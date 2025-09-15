România și Republica Moldova au semnat memorandumul pentru înființarea Bursei de Valori de la Chișinău

Autoritățile române și cele din Republica Moldova au semnat, luni, la Chișinău, memorandumul de parteneriat pentru noua Bursă de Valori a Republicii Moldova.

Semnarea documentelor a avut loc cu prilejul forumului internațional de investiții ”Moldova Business Week”, care a debutat luni și se va încheia pe 19 septembrie.

Din partea României au participat ministrul economiei și digitalizării, Radu Miruță, și președintele Bursei de Valori București, Radu Hanga, iar partea moldovenească a fost reprezentată de vice-prim-ministrul Doina Nistor, care deține și portofoliul de ministru al dezvoltării economice și digitalizării.

“România, cel mai mare partener comercial al Moldovei și poarta de acces către Uniunea Europeană, este un partener strategic excepțional pentru acest proiect de investiții. Inițiativa urmărește atragerea unui număr mai mare de companii străine pe piața moldovenească și consolidarea pieței de capital locale, care reprezintă un element esențial pentru dezvoltarea economică a țării”, au declarat reprezentanții Agenției Naționale de Investiții a Republicii Moldova, potrivit Agerpres.

Potrivit aceleiași surse, această colaborare strategică urmărește consolidarea infrastructurii pieței de capital din Moldova, stimularea investițiilor străine și facilitarea intrării companiilor internaționale, dezvoltarea opțiunilor de finanțare alternative pentru companiile locale, creșterea încrederii investitorilor prin standardele de guvernanță și experiența BVB, inițiativa reflectă legăturile istorice, culturale și economice profunde dintre România și Moldova și marchează un pas important în modernizarea sectorului financiar moldovenesc, deschizând noi oportunități pentru creștere economică sustenabilă.

Noua bursă va funcționa pe un model partajat, beneficiind de expertiza, transparența și încrederea Bursei de Valori București.

Guvernul Republicii Moldova va deveni acționar prin Agenția Proprietății Publice, alături de trei bănci locale (MAIB, OTP și Moldincombank), dar și de compania de asigurări Vienna Insurance Group.