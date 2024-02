“România și marile dosare digitale și de tehnologie ale UE” – INTERVIU cu ministrul Bogdan Ivan: România trebuie să devină un hub de conectivitate regional. Avem nevoie de parteneriate public-privat pentru inovație tehnologică

Corespondență din München

România negociază cu Ucraina un “cadru de cooperare în materie de securitate și apărare”, nefiind vorba de garanții de securitate, ci de aspecte de cooperare în domeniul securității și apărării, a explicat ministrul afacerilor externe Luminița Odobescu, într-un interviu în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la Conferința de Securitate de la München, în care a precizat că aceste documente, denumite în spațiul public ca “acorduri de securitate”, reprezintă o structurare pe “hârtie” a ceea ce partenerii Ucrainei, între care și România, fac deja pentru a sprijini Ucraina în fața agresiunii Rusiei.

“Continuăm negocierile cu partea ucraineană atât pentru formalizarea Parteneriatului Strategic așa cum au agreat cei doi președinți cu ocazia vizitei președintelui Zelenski la București. Arată soliditatea relației bilaterale și arată că am trecut într-o etapă diferită a relațiilor bilaterale dintre România și Ucraina. În egală măsură, am demarat și negocierile pentru acest cadru de cooperare în materie de securitate și apărare“, a spus Odobescu.

Ea a precizat că această denumire reprezintă “esența” a ceea ce se discută cu partea ucraineană. “Nu vorbim de garanții de securitate așa cum s-ar înțelege în sensul articolului 5, ci sunt aspecte de cooperare în materie de securitate și apărare“, a precizat șefa diplomației române, explicând că România și-a asumat să susțină formula de pace a președintelui Zelenski pentru că în calitate de vecin al Ucrainei poate explica partenerilor de pe alte continente consecințele războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Luminița Odobescu a precizat că anunțul morții lui Aleksei Navalnîi în ajunul Conferinței a reprezentat “o reconfirmare brutală a ceea ce Rusia și Putin fac și pot să facă” și a evidențiat de ce este importantă sprijinirea Ucrainei.

Referindu-se la sprijinul pentru Ucraina, șefa diplomației române e evocat continuarea coordonării transatlantice.

“Ne aflăm într-o situație de război”, a spus Odobescu, punctând că summitul NATO de la Washington va trebui să fie unul al “solidarității”, iar România își dorește consolidarea posturii de apărare și descurajare pe flancul estic.

Cu privire la Republica Moldova, ministrul român de externe a indicat că există perspectiva avansării procesului de negociere pentru aderarea la UE prin organizarea primei conferințe interguvernamentale pentru stabilirea cadrului și calendarului de negociere.

Totodată, Luminița Odobescu a respins teza unei situații dificile și a unei rupturi în relația transatlantică, în contextul electoral de pe ambele maluri ale Atlanticului de Nord.

“Împărtășind aceleași valori, principii și istorie care ne leagă, relația transatlantică va dăinui. Nu am simțit deloc, în multiplele conversații pe care le-am avut, semne de întrebare privind nevoia relației transatlantice solide”, a mai spus ea.

Interviul integral:

CaleaEuropeană.ro: Bună ziua, doamna ministru, și bine ați revenit pe Calea Europeană. Participați la Conferința de Securitate de la München, al cărei raport premergător “Lose-Lose” alocă un capitol important și regiunii Europei Centrale și de Est. În acest sens, cum a modificat, dacă a mai modificat în vreun fel, anunțul care a venit cu câteva minute înainte de debutul Conferinței cu privire la decesul opozantului rus încarcerat Aleksei Navalnîi percepția asupra amenințării pe care o reprezintă Federația Rusă?

Luminița Odobescu: Bună ziua de la München. A modificat, pentru că, din păcate, a fost o reconfirmare brutală a ceea ce Rusia și Putin fac și pot să facă. A produs emoție și a scos încă o dată în evidență de ce este important să ajutăm Ucraina, atât Europa, cât și Statele Unite ale Americii. În toate discuțiile pe care le-am avut, atât la mesele rotunde la care am participat, cât și în discuțiile cu partenerii europeni și americani, cu membri ai Congresului american, a reieșit importanța solidarității transatlantice. Europa are nevoie în continuare America și America are nevoie în continuare de Europa. Nu am simțit un sentiment al faptului că avem poziții diferite. Față de anul trecut, când discutam doar despre războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, astăzi discutăm despre o criză în Orientul Mijlociu, despre atacurile Houthi, despre o mulțime de alte crize peste tot pe glob. De aceea este important, pentru că împărtășim aceleași valori și principii, să continuăm să ne coordonăm.

CaleaEuropeană.ro: În contextul participării la München, ați menționat că doriți să atrageți atenția și să transmiteți partenerilor transatlantici să conștientizeze mai bine importanța strategică a regiunii Mării Negre despre care România spune de foarte mult timp cât de importantă este și chiar a fost utilizată de Federația Rusă ca rampă de lansare pentru a declanșa conflictul său ilegal în Ucraina. Din acest punct de vedere, cum considerați că va fi afectată Europa de Est de continuarea acestui conflict și ce mesaje ați transmis în discuțiile pe care le-ați avut?

Luminița Odobescu: Am salutat rolul pe care Statele Unite, atât Congresul, cât și Departamentul de Stat, îl acordă securității la Marea Neagră. Războiul este la frontiera noastră și am explicat în toate intervențiile pe care le-am avut, atât partenerilor americani, cât și celorlalți colegi de pe alte continente, ce înseamnă războiul pentru regiunea noastră, ce face Rusia în Ucraina și toate consecințele directe și indirecte ale războiului asupra noastră. Am discutat și despre cum putem să consolidăm reziliența, postura de descurajare și apărare pe flancul estic prin implementarea a ceea ce s-a agreat la summitul de la Vilnius, dar și prin pregătirea unui summit important la Washington. Nu este numai un summit aniversar. Ne aflăm într-o situație de război. Este și un summit al solidarității și este foarte important să avem rezultate concrete în implementarea a ceea ce liderii noștri au decis la Vilnius. Am discutat de cât de important este să ajutăm Ucraina în continuare, nu numai sub aspectul militar, dar și sub aspect financiar. Am explicat în detaliu ceea ce România face, mai ales în ceea ce privește tranzitul de cereale, investițiile pe care le-am făcut, sprijinul pentru refugiați, sprijinul în plan european pentru deschiderea negocierilor de aderare și coordonarea strânsă în a sprijini administrația de la Kiev, dar și pe cea de la Chișinău, în acest proces, sprijinul nostru pentru aspirațiile euro-atlantice al Ucrainei și așa mai departe. În plan european, am susținut adoptarea recentă de către Uniunea Europeană a pachetului de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina. La nivelul miniștrilor de externe trebuie să găsim cât mai curând o soluție pentru facilitatea pentru pace, sprijinul de 5 miliarde de euro necesar pentru Ucraina. Ca vecin al Ucrainei, am subliniat inclusiv consecințele directe și indirecte asupra securității la Marea Neagră. Am prezentat cazul celor cinci incidente cu drone care au căzut pe teritoriul României, inclusiv faptul că Rusia a continuat recent să atace infrastructura civilă, foarte aproape de România. Este foarte important să continuăm să explicăm partenerilor noștri aceste lucruri și cât de relevant este acest lucru pentru securitatea la Marea Neagră.

CaleaEuropeană.ro: Aici, la München, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a rugat partenerii occidentali să nu întrebe Ucraina de ce acest război continuă, ci Occidentul să se întrebe de ce Putin este încă capabil să continue acest război. Ce ar trebui să facă în continuare UE și NATO pentru a scoate țările non-UE și non-NATO din Europa de Est din această zonă gri, cum a definit-o raportul Conferinței, iar aici aș menționa și Ucraina și Republica Moldova?

Luminița Odobescu: Președintele Zelenski are dreptate. Pentru noi, atunci când a început războiul, principalul punct forte a fost unitatea și rapiditatea de acțiune, inclusiv în plan european. Am reușit să ne mișcăm foarte repede, nu numai pentru partea de sprijin, dar și pentru partea de sancționare a Rusiei. Este foarte important să continuăm acest lucru. Avem în pregătire un al 13-lea pachet de sancțiuni pe care România îl susține. Trebuie să continuăm în această direcție și să lucrăm în ceea ce privește eludarea acestor sancțiuni. Este o chestiune pe care trebuie să o rezolvăm. Nu este suficientă numai adoptarea de sancțiuni, există foarte multe state care eludează aceste sancțiuni. Trebuie să ținem Rusia responsabilă și sunt diverse acțiuni în acest sens. Trebuie să explicăm populației noastre, inclusiv în plan european, mai ales în prag de alegeri, că ceea ce face Rusia este că a atacat un stat suveran fără niciun motiv, să explicăm toate riscurile pe care le implică să nu continuăm să ajutăm Ucraina, care sunt riscurile pentru noi. Este necesar ca acest lucru să fie repetat și repetat și foarte clar explicat. România înțelege acest lucru, suntem vecini, știm ce poate să facă Rusia. Este important, de asemenea, să subliniem că acest război este despre oameni. În fiecare zi în care nu ajutăm Ucraina, mor oameni nevinovați, copii, femei. Oameni care și-au pierdut pe cei dragi. M-am văzut la München cu câțiva militari care au luptat pe front, care și-au pierdut familiile și a fost un moment foarte emoționant. Am ținut să fac acest lucru ca dovadă de respect și să arăt solidaritatea noastră, a românilor, față de poporul ucrainean.

CaleaEuropeană.ro: Și în ce privește Republica Moldova? Știm că, pentru România, parcursul european al Republicii Moldova este foarte important, iar drumul european al Republicii Moldova, geografic și politic, trece și prin România. Ce putem face pentru a scoate Republica Moldova din această zonă gri?

Luminița Odobescu: Am continuat și cu această ocazie să susțin nevoia și importanța sprijinirii în continuare a Republicii Moldova. Republica Moldova este afectată mai mult decât oricare dintre noi de acest război în Ucraina, de toate acțiunile hibride ale Rusiei. Am susținut această decizie istorică de a începe negocierile de aderare. Drumul acesta trebuie consolidat și suntem alături în continuare de autoritățile de la Chișinău. M-am văzut recent cu noul ministru de externe și am discutat despre cum putem să ajutăm în continuare Republica Moldova, pe plan bilateral și european, negocierile de aderare nefiind simple, ci un proces complex. Am discutat și cu viceprim-ministrul pentru integrare europeană și Republica Moldova poate să fie încrezătoare că va reuși, atât cu sprijinul nostru, cât și cu sprijinul partenerilor.

CaleaEuropeană.ro: Sunt perspective ca anul acesta să se avanseze procesul de aderare?

Luminița Odobescu: Sunt perspective să se avanseze. Acesta este obiectivul nostru. Sperăm să organizăm și prima conferință interguvernamentală pentru Republica Moldova, care stabilește cadrul efectiv și calendarul concret de aderare. Acest lucru nu este suficient, Republica Moldova este supusă unei presiuni hibride din partea Rusiei. E nevoie să își consolideze reziliența. Avem câteva instrumente în plan european și vom insista în continuare nu numai pentru sprijinul financiar din partea Uniunii Europene, dar și pentru consolidarea acestor instrumente de investiții europene mai multe în Republica Moldova. Cetățenii moldoveni trebuie să simtă și să înțeleagă ce înseamnă Europa și faptul că Europa este alături de ei.

CaleaEuropeană.ro: Revenim puțin la Ucraina pentru că ne-ar ajuta să înțelegem, și din perspectiva spațiului public, ce înseamnă aceste documente bilaterale de securitate care au fost convenite ca urmare a angajamentului G7 de la summitul NATO de la Vilnius din 2023. Marea Britanie a semnat deja un astfel de document cu Ucraina, până în Conferința de Securitate de la München Ucraina a semnat astfel de documente și cu Germania și cu Franța. România a început la Davos discuții cu Ucraina despre astfel de înțelegeri. Ce urmează, cum vor continua România și Ucraina negocierea unor astfel de documente și ce presupun ele mai exact?

Luminița Odobescu: Continuăm negocierile cu partea ucraineană atât pentru formalizarea Parteneriatului Strategic așa cum au agreat cei doi președinți cu ocazia vizitei președintelui Zelenski la București. Arată soliditatea relației bilaterale și arată că am trecut într-o etapă diferită a relațiilor bilaterale dintre România și Ucraina. În egală măsură, am demarat și negocierile pentru acest cadru de cooperare în materie de securitate și apărare.

CaleaEuropeană.ro: Așa îl denumim?

Luminița Odobescu: Da. De fapt, aceasta este esența a ceea ce discutăm la acest moment cu partea ucraineană. Anul trecut, în contextul summitului NATO de la Vilnius, a fost adoptată o declarație G7 privind aranjamentele de securitate care să vină în sprijinul Ucrainei. Mai multe state, inclusiv România, s-au raliat într-un mod transparent și public la această declarație. Pentru noi ca și pentru celelalte state, reluăm într-un cadru de cooperare și într-un cadru mai formal toate aceste aspecte în materie de securitate cu partea ucraineană. Vorbim practic de ceea ce facem deja, doar că ele vor fi puse de o manieră mai structurată pe hârtie.

CaleaEuropeană.ro: Chiar în documentele semnate cu partea germană și cu partea franceză am văzut mențiunea susținerii Franței și Germaniei pentru formula de pace a președintelui Zelenski. Despre astfel de aspecte vorbim?

Luminița Odobescu: Exact. Sigur, vom viza aspectele de cooperare, de instruire, de schimb de informații, de cooperare inclusiv în procesul de reformă pe care autoritățile de la Kiev le întreprind în diverse domenii care au legătură cu aspectele de securitate. Sunt foarte multe chestiuni pe care România deja le face. Nu vorbim de garanții de securitate așa cum s-ar înțelege în sensul articolului 5, ci sunt aspecte de cooperare în materie de securitate și apărare. De asemenea, România susține formula de pace a președintelui Zelenski. Am participat la toate reuniunile de lucru pe cele zece puncte și vom continua. De la o reuniune la alta participă tot mai multe state. Este foarte important să explicăm și să avem de partea noastră cât mai multe state. Este un angajament pe care România și l-a asumat în a continua acest dialog și cu state de pe diverse continente. Mai ales noi, care suntem vecini ai Ucrainei, înțelegem foarte bine ce se întâmplă acolo și vedem toate consecințele. Putem, într-un mod foarte deschis, să explicăm și solicităm sprijinul pentru această formulă diverșilor parteneri.

CaleaEuropeană.ro: Nu aș vrea să încheiem acest interviu fără a vorbi despre relația transatlantică. În context electoral, ea apare în iminența unei rupturi sau a unei situații dificile. România a pledat mereu pentru relația transatlantică, a spus mereu că apărarea europeană trebuie să fie complementară cu NATO, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite este important și are susținere bipartizană. Care este poziția României în toată această dezbatere care are loc la nivel european și transatlantic cu privire la importanța prezenței americane în ecuația de securitate a Europei?

Luminița Odobescu: Poziția României este foarte clară pentru că pornim de la pilonii de bază ai politicii externe românești, care nu vorbesc doar despre faptul că suntem membri ai Uniunii Europene și ai NATO, vorbesc și despre acest parteneriat strategic cu Statele Unite. Pentru noi, relația transatlantică este una esențială. Așa cum am spus, într-un context global extrem de dificil, cu multiple crize și provocări – securitate, schimbări climatice, inteligență artificială, securitate energetică – avem nevoie de această relație transatlantică solidă. Împărtășind aceleași valori, principii și istorie care ne leagă, relația transatlantică va dăinui. Nu am simțit deloc, în multiplele conversații pe care le-am avut, semne de întrebare privind nevoia relației transatlantice solide. Nu numai pentru România, dar și pentru statele de pe flancul estic, este foarte importantă prezența militară. Am discutat despre modul în care această prezență militară poate să fie consolidată în contextul implementării deciziilor de la Vilnius și consolidarea posturii de apărare și descurajare de pe flancul estic. M-am bucurat să văd un interes deosebit pentru regiunea noastră. Am primit foarte multe aprecieri pentru ceea ce face România în regiune și pentru Ucraina. Acest lucru este extrem de important. Am agreat că vom continua să lucrăm împreună pentru implementarea deciziilor luate de partea americană cu privire la strategia pentru Marea Neagră. E foarte important să continuăm să avem proiecte concrete, nu numai în plan securitar, ci și în plan investițional. Aspectele de securitate primează în regiunea Mării Negre, dar să nu uităm și aspectele legate de conectivitate. Marea Neagră este o punte de legătură între Europa, Caucaz și Asia Centrală. Avem proiecte cum este acel cablu verde submarin care leagă Azerbaidjan, Georgia, România și Ungaria. Avem un proiect de a lega și un cablu digital, sunt și liniile de ferry, legăturile între porturile noastre, inclusiv acordul semnat recent cu Bulgaria și Turcia pentru deminarea Mării Negre pentru a sprijini un spațiu de navigare sigur. Sunt foarte multe aspecte care au fost discutate, inclusiv care vizează modul în care putem sprijini în continuare Ucraina și Republica Moldova și cum Inițiativa celor Trei Mări se conectează cu cele două state din regiune. Am discutat și despre securitatea alimentară și ceea ce face România în acest sens. Facem tot ce este posibil ca Rusia să nu folosească hrana ca armă în acest război. Sunt convinsă și am fost întotdeauna o susținătoare a relației transatlantice, a coordonării dintre Uniunea Europeană și SUA și a coordonării dintre Uniunea Europeană și NATO. Sunt prea multe provocări în așa fel încât să le putem face față singuri, oricât de puternici am fi. Atunci când suntem împreună și ne coordonăm, vocea noastră este mai puternică, iar actori precum Putin se uită diferit la noi.

CaleaEuropeană.ro: Mulțumim!

Luminița Odobescu: Mulțumesc și eu!