații de afaceri cu România, care se numără astfel printre cei mai importanți 15 parteneri comerciali ai Bavariei la nivel mondial.

În Bavaria activează aproximativ 200 de companii din industria securității și apărării, cu circa 50.000 de angajați și o cifră de afaceri anuală de aproximativ 9,5 miliarde de euro. În România, peste 100 de companii sunt deja active în acest sector. Un exemplu concret este livrarea către România, de către compania bavareză Quantum Systems, a 56 de drone de recunoaștere Vector AI, în valoare de aproape 46 de milioane de euro, achiziție finanțată prin programul european SAFE.

„Bavaria și România sunt legate deja de o poveste economică de succes. Industria securității și apărării capătă în prezent tot mai multă importanță la nivel mondial. Sperăm la instaurarea cât mai curând a păcii în Ucraina; cu toate acestea, trebuie să ne îmbunătățim capacitatea de apărare, inclusiv prin cooperarea cu România”, a declarat Hubert Aiwanger, ministrul bavarez al economiei, dezvoltării regionale și energiei.

Referindu-se la principiul descurajării, potrivit căruia o capacitate de apărare credibilă poate preveni un conflict, Aiwanger a punctat: „Trebuie să fim capabili să ne apărăm, pentru a nu fi nevoiți să ne apărăm.” Bavaria și România urmăresc nu doar schimbul de produse, ci și conectarea lanțurilor valorice, prin integrarea mai puternică a companiilor românești în lanțurile de aprovizionare bavareze și valorificarea oportunităților oferite de piața românească pentru dezvoltarea unor parteneriate industriale pe termen lung, a mai subliniat ministrul bavarez.

Ministrul român al economiei, Irineu Darău, a arătat la rândul său că parteneriatul dintre România și Bavaria trebuie să genereze investiții și rezultate concrete: extinderea producției, transfer de tehnologie, capacități locale de mentenanță, locuri de muncă specializate și un rol mai puternic al companiilor românești în lanțurile valorice europene. Complementaritatea dintre expertiza tehnologică germană și competențele României în software, tehnologii digitale și inginerie poate contribui la consolidarea unei baze industriale europene comune.

„Semnarea protocolului de cooperare dintre România și Bavaria marchează o nouă etapă în consolidarea parteneriatului economic bilateral, cu accent pe investiții, producție locală, transfer tehnologic, digitalizare și integrarea companiilor românești în lanțurile valorice europene. Cooperarea în domeniul apărării este privită nu doar prin prisma achizițiilor, ci și ca motor pentru dezvoltarea capacităților industriale din România, crearea de locuri de muncă specializate și modernizarea bazei tehnologice. Ne dorim mai multă producție în România, mai multă tehnologie transferată în România și un rol mai puternic pentru companiile românești în lanțurile valorice europene”, a subliniat reprezentantul român, evidențiind obiectivul unor rezultate economice concrete și durabile.

În contextul nevoii Europei de a construi lanțuri de aprovizionare mai reziliente și de a intensifica parteneriatele între state de încredere, România își propune să devină o platformă regională pentru investiții, producție și proiecte comune, inclusiv în perspectiva reconstrucției Ucrainei.

Panelul „Bavaria și România: parteneriat pentru industrie, inovare și securitate”, moderat de Sebastian Metz, a analizat cooperarea industrială bilaterală, inovarea și transferul tehnologic, integrarea în lanțurile europene de aprovizionare și perspectivele industriei de securitate și apărare.

La discuție au participat Daniela Gianina Lazanu, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România; Matei Alexandru, Chief Strategy Officer, ICCO Group; Mihai Filip, fondator și CEO, Oves Enterprise; Hendrik Phillips, Air Defence International Sales Director, Airbus Defence and Space; Alexandru Macoveiciuc, Rheinmetall; Albert Ramirez-Perez, Sales Director Global Aerospace & Defense Test, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.

Participanții în panel au evidențiat necesitatea localizării producției și mentenanței, a integrării furnizorilor români în proiectele marilor companii europene și a accelerării inovării în domenii precum apărarea aeriană, dronele și sistemele anti-dronă, senzoristica, comunicațiile securizate, inteligența artificială, securitatea cibernetică și tehnologiile spațiale.

Totodată, aceștia au atras atenția că viteza de dezvoltare trebuie corelată cu standarde stricte de calitate și siguranță, cu proceduri de autorizare mai eficiente și cu soluții de finanțare adaptate ciclurilor lungi de producție. Programul s-a încheiat cu o sesiune de networking, în cadrul căreia reprezentanții companiilor au explorat posibilități concrete de colaborare, investiții și proiecte comune cu parteneri din Bavaria.

Evenimentul a făcut parte din programul delegației de afaceri la nivel înalt, dedicată dezvoltării cooperării industriale în domeniul apărării și securității. Cele 18 companii participante au efectuat înaintea conferinței o vizită la Rheinmetall pentru a cunoaște direct activitățile companiei și a explora oportunități de colaborare industrială.

Delegația își continuă programul în Germania până la sfârșitul acestei săptămâni, cu întâlniri și vizite menite să aprofundeze dialogul și să identifice noi oportunități de cooperare. Această delegație reprezintă doar una dintre inițiativele AHK România dedicate consolidării relațiilor economice româno-germane în domeniul securității și apărării. În perioada următoare vor avea loc activități de follow-up pentru valorificarea contactelor stabilite și dezvoltarea unor proiecte și parteneriate concrete.

AHK România este reprezentanța oficială a economiei germane. Înființată în 2002, AHK numără peste 700 de membri și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, AHK România susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană. Începând cu 1 ianuarie 2020, în cadrul AHK România funcționează și Centrul de competență pentru Republica Moldova. Dorim astfel să intensificăm relațiile de afaceri între companii din România, Republica Moldova și Germania și să contribuim semnificativ la dezvoltarea economică a Republicii Moldova.

Tema anului 2026: Together for a stronger Europe. Trust creates tomorrow

Comunitatea de afaceri româno-germană consideră că încrederea creează forța care dezvoltă companii, parteneriate și care contribuie la întărirea economică a Europei. Un veritabil constructor de punți între țări, piețe și culturi, AHK România reprezintă fiabilitate, continuitate și încredere. Este în același timp platformă și partener pentru companiile care caută noi direcții și care doresc să se extindă. Prin dialogul constant cu mediul politic, economic și social, AHK România creează stabilitate, stimulează inovația și oferă companiilor posibilitatea de a avea succes peste granițe.