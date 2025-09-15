REPUBLICA MOLDOVA
România și Republica Moldova au semnat memorandumul pentru înființarea Bursei de Valori de la Chișinău
Autoritățile române și cele din Republica Moldova au semnat, luni, la Chișinău, memorandumul de parteneriat pentru noua Bursă de Valori a Republicii Moldova.
Semnarea documentelor a avut loc cu prilejul forumului internațional de investiții ”Moldova Business Week”, care a debutat luni și se va încheia pe 19 septembrie.
Din partea României au participat ministrul economiei și digitalizării, Radu Miruță, și președintele Bursei de Valori București, Radu Hanga, iar partea moldovenească a fost reprezentată de vice-prim-ministrul Doina Nistor, care deține și portofoliul de ministru al dezvoltării economice și digitalizării.
“România, cel mai mare partener comercial al Moldovei și poarta de acces către Uniunea Europeană, este un partener strategic excepțional pentru acest proiect de investiții. Inițiativa urmărește atragerea unui număr mai mare de companii străine pe piața moldovenească și consolidarea pieței de capital locale, care reprezintă un element esențial pentru dezvoltarea economică a țării”, au declarat reprezentanții Agenției Naționale de Investiții a Republicii Moldova, potrivit Agerpres.
Potrivit aceleiași surse, această colaborare strategică urmărește consolidarea infrastructurii pieței de capital din Moldova, stimularea investițiilor străine și facilitarea intrării companiilor internaționale, dezvoltarea opțiunilor de finanțare alternative pentru companiile locale, creșterea încrederii investitorilor prin standardele de guvernanță și experiența BVB, inițiativa reflectă legăturile istorice, culturale și economice profunde dintre România și Moldova și marchează un pas important în modernizarea sectorului financiar moldovenesc, deschizând noi oportunități pentru creștere economică sustenabilă.
Noua bursă va funcționa pe un model partajat, beneficiind de expertiza, transparența și încrederea Bursei de Valori București.
Guvernul Republicii Moldova va deveni acționar prin Agenția Proprietății Publice, alături de trei bănci locale (MAIB, OTP și Moldincombank), dar și de compania de asigurări Vienna Insurance Group.
INTERNAȚIONAL
Peste 80% din investițiile străine directe din Republica Moldova provin din Uniunea Europeană, afirmă Dorin Recean
Peste 80% din investițiile străine directe din Republica Moldova provin din Uniunea Europeană, iar jumătate dintre acestea reprezintă profituri reinvestite, a declarat luni, la Forumul Internațional de Investiții Moldova Business Week de la Chișinău, premierul Dorin Recean, scrie Agerpres.
Acesta a subliniat că „infrastructura se îmbunătățește, educația avansează, iar Moldova se integrează tot mai mult în economia globală”, devenind, astfel, „un teren fertil pentru investitori”.
„Peste 80% din investițiile străine directe provin din Uniunea Europeană, iar jumătate din acestea sunt profituri reinvestite, dovadă că firmele au succes și se simt ca acasă în Moldova. Continuăm să îmbunătățim sprijinul pentru investitori pentru a le oferi o experiență și mai bună”, a afirmat Recean.
Șeful Executivului de la Chișinău a subliniat, de asemenea, că Republica Moldova „oferă acces neegalat la piețele europene și asiatice”, reprezentând „mai mult decât o simplă locație geografică, este un amestec de culturi și oportunități”.
Forumul Moldova Business Week se află la a zecea ediție și reunește peste 2.000 de participanți, reprezentând investitori, autorități, dar și diplomați.
Amintim că președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a rostit săptămâna trecută în plenul Parlamentului European de la Strasbourg un discurs cu profunde accente istorice și politice, cerând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru accelerarea parcursului european al țării sale, despre care a afirmat că este o „cursă contra-cronometru” de a ancora țara în UE și de a feri de amenințarea rusă, dar o cursă pentru care Moldova nu cere „scurtături”.
Ulterior, eurodeputații au adoptat o rezoluție în care au criticat intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie și au cerut țărilor UE să deschid rapid negocierile de aderare cu Chișinăul.
REPUBLICA MOLDOVA
Alegeri R. Moldova. Traian Băsescu: Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! Forțele pro-europene și partidele pro-ruse sunt “cap la cap”
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează într-o postare publicată sâmbătă că scrutinul parlamentar din Republica Moldova, programat pe 28 septembrie, are o miză majoră nu doar pentru viitorul Chișinăului, ci și pentru securitatea României.
Băsescu susține că în competiția electorală forțele pro-europene și cele pro-ruse sunt „cap la cap”, iar rezultatul ar putea fi decis, ca și la prezidențiale, de votul diasporei.
„Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! În Republica Moldova “bătălia” pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt “cap la cap” forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse”, a scris el, pe Facebook.
Potrivit acestuia, peste un milion de cetățeni moldoveni care trăiesc și muncesc în state membre ale Uniunii Europene beneficiază și de cetățenie română și ar putea juca un rol esențial în orientarea politică a țării.
„Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora”, a adăugat Băsescu.
„Pe 28 septembrie, viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României vor fi decisiv influențate de votul lor, al celor din diaspora”, a afirmat fostul șef al statului.
El a avertizat că o victorie a „stângii pro-moscovite” ar putea aduce în Parlamentul și Guvernul de la Chișinău „marionetele lui Putin”, ceea ce ar însemna pentru România o frontieră estică aflată sub controlul Moscovei.
În schimb, o participare masivă a diasporei și un vot în favoarea forțelor pro-europene ar garanta, în opinia lui Băsescu, continuarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și consolidarea securității la frontiera de est a României.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu, primită în audiență la Vatican de Papa Leon al XIV-lea: Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită
Papa Leon al XIV-lea a primit-o vineri în audiență la Vatican pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ca parte a vizitei de stat pe care lidera de la Chișinău a efectuat-o în ultimele zile în Italia.
“Am vorbit despre pace, despre credința care ne ține împreună și despre drumul țării noastre spre o viață mai bună. I-am povestit despre bunătatea și generozitatea moldovenilor, despre cum oamenii noștri rămân profund atașați de valorile creștine. Chiar și în timpuri grele, când regimul sovietic deporta preoți și transforma bisericile în grajduri, oamenii au păzit cum au putut lăcașele sfinte și au păstrat credința vie. Am vorbit și despre cum, cu un război la hotar, am știut să arătăm compasiune și solidaritate. Așa am devenit cunoscuți ca o țară mică, cu inima mare. Credința și omenia țin neamul nostru rezistent și demn. Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită. Cu voia lui Dumnezeu și prin munca noastră, ne vom croi un viitor în demnitate și pace, în marea familie europeană”, a scris, pe Facebook, președinta Maia Sandu, după întrevedere.
La colocviile avute după audiență la Secretariatul de stat al Sfântului Scaun, cardinalul Pietro Parolin și președinta Maia Sandu au abordat, printre altele, ”situația păcii și a securității la nivel local, regional și internațional, cu o referință particulară la evoluțiile recente din Ucraina”, informează Vatican News.
După întrevederea cu Suveranul Pontif, președinta Sandu a avut o întâlnire cu cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, care era însoțit de arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru Raporturile cu statele și organizațiile internaționale.
”În cadrul întâlnirii cordiale de la Secretariatul de stat”, aflăm dintr-un comunicat al Sălii de Presă a Sfântului Scaun, ”s-a exprimat satisfacția pentru relațiile bilaterale pozitive existente și urarea unei ulterioare consolidări a acestora”.
”Succesiv”, se mai spune în comunicatul de presă, ”colocviile au făcut referință la situația păcii și a securității la nivel local, regional și internațional, cu o referință particulară la evoluțiile recente din Ucraina”.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Secretarul de stat american promite Israelului „sprijinul ferm” al SUA pentru atingerea obiectivelor în Gaza: Trump dorește ca războiul să se „încheie”
Grindeanu a evocat “impozitarea progresivă” în discuțiile cu secretarul general OCDE: Obiectivul aderării la OCDE trebuie însoțit de reforme pentru cetățeni și mediul de afaceri
Dan Motreanu a votat poziția PE referitoare la Directiva privind pachetele de servicii de călătorie, pentru a asigura călătorilor o protecție mai bună
Franța reafirmă “contribuția la securitatea” României după incursiunea unei drone rusești: Trei avioane franceze participă la misiunea “Eastern Sentry”
România și Republica Moldova au semnat memorandumul pentru înființarea Bursei de Valori de la Chișinău
UE își reiterează angajamentul de a proteja democrația în fața „provocărilor fără precedent” precum dezinformarea și manipularea: Este o chestiune de securitate și valori
INSCOP Research lansează a doua ediție a Barometrului Antreprenorilor care Construiesc România și Republica Moldova
7 din 10 români consideră benefică utilizarea mai intensă a tehnologiei digitale în școli, dar semnalează și un set de bariere semnificative care îngreunează procesul (studiu Ipsos pentru Edge Institute)
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
UE îi reamintește lui Trump că se află deja în plin proces de renunțare treptată la combustibilii fosili din Rusia: Este ceva ce facem în mod activ de mai mulți ani, încă de la începutul războiului din Ucraina
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
Trending
- ROMÂNIA6 days ago
Negocieri finale cu CE pentru maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru modernizarea apărării. Nazare: Achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile garantate de UE
- NATO5 days ago
Polonia a doborât în premieră drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian după un atac al Rusiei asupra Ucrainei. Varșovia a informat NATO. În SUA se cere un răspuns dur al lui Trump
- NATO5 days ago
Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO. Donald Tusk: Este prima dată când dronele ruse au fost doborâte într-o țară aliată
- NATO5 days ago
România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian
- EDITORIALE1 week ago
Iulian Chifu: Axa globală anti-sistem a Chinei – Rusia, Coreea de Nord, Iran și, mai nou, India