România și SUA discută deja mai multe idei de proiecte economice în pregătirea vizitei la Casa Albă, anunță Nicușor Dan

Șantierul Naval 2 Mai Mangalia are o valoare de lichidare de 87 de milioane de euro și datorii de 196 de milioane de euro, iar prin instrumentul SAFE încercăm să aducem comenzi care să îl facă mai atractiv pentru un potențial investitor, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.

„Şantierul de la 2 Mai Mangalia a fost dus de conducerea politică a acestui stat într-un punct în care are valoare de lichidare 87 de milioane de euro şi are datorii de 196 de milioane de euro. Având în vedere faptul că este un şantier strategic, având în vedere faptul că, din punctul meu de vedere, este un şantier funcţional, de o importantă majoră pentru România, pentru a-l face atrăgător, încercăm prin SAFE să punem în pachet nişte comenzi, astfel încât pentru un potenţial investitor să devină mai atractiv. La datorii 196 (milioane euro), cu valoarea lui 87 (milioane euro), pentru nimeni nu este atractiv. Aducând nişte comenzi prin acest SAFE, modul meu de gândire a fost că fac pachetul mai mare prin aceste comenzi, astfel încât el să fie atractiv”, a spus Miruță într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

El a adăugat că, zilele acestea, se poartă discuţii „pentru ca cineva să construiască ceea ce Armata Română are nevoie la şantierul 2 Mai de la Mangalia”, dar rămâne de văzut în ce condiţii comerciale se vor finaliza aceste discuţii.

„Imaginaţi-vă că nici cei care lucrează în domeniul privat nu sunt foarte interesaţi să ia decât în nişte condiţii avantajoase pentru ei. Trist este că s-a ajuns aici şi că statul român a permis să se ajungă aici. De asta în contractele pe care eu le-am semnat, cum a fost cel cu fabrica de pulberi de la Victoria, chiar dacă statul român este minoritar, are 49%, am introdus obligatoriu prin contract ca statul român să aibă drept de decizie suprem, acel drept de veto, pentru o serie de aspecte importante cu privire la aportul de capital, la împrumuturi, la vânzări, la contracte peste o anumită sumă. Nu a existat asta în trecut”, a precizat ministrul Economiei.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi.

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program, iar suma pe care o va putea investi țara noastră reprezintă a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie.

De asemenea, în cadrul aceleiași conferințe de presă, ministrul Economiei a făcut referire și la grafit, subliniind că acesta este elementul în jurul căruia se poartă astăzi lupta pentru controlul inteligenței artificiale.

El a precizat că România dispune de acest mineral și are capacitatea de a-l produce, însă nu deține tehnologia necesară pentru exfolierea lui, motiv pentru care poartă discuții cu partenerii care dețin această tehnologie, în vederea identificării celei mai bune soluții.

„Vor exista investiții în grafit, pentru că este elementul în jurul căruia se desfășoară lupta pe controlul inteligenței artificiale. Este un subiect de interes major pentru tot Globul. Limita acestui control nu este la sumele de bani pe care o companie multinațională le poate plăti pentru niște ingineri inteligenți, ci limita este la materia primă, care se numește grafen, care se obține din exfolierea grafitului, care în Europa este în două locuri, care în România este într-un singur loc și pe care România are obligația să-l fructifice, nu dându-l altora, cum s-ar fi așteptat unii”, a spus Miruță, potrivit Agerpres.