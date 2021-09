România și Spania au agreat o coordonare apropiată pentru pregătirea Summitului NATO din 2022

Proiectul Generation Z, inițiat și coordonat de eleva Maia Pricopie de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” a câștigat locul doi al marelui premiu European Charlemagne Youth Prize, acordat de Parlamentul European.

Joi, 30 septembrie 2021, la Aachen, în Germania, a avut loc ceremonia de decernare a marelui premiu European Charlemagne Youth Prize, acordat de Parlamentul European.

România a fost reprezentată în competiția finală de Proiectul Generation Z, realizat de un grup de elevi de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București, proiect inițiat și coordonat de Maia Pricopie. Grupul de liceeni este format din: Ilinca PAVEL și Cristian CRISTACHE, management, Robin BUCUR și Vicențiu MIHĂILĂ, marketing, respectiv David ISTRATI, tech. În timp, echipa a ajuns să includă alți opt elevi, din diferite licee din țară, și trei voluntari, elevi de liceu în Luxemburg, Germania și Belgia.

👏 The 2nd winner of the 2021 European Charlemagne Youth Prize is ROMANIA with Generation Z

Congratulations! #ecyp2021 #karlspreis2021 pic.twitter.com/7pmVvMmB2P— EUyouthprize (@EUyouthprize) September 30, 2021