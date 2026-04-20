România și Bulgaria trebuie să continue întărirea securității flancului estic și a regiunii Mării Negre, îi transmite Bolojan lui Radev după alegerile din țara vecină

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat luni pe fostul președinte bulgar Rumen Radev pentru “victoria sa clară” în alegerile legislative din Bulgaria, subliniind importanța consolidării parteneriatului strategic dintre România și Bulgaria.

“În calitate de vecini, aștept cu interes consolidarea în continuare a parteneriatului strategic dintre România și Bulgaria, precum și promovarea priorităților noastre comune în cadrul UE și NATO”, a scris Bolojan, pe X.

“De asemenea, trebuie să ne continuăm eforturile pentru îmbunătățirea conectivității regionale și consolidarea securității flancului estic și a regiunii Mării Negre”, a adăugat premierul.

I congratulate Rumen Radev on his clear victory in Bulgaria’s elections.



As neighbours, I look forward to further strengthening the Strategic Partnership between Romania 🇷🇴 and Bulgaria 🇧🇬 and advancing our joint priorities within the EU and NATO.



We must also continue our work… — Ilie Bolojan (@Bolojan) April 20, 2026

Fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, este pe cale să obțină o victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare din 19 aprilie, după ce partidul său nou-înființat, Bulgaria Progresistă, a acumulat 44,6% din voturi, potrivit rezultatelor parțiale publicate luni dimineața de Comisia Electorală Centrală.

Rezultatul plasează formațiunea lui Radev mult înaintea principalilor competitori, respectiv alianța pro-europeană Continuăm Schimbarea/Bulgaria Democrată, cu 14,3%, și partidul de centru-dreapta GERB al fostului premier Boiko Borissov, cu 13%. Pentru GERB, scrutinul marchează cel mai slab rezultat din istoria sa politică.

Potrivit estimărilor, Bulgaria Progresistă ar putea obține aproximativ 130 de mandate în parlamentul de 240 de locuri, ceea ce i-ar permite lui Radev să guverneze fără a forma o coaliție, un scenariu rar în contextul fragmentării politice cronice din Bulgaria, care a organizat opt alegeri generale în ultimii cinci ani.

„Este o victorie asupra apatiei, dar există încă neîncredere în politică; acesta este doar primul pas pentru restabilirea încrederii oamenilor, a contractului social”, a declarat Radev duminică seară, adăugând că scrutinul reprezintă „o victorie a speranței asupra disperării, a libertății asupra fricii”.