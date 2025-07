România și SUA reafirmă angajamentul pentru securitate euro-atlantică și cooperare în regiunea Mării Negre

Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, a lansat un nou apel pentru acțiuni ambițioase în domeniul climei, avertizând că fenomenele de căldură extremă au devenit parte din „noua normalitate” globală.

Prezent la Conferința privind Finanțarea pentru Dezvoltare, desfășurată în Spania, Guterres a declarat că resimte personal efectele temperaturilor neobișnuit de ridicate care afectează Europa și alte părți ale lumii.

„Căldura extremă nu mai este un eveniment rar — a devenit noua normalitate. O experimentez pe propria piele aici, în Spania”, a precizat înaltul oficial într-un mesaj postat pe contul X.

Extreme heat is no longer a rare event — it has become the new normal.

I’m experiencing it firsthand in Spain during the Financing for Development Conference.

The planet is getting hotter & more dangerous — no country is immune.

We need more ambitious #ClimateAction now.

— António Guterres (@antonioguterres) June 30, 2025