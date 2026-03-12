România și Ucraina dau startul unei noi ere de cooperare energetică: electricitate, gaz american în Ucraina via România, Coridorul Vertical de Gaze și Neptun Deep

România și Ucraina au semnat joi, la București, un cadru de cooperare în materie de conectivitate și energie, cu președinții Nicușor Dan și Volodimir Zelenski convenind construirea a două interconectoare de electricitate, dezvoltarea capacității și atractivității economice a Coridorului Vertical de Gaze, analizarea oportunităților de transport a gazului natural lichefiat din SUA în Ucraina, via România, și posibilitatea utilizări facilităților subterane de stocare a gazelor din Ucraina pentru depozitarea gazelor din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră.

Inițiativa este un al treilea document convenit la Palatul Cotroceni de Zelenski și Nicușor Dan. Cei doi președinți au semnat anterior declarația comună care ridică relațiile bilaterale româno-ucrainene la nivel de Parteneriat Strategic. De asemenea, o declarație comună de intenție semnată de cei doi lideri stabilește cadrul pentru producerea în România a unor sisteme și capabilități de apărare dezvoltate de Ucraina, precum și pentru dezvoltarea de proiecte industriale comune în sectorul militar.

Șeful statului român a declarat că discuțiile au vizat atât dezvoltarea infrastructurii de conectivitate, cât și consolidarea cooperării energetice dintre cele două țări.

„Am vorbit de conectivitate între țările noastre și de proiecte comune de conectivitate, din nou, în beneficiul inclusiv economic al cetățenilor țărilor noastre. Am vorbit de proiecte comune de energie și unul din documentele semnate se referă la parteneriatul nostru în zona energetică. Am vorbit de integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană și am reafirmat sprijinul României pentru acest proces”, a arătat președintele.

La rândul său, președintele ucrainean a subliniat importanța cooperării cu România în domeniul petrolului și gazelor, în contextul provocărilor geopolitice din regiune.

„Lucrăm la extinderea cooperării energetice transfrontaliere – prin construirea a două noi linii de transport al energiei electrice cu România. La fel de importantă este capacitatea noastră de a dezvolta împreună proiecte de exploatare a resurselor de pe platoul Mării Negre. Astăzi am discutat și despre proiecte din sectorul petrolului și gazelor care ne pot sprijini în prezent, inclusiv în contextul provocărilor legate de Orientul Mijlociu. Am analizat oportunitățile de transport al LNG american către Ucraina prin România”, a punctat și președintele ucrainean.

Today, my meeting with the President of Romania, @NicusorDanRO, focused primarily on strengthening the energy and economic capacities of both our nations so that together we can do more for the national security of our states. We are working to expand cross-border energy… pic.twitter.com/AAs7FZTZkC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2026

Documentul semnat de cei doi lideri stabilește direcțiile principale de cooperare energetică între România și Ucraina, în contextul distrugerilor provocate infrastructurii energetice ucrainene de agresiunea militară a Rusiei și al necesității consolidării securității energetice în regiune.

Printre măsurile convenite se numără creșterea capacității de schimb de energie electrică între cele două țări prin construirea unei linii electrice aeriene de 400 kV între Cernăuți și Suceava, precum și prin punerea în funcțiune a unei linii de 110 kV între Porubne și Siret.

De asemenea, cele două state vor dezvolta capacitatea și atractivitatea economică a Coridorului Vertical de Gaze, care conectează Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina, cu scopul de a diversifica rutele de aprovizionare cu gaze pentru Europa și de a reduce tarifele de transport.

În același timp, România și Ucraina vor analiza posibilitatea utilizării facilităților subterane de stocare a gazelor din Ucraina pentru depozitarea gazelor transportate prin acest coridor, precum și a gazelor provenite din viitoarea producție din Marea Neagră din cadrul proiectului Neptun Deep.

Aranjamentul-cadru prevede că implementarea cooperării va fi realizată prin documente suplimentare la nivel guvernamental, decizii de reglementare și acorduri între companiile implicate, urmând să fie identificate și sursele de finanțare necesare pentru programele și proiectele viitoare.