România și SUA au organizat un workshop pentru combaterea dronelor. Ambasadorul Darryl Nirenberg: Suntem alături de România, așa cum România a fost alături de noi

Suntem alături de România, așa cum România a fost alături de noi, iar Parteneriatul Nostru Strategic nu a fost niciodată mai puternic și mai important, a subliniat ambasadorul american la București, Darryl Nirenberg, în cadrul unui atelier dedicat combaterii sistemelor fără pilot, organizat de Senatul României împreună cu SUA.

Potrivit unui comunicat al Senatului, atelierul a fost condus de Biroul pentru controlul armamentelor și neproliferare al Departamentului de Stat al SUA, prin Oficiul pentru răspuns și planificare în domeniul armelor de distrugere în masă. Au participat reprezentanți ai instituțiilor românești din domeniile securității naționale, informațiilor, maritim, aviației, energiei și intervenției în situații de urgență.

În contextul incursiunilor repetate de drone generate de războiul de agresiune al Rusiei, discuțiile au vizat consolidarea capacității statului de a detecta, urmări și contracara sistemele fără pilot aeriene, de suprafață și subacvatice.

„România nu are nevoie de nimeni care să-i explice amenințarea reprezentată de drone. Pentru că voi trăiți cu ea. Din momentul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, dronele au pătruns, din ce în ce mai des, în spațiul aerian românesc și au căzut pe teritoriul României. În această vară, piloții români au doborât, pentru prima dată, drone care încălcau spațiul vostru aerian. Pentru acest lucru, a fost nevoie de mai mult decât avioane și pricepere”, a evidențiat Nirenberg.

Conform acestuia, „apărarea militară reprezintă doar o parte a soluției”.

„Să nu uităm că amenințarea se extinde dincolo de graniță. Dronele cu un preț ieftin pot pune în pericol aeroporturile, instalațiile energetice, stadioanele, porturile și platformele offshore. Apărarea militară reprezintă doar o parte a soluției. Poliția are nevoie de autoritate pentru a acționa. Autoritățile de reglementare trebuie să stabilească reguli clare. Operatorii de infrastructură trebuie să știe ce să raporteze și pe cine să contacteze. Procurorii trebuie să poată trage la răspundere vinovații. Niciun minister nu poate face acest lucru de unul singur”, a mai spus ambasadorul SUA la București.

Continuând dialogul strategic început în această vară, atelierul a pus bazele unui Plan național de acțiune, care acoperă cadrul legal, cooperarea între instituții, reglementarea, protecția infrastructurii critice și achizițiile de apărare.

„Legea din 2025 a Parlamentului a contribuit la posibilitatea unui astfel de răspuns. O acțiune eficientă necesită, de asemenea, proceduri clare și coordonare între instituții. Acesta este scopul unui Plan Național de Acțiune: să definească cine, ce face, cum colaborează instituțiile și când acționează. În această săptămână, ați lucrat pentru a atribui responsabilități, a conecta instituțiile și a identifica lacunele. Ați examinat legile, reglementările, operațiunile, instruirea, achizițiile și schimbul de informații. Ați identificat punctele forte ale României și domeniile în care sunt necesare eforturi suplimentare. Proiectul de Plan Național de Acțiune reprezintă un pas către o Românie mai sigură și un front estic al NATO mai puternic. Punerea în aplicare începe în momentul în care părăsiți această sală. Sper că veți împărtăși acest proiect cu persoanele din conducerea instituțiilor. Poate că ar fi bine să notați un nume și o dată lângă fiecare acțiune. Testați-le prin exerciții. Asumați-vă rolul și înțelegeți cum se leagă o acțiune de celelalte”, a fost îndemnul ambasadorului SUA la București.

El a îndemnat România să se coordoneze cu vecinii și să împărtășească din experiența sa, astfel încât „răspunsurile să se consolideze reciproc”.

„Statele Unite sunt angajate, pe termen lung, în această activitate. Suntem alături de România, așa cum România a fost alături de noi. Aceasta este o completare a Parteneriatului Strategic dintre Statele Unite și România, care nu a fost niciodată mai puternic și niciodată mai important. Parteneriatul nostru își atinge potențialul maxim atunci când preocupările comune se transformă în acțiuni comune. În această săptămână, ați creat fundamentul. Așteptăm cu interes să vă sprijinim pe măsură ce veți pune acest plan în aplicare”, a conchis Darryl Nirenberg.