România și R. Moldova devin, în premieră, partenere în achiziții militare prin SAFE. Acordul prin care armata moldoveană va primi 62 autocamioane, semnat în prezența premierului Luca Niculescu

România și Republica Moldova devin, în premieră, partenere în cadrul unui program comun de achiziții militare derulat prin instrumentul european SAFE, în urma unui acord semnat luni, 2 noiembrie, la Palatul Victoria, și care prevede achiziția a 62 de autocamioane IVECO, în trei configurații, destinate înzestrării Armatei Naționale a Republicii Moldova.

Ceremonia de semnare a documentelor care marchează o nouă etapă în cooperarea bilaterală în domeniul apărării s-a desfășurat în prezența prim-ministrului României, Luca Niculescu, a ministrului apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, și a ministrului apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi.

„Oamenii de pe ambele maluri ale Prutului așteaptă de la guverne același lucru: să le asigurăm securitatea. Iar prin acordul de astăzi, Ministerele Apărării din România și Republica Moldova vor deveni, în premieră, parteneri în cadrul unei achiziții în comun derulate prin Programul SAFE”, a declarat premierul Luca Niculescu, conform alocuțiunii difuzate pe site-ul Guvernului.

În cadrul ceremoniei, Ministerul Apărării Naționale din România, prin Direcția generală pentru armamente, Ministerul Apărării al Republicii Moldova, prin Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu (AARAP), și compania italiană IDV Defence Vehicles S.p.A. au semnat un act adițional la acordul-cadru încheiat în 2019 între MApN și compania italiană, informează și Ministerul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Prin acest document, AARAP devine autoritate contractantă în cadrul acordului, pentru achiziția de autocamioane destinate Armatei Republicii Moldova. Actul adițional a fost semnat de generalul-maior Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente din MApN, și de colonelul Stanislav Pojar, directorul AARAP. Totodată, agenția moldoveană și compania IDV Defence Vehicles au semnat contractul subsecvent nr. 4, care prevede achiziția celor 62 de autocamioane IVECO.

Premierul a subliniat că proiectul răspunde obiectivului comun al celor două state de a-și consolida și adapta capabilitățile de apărare la provocările actuale, dar și de a investi în industria de apărare și în baza industrială și tehnologică europeană.

„Finanțarea oferită de programul SAFE reprezintă pentru noi o mare oportunitate de a ne proteja teritoriul și cetățenii”, a afirmat Luca Niculescu, care a pledat pentru aprofundarea cooperării bilaterale în domeniul apărării și pentru dezvoltarea unor proiecte și achiziții comune.

Șeful Guvernului a evidențiat și necesitatea intensificării cooperării în contextul incidentelor tot mai frecvente în care drone rusești încalcă spațiul aerian al celor două țări. Potrivit acestuia, securitatea cetățenilor și protecția teritoriilor împotriva atacurilor rusești au fost teme centrale ale discuțiilor purtate recent la Chișinău cu prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan.

„Discuțiile foarte aplicate întăresc colaborarea noastră în domeniul apărării – iată, dovadă, acordul semnat astăzi -, dar și modul în care avansează discuțiile noastre pentru a lucra în comun și la programe anti-drone”, a precizat premierul.

Acesta a amintit că, în zilele precedente, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat două drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național, în zonele de nord-est ale României.

Luca Niculescu a evidențiat, de asemenea, dimensiunea economică a proiectului, arătând că producția, integrarea și testarea finală a platformelor IVECO vor fi realizate în România, ceea ce va genera investiții și locuri de muncă.

„Acest proiect prevede realizarea producției, integrării, testării finale a platformelor IVECO, în România, ceea ce, pe scurt, înseamnă investiții și locuri de muncă în țara noastră, ceea ce, după cum știți, este o prioritate a Guvernului pe care îl conduc”, a declarat premierul.

La rândul său, ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, a apreciat că demersul reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul apărării și reconfirmă angajamentul constant al României de a sprijini modernizarea Armatei Naționale a Republicii Moldova.

Acordul-cadru încheiat în 2019 între MApN și compania IDV Defence Vehicles S.p.A. prevede achiziția a 2.909 platforme de transport auto multifuncționale pe roți (autocamioane IVECO), destinate înzestrării Armatei României. Până la 30 octombrie 2026, au fost livrate 2.039 de platforme.

Proiectul este inclus în Planul de investiții al României în industria de apărare, aferent instrumentului european SAFE, și contribuie atât la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova, cât și la creșterea interoperabilității dintre cele două armate și aprofundarea parteneriatului bilateral.