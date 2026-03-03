România și SUA și-au reafirmat parteneriatul strategic la prima întâlnire între ministrul de externe și noul ambasador american la București

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, l-a primit luni pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare și pentru o discuție amplă privind prioritățile relației bilaterale în perioada următoare, potrivit comunicatelor transmise de Ministerul Afacerilor Externe și de Ambasada SUA la București.

Întrevederea s-a concentrat pe consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, cei doi oficiali analizând modalitățile de aprofundare a cooperării în domenii-cheie precum securitatea regională, apărarea, energia, comerțul și investițiile. Potrivit MAE, ministrul român a transmis necesitatea folosirii stadiului și progreselor realizate deja în cooperarea bilaterală pentru extinderea domeniilor de colaborare, în beneficiu mutual, cu accent pe promovarea investițiilor reciproce și proiectelor comune din domenii strategice, precum energie, minerale critice și industrie de apărare.

La rândul său, ambasadorul american a subliniat angajamentul său de a consolida, în continuare, parteneriatul strategic dintre Statele Unite și România, evidențiind priorități precum promovarea securității regionale în zona Mării Negre, extinderea cooperării în domeniul apărării și energiei și dezvoltarea schimburilor comerciale și investiționale. El a apreciat leadershipul României în domeniul investițiilor în apărare și a subliniat prioritățile comune care promovează politica externă „America First” a președintelui Donald Trump, inclusiv cooperarea regională sporită în domeniul securității, extinderea comerțului și a investițiilor și securitatea energetică în regiunea Mării Negre.

În cadrul discuțiilor au fost trecute în revistă și contactele recente la nivel înalt, inclusiv dialogul dintre ministrul român de externe și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, ambele părți exprimând aprecierea pentru atmosfera pozitivă și perspectivele de intensificare a dialogului politic.

Dimensiunea cooperării în materie de securitate și apărare a ocupat un loc central pe agendă. Cele două părți au reconfirmat interesul pentru continuarea relațiilor în domeniu și angajamentul pentru punerea în practică a deciziilor adoptate la Summitul NATO de la Haga, desfășurat sub egida NATO. Totodată, au fost analizate evoluțiile recente de securitate din Orientul Mijlociu, ministrul român prezentând măsurile avute în vedere pentru protejarea cetățenilor români aflați în zonă, condamnând atacurile iraniene asupra vecinilor săi și exprimând speranța într-o soluție care va garanta pacea regională și dreptul poporului iranian de a-și decide singur viitorul.

Ambasadorul Nirenberg a fost confirmat de Senatul SUA pe 18 decembrie 2025, a depus jurământul în fața secretarului adjunct de stat pentru Management și Resurse, Michael J. Rigas, pe 18 februarie 2026, și a sosit în România pe 1 martie. În cadrul întrevederii cu ministrul Țoiu, el a subliniat importanța legăturilor dintre popoare, inclusiv rolul vital al schimburilor educaționale și culturale, precum programele Fulbright și FLEX, în consolidarea relațiilor și intereselor comune care unesc Statele Unite și România.

La rândul său, ministrul român a evidențiat importanța dimensiunii inter-personale pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie româno-americane și a subliniat valoarea unor instrumente existente, precum programul Fulbright, precum și interesul pentru dezvoltarea de formule noi de cooperare care să aducă în contact lideri din domeniul parlamentar, academic sau de afaceri.

În contextul în care Statele Unite celebrează Freedom250, cea de-a 250-a aniversare a independenței americane, ambasadorul american a arătat că principiile solide ale libertății, respectului pentru libertățile fundamentale, suveranității și guvernării democratice continuă să ghideze politica externă a SUA și să constituie fundamentul parteneriatului puternic dintre poporul american și cel român, reafirmând angajamentul Statelor Unite de a colabora cu România pentru a promova pacea, stabilitatea și prosperitatea celor două națiuni.

La finalul întrevederii, ministrul afacerilor externe i-a urat succes ambasadorului SUA în îndeplinirea mandatului și l-a asigurat de întregul sprijin al Ministerului Afacerilor Externe în desfășurarea activității sale și în avansarea obiectivelor comune de pace, stabilitate și prosperitate.