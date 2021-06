România și Bulgaria mai fac un pas spre Schengen: Din iulie, țările vor primi acces pasiv la Sistemul de Informații privind Vizele

Comisia Europeană a adoptat joi o evaluare pozitivă a planului de redresare și de reziliență (PNRR) al Danemarcei. Acesta este un pas important care deschide calea pentru ca UE să plătească 1,5 miliarde EUR în cadrul Mecanismului de Redresare și de Reziliență (MRR) pentru perioada 2021-2026, informează un comunicat. Această finanțare va sprijini punerea în aplicare a măsurilor cruciale de investiții și de reformă prezentate în planul de redresare și reziliență al Danemarcei. Ea va juca un rol important pentru a permite Danemarcei să devină mai puternică în urma pandemiei COVID-19.

„Comisia Europeană a decis să dea undă verde planului de redresare și de reziliență al Danemarcei, în valoare de 1,5 miliarde de euro. Danemarca este deja un lider în ceea ce privește tranziția ecologică și digitală. Concentrându-se pe reforme și investiții care vor accelera și mai mult tranziția ecologică, Danemarca oferă un exemplu puternic. Planul vostru demonstrează că Danemarca privește spre viitor cu ambiție și încredere”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Aceasta s-a aflat la Copenhaga în a doua parte a zilei de joi, 17 iunie, pentru a-și exprima sprijinul pentru PNRR-ul Danemarcei, după călătoriile anterioare în Portugalia, Spania și Grecia. Vineri, șefa Comisiei Europene va face o ultimă oprire în Luxemburg.

În Danemarca, von der Leyen a avut o întrevedere cu premierul Mette Frederiksen.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2021