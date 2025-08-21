TRANSPORT
România și Ucraina reiau circulația feroviară directă a trenurilor București – Kiev, după mai bine de cinci ani, anunță secretarul de stat Irinel Scrioșteanu
După o pauză de peste cinci ani, românii și ucrainenii vor putea călători din nou direct cu trenul între București și Kiev, începând din luna septembrie 2025. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat semnarea Protocolului de circulație al trenurilor de călători pe ruta Kiev – București, rezultat al cooperării dintre companiile feroviare din România (CFR Călători), Ucraina (UZ) și Republica Moldova (CFM).
Noua rută va funcționa prin atașarea vagoanelor ucrainene la trenul „Prietenia”, care circulă via Chișinău, și nu prin legătura clasică Vicșani – Vadu Siret. În perioada 19–21 august a fost realizată o cursă de probă pe relația Kiev – Ungheni – București Nord, monitorizată de cele trei administrații feroviare, care a confirmat buna desfășurare a transportului, fără probleme tehnice. Trenul a plecat din Kiev dimineața și a ajuns la București a doua zi, durata urmând să fie optimizată pentru a nu depăși 24 de ore.
În cadrul discuțiilor bilaterale româno-ucrainene de la Darabani, județul Botoșani, a fost stabilită reluarea rapidă a curselor regulate de pasageri, în paralel cu analiza unor noi proiecte: reintroducerea trenurilor la frontiera Vadu Siretului, cu posibilitatea urcării și coborârii pasagerilor, precum și extinderea traseului de la București spre Varna.
„Reluarea legăturii feroviare directe Kiev – București este un pas important pentru conectivitatea regională și pentru sprijinirea mobilității între România, Republica Moldova și Ucraina”, a transmis Irinel Ionel Scrioșteanu, într-o postare pe Facebook.
ROMÂNIA
UE investește peste 79 mil. euro în trei proiecte de transport din România pentru a îmbunătăți calitatea călătoriilor și legăturile cu R. Moldova și Ucraina
Comisia Europeană a selectat 94 de proiecte din domeniul transporturilor, dintre care trei sunt din România, care vor beneficia de subvenții UE în valoare de aproape 2,8 miliarde de euro în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE). Țara cu cele mai multe proiecte selectate este Germania, cu 11 proiecte aprobate în cadrul apelului CEF Transport 2024. Prin modernizarea căilor ferate, a căilor navigabile interioare și a rutelor maritime din cadrul rețelei transeuropene de transport (TEN-T), proiectele vor contribui nu numai la o mai bună conectare a regiunilor și orașelor europene – de la nord la sud și de la est la vest –, ci și la creșterea competitivității și a rezilienței pieței interne a UE, informează un comunicat oficial al Executivului European.
Transportul feroviar va primi cea mai mare parte a finanțării – 77 % din total – cu investiții direcționate către modernizări majore ale infrastructurii în rețelele centrale și extinse TEN-T, în special în țările de coeziune. Aceasta include construirea Rail Baltica în regiunea baltică și Polonia, precum și îmbunătățiri în Grecia și Slovacia. De asemenea, vor fi dezvoltate linii feroviare de mare viteză în Cehia și Polonia.
Câți bani europeni va primi România:
- Proiectul Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, în valoare de 33.813.415 euro, pentru modernizarea căii ferate cu două linii și a unei căi ferate cu o singură linie între Iași în România și Ungheni în Republica Moldova. Principalul beneficiu este reducerea timpului necesar pentru trenurile dintre cele două țări și, astfel, creșterea capacității feroviare transfrontaliere.
- Proiectul Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, în valoare de 45.000.000 euro, pentru modernizărea tronsonului feroviar Ploiești – Buzău – Focșani, cu o lungime de aproximativ 143 km. Principalul beneficiu al proiectului va fi creșterea siguranței, securității și standardelor de calitate pentru utilizatori, precum și îmbunătățirea conexiunilor de transport cu țările terțe vecine, Republica Moldova și Ucraina.
- Proiectul Companiei SC Caspy Europarcking SRL, în valoare de 1.141.415 euro, pentru construirea a 51 de locuri de parcare suplimentare în zona de parcare sigură și securizată (SSPA) certificată de UE, situată pe E60, Ploiești – Vest. Principalul beneficiu al proiectului va fi îmbunătățirea siguranței și securității rutiere și a condițiilor pentru șoferii profesioniști.
TOTAL: 79.954.830
Comisia Europeană va adopta în mod oficial decizia de selecție, iar CINEA va începe pregătirea acordurilor de grant pentru proiectele selectate. Se preconizează că aceste acorduri vor fi finalizate până în octombrie 2025. Rezultatele sunt provizorii în prezent și vor deveni oficiale numai după ce Comisia va adopta decizia de atribuire corespunzătoare.
Cele 94 de proiecte au fost selectate dintr-un total de 258 de cereri depuse în cadrul recentei cereri de propuneri, care s-a încheiat la 21 ianuarie 2025.
Finanțarea UE pentru aceste proiecte va fi acordată sub formă de granturi, care sunt utilizate pentru cofinanțarea costurilor totale eligibile ale proiectelor.
Programul CEF Transport pentru perioada 2021-2027 are un buget total de 25,8 miliarde EUR. Acesta este disponibil pentru finanțarea proiectelor din toate statele membre ale UE, precum și din Ucraina și Moldova – două țări asociate la CEF. Cu selecția actuală, 95 % din acest buget a fost deja alocat.
De la lansarea sa în 2014, Mecanismul pentru interconectarea Europei a sprijinit 1 861 de proiecte (inclusiv selecția actuală de 94 de proiecte) cu o valoare totală de 47,34 miliarde EUR în sectorul transporturilor.
BUSINESS
Klaus Iohannis evocă necesitatea unui “pact transpartinic” și a unui parteneriat pentru tranziție climatică între stat, societate civilă, mediu privat și academic
Pentru a gestiona eficient schimbările climatice, este nevoie de un pact transpartinic care să asigure angajamentul și continuitatea în atingerea obiectivelor climatice pe termen mediu și lung, a apreciat marți președintele Klaus Iohannis, la evenimentul “Schimbări climatice şi dezvoltare: perspective pentru România”, găzduit de șeful statului la Palatul Cotroceni.
În cadrul evenimentului, este prezentat Raportul de ţară privind clima şi dezvoltarea, elaborat de Banca Mondială, în colaborare cu Guvernul României şi cu Administraţia Prezidenţială. Potrivit acestuia, România și-ar putea tripla venitul național în următoarele trei decenii, în timp ce ia măsuri pentru creșterea rezilienței la schimbările climatice și pentru reducerea emisiilor de carbon, dacă reformele economice mai ample continuă.
“Una dintre concluziile-cheie ale Raportului arată că în cazul României există potențial pentru a îmbunătăți semnificativ calitatea vieții cetățenilor noștri și, în același timp, pentru a parcurge procesul decarbonizării, necesar atingerii neutralității climatice. Raportul avansează o serie de recomandări care se aliniază cu direcțiile pe care și eu le-am susținut și promovat la nivel național și internațional în ceea ce privește abordarea problematicii schimbărilor climatice. De exemplu, raportul subliniază că persoanele deja defavorizate din punct de vedere socio-economic sunt mai expuse riscurilor climatice și mai puțin reziliente în fața acestora, atât în România, cât și la nivel internațional. Măsurile care vizează transformările climatice servesc interesului tuturor, iar costurile inacțiunii sau acțiunii amânate sunt enorme. Prin urmare, trebuie să creăm instrumente financiare și sociale noi, care să se concentreze mai eficient asupra cetățenilor cu grad ridicat de vulnerabilitate în contextul schimbărilor climatice. Totodată, consolidarea resursei umane prin educație și prin dezvoltare de competențe devine esențială pentru o tranziție verde de succes, de care să beneficieze întreaga societate”, a declarat președintele Iohannis.
Șeful statului a salutat prezența reprezentanților Guvernului și ai Parlamentului României la acest eveniment, precizând că efortul național de combatere a schimbărilor climatice și a consecințelor acestora, precum și tranziția ordonată și echitabilă către o economie cu emisii reduse necesită o colaborare solidă între instituțiile statului.
El a subliniat și abordarea integrată a schimbărilor climatice în cadrul Comitetului Interministerial privind Schimbările Climatice, înființat în urma demersurilor Administrației Prezidențiale, Comitet a cărui activitate este apreciată în raportul de țară al Băncii Mondiale.
“Pentru a gestiona eficient schimbările climatice, este nevoie de un pact transpartinic care să asigure angajamentul și continuitatea în atingerea obiectivelor climatice pe termen mediu și lung. De asemenea, trebuie să dezvoltăm un parteneriat pentru tranziție climatică între instituțiile statului, societatea civilă, sectorul privat și mediul academic, de cercetare și inovare. Vă îndemn, așadar, pe toți să colaborăm mai strâns în efortul de a limita schimbările climatice și impactul lor asupra cetățenilor noștri, depășind interesele particulare și viziunile politice ușor diferite”, a mai spus Klaus Iohannis.
BUSINESS
Raport Banca Mondială: Deși vulnerabilă la riscurile schimbărilor climatice, România și-ar putea tripla venitul național până în 2050, concomitent cu decarbonizarea economiei
Conform Raportului de Țară privind Clima și Dezvoltarea pentru România (RTCD) al Grupului Banca Mondială, lansat marți la Palatul Cotroceni, România și-ar putea tripla venitul național în următoarele trei decenii, în timp ce ia măsuri pentru creșterea rezilienței la schimbările climatice și pentru reducerea emisiilor de carbon, dacă reformele economice mai ample continuă, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
România este deosebit de vulnerabilă la riscurile asociate schimbărilor climatice, în special la inundații și secetă. Economia sa este relativ intensivă în ceea ce privește emisiile de carbon, fiind de 2,5 ori mai mare decât media Uniunii Europene (UE), în care România este membră. Creșterea temperaturilor și frecvența crescută a fenomenului de caniculă reprezintă amenințări suplimentare pentru economie, oameni și infrastructură.
“În timp ce provocările legate de realizarea decarbonizării sunt considerabile, printr-un mix adecvat de reforme structurale, sociale și economice și investiții eficace susținute din fonduri publice, private și europene, România își poate crește nivelul de trai, atingându-și în același timp obiectivele climatice,” a declarat Marina Wes, Director de Țară al Băncii Mondiale pentru Uniunea Europeană, în cadrul evenimentului găzduit de președintele Klaus Iohannis.
Raportul notează că țara se află pe traiectoria potrivită pentru atingerea obiectivului pentru 2030 de reducere a emisiilor cu 55 la sută față de nivelul din 1990. De fapt, România a redus deja emisiile cu 53 la sută în perioada 1990 – 2018. Cu toate acestea, îndeplinirea angajamentului său de neutralitate climatică până în 2050 va necesita acțiuni, politici publice și finanțare substanțiale și bine coordonate. Investițiile necesare doar pentru dezvoltarea unui sector energetic decarbonizat sunt estimate la 356 de miliarde de dolari până în 2050, reprezentând aproximativ 3 la sută din PIB-ul cumulativ pentru aceeași perioadă.
Cu peste 70 la sută din consumul total de energie al României depinzând de combustibilii fosili, tranziția energetică este esențială. Sectorul energetic, care cuprinde generarea de energie electrică, încălzire, transport și producție, reprezintă 66 la sută din emisiile din țară, urmat de agricultură (17 la sută) și industrie (12 la sută). Pentru a atinge net zero emisii până în 2050, România trebuie să implementeze un program masiv de electrificare, care să înlocuiască consumul direct de combustibili cu energie generată din surse regenerabile. RTCD demonstrează că nivelul costului suplimentar al dezvoltării unui sistem de energie electrică mai verde și bazat pe energie electrică regenerabilă nu crește substanțial nevoile de investiții. Creșterea eficienței energetice a clădirilor, în special printr-o izolare mai bună, este, de asemenea, evidențiată ca o investiție esențială.
Raportul propune o traiectorie posibilă spre neutralitatea climatică până în 2050, cu accent pe alte câteva domenii prioritare, pe lângă decarbonizarea sectorului energetic. Acestea includ:
- Decarbonizarea sectorului transporturilor: Un sector în care emisiile sunt greu de redus și o sursă din ce în ce mai mare de emisii, dar totodată un sector fără de care România nu își poate atinge obiectivul net zero. Accelerarea investițiilor, implementarea tehnologiilor existente, precum și încurajarea schimbării la nivel comportamental sunt măsuri ce pot accelera progresul, în special dacă sunt susținute de investiții din partea sectorului privat în infrastructura de încărcare rapidă a vehiculelor electrice.
- Optimizarea utilizării resurselor de apă: Apa este printre cele mai stringente probleme emergente atât în agenda țării de adaptare la schimbările climatice, cât și în cea de atenuare a acestora. Raportul arată că deficitul de apă este deja o sursă de îngrijorare în țară și se va agrava, având un impact direct asupra producției de energie, a agriculturii și a consumatorilor.
- Investiția în capitalul uman și competențe: România se confruntă deja cu lipsa de competențe și lipsa unei forțe de muncă corespunzător formate. În lipsa unor politici și investiții adecvate în dezvoltarea umană, tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon riscă să exacerbeze această situație și să creeze o constrângere majoră în ceea ce privește creșterea și îndeplinirea obiectivelor climatice.
“Oamenii sunt cheia succesului unei tranziții verzi. Schimbarea majoră de la sectoarele poluante la cele verzi nu poate fi realizată fără o forță de muncă formată în mod adecvat. Prin urmare, România ar trebui să investească în eliminarea decalajelor de competențe cu care se confruntă forța de muncă actuală și să-și adapteze sistemul de educație pentru a pregăti următoarea generație pentru noua economie și noile locuri de muncă,” a declarat Anna Akhalkatsi, Manager de Țară al Băncii Mondiale pentru România .
Având în vedere constrângerile fiscale considerabile ale României, raportul subliniază rolul esențial al sectorului privat nu numai în efortul de decarbonizare, ci și în finanțarea investițiilor relevante, în special în sectoarele transporturilor și energiei electrice. Consolidarea cadrului existent de parteneriat public-privat (PPP) ar putea contribui la mobilizarea finanțării private.
“Tranziția verde va genera oportunități fără precedent de creștere, dezvoltare și tehnologizare, pornind de la punctele forte existente ale României și, potențial, urcând în lanțurile valorice. Finanțarea publică, inclusiv din partea UE, nu va fi suficientă pentru îndeplinirea obiectivelor verzi ale României. Este necesară implementarea unor stimulente pentru mobilizarea capitalului privat la scară largă,” a declarat Ary Naïm, Manager pentru Europa Centrală și de Sud, Corporația Financiară Internațională.
Descarcă Raportul de Țară privind Clima și Dezvoltarea pentru România aici.
Despre Rapoartele de Țară privind Clima și Dezvoltarea (RTCD) ale Grupului Banca Mondială
Rapoartele de Țară privind Clima și Dezvoltarea (RTCD) ale Grupului Banca Mondială reprezintă o serie nouă de rapoarte principale de tip diagnostic, care integrează considerațiile privind schimbările climatice și premisele de dezvoltare. Acestea vor sprijini țările în stabilirea priorităților pentru acțiunile cu cel mai mare impact care pot reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GES) și care pot stimula adaptarea, atingând în același timp obiective mai ample de dezvoltare. RTCD-urile se bazează pe date și cercetări riguroase și identifică principalele căi de reducere a emisiilor de GES și a vulnerabilităților climatice, inclusiv costurile și provocările, precum și beneficiile și oportunitățile care decurg din aceste acțiuni. Rapoartele propun acțiuni concrete și prioritare pentru a sprijini tranziția cu emisii reduse de carbon și rezilientă. Fiind documente publice, CCDR-urile urmăresc să informeze guvernele, cetățenii, sectorul privat și partenerii de dezvoltare, și să faciliteze angajamente în ceea ce privește agenda de dezvoltare și clima. CCDR-urile vor contribui la alte diagnostice principale ale Grupului Banca Mondială, la angajamentele și operațiunile de țară, și vor contribui la atragerea de fonduri și finanțarea directă pentru acțiuni climatice cu impact ridicat.
Raportul de Țară privind Clima și Dezvoltarea pentru România este primul raport axat pe un stat membru al Uniunii Europene, precum și pe o economie cu venituri ridicate. Acesta explorează modul în care acțiunea climatică, în conformitate cu obiectivul țării de a atinge neutralitatea climatică până în 2050, interacționează cu calea de creștere și dezvoltare și propune acțiuni prioritare pentru reducerea emisiilor de carbon și consolidarea rezilienței, sprijinind în același timp creșterea economică incluzivă și reducerea sărăciei.
SUA și UE au publicat detaliile “celui mai mare acord comercial din istorie”: Europa va cumpăra produse energetice din SUA de 750 de miliarde de dolari și va crește achizițiile militare din Statele Unite
Mecanismul european RESTORE, aplicat în premieră în România: 15 milioane de euro alocate în sprijinul comunităților afectate de inundații în Neamț și Suceava
Aderarea României la OCDE în 2026 rămâne o “prioritate strategică”, reafirmă Ilie Bolojan: Este o reală șansă pentru reforme
România și Ucraina reiau circulația feroviară directă a trenurilor București – Kiev, după mai bine de cinci ani, anunță secretarul de stat Irinel Scrioșteanu
Volodimir Zelenski stabilește ordinea momentelor pentru o întâlnire cu Putin și avansează propuneri de locuri: Mai întâi, vrem să vedem garanțiile de securitate pentru Ucraina. Suntem de acord cu Elveția, Austria sau Turcia
Germania și-ar dori ca Beijingul să joace un rol mai activ în procesul de pace din Ucraina: „Puține țări au o influență atât de mare asupra Rusiei precum China”
Volodimir Zelenski spune că vrea o „reacție puternică” din partea SUA dacă Vladimir Putin nu va accepta o întâlnire bilaterală cu el
Zelenski cere „sancțiuni puternice” împotriva Rusiei: „Nu există încă niciun semnal din partea Moscovei că ar intenționa să se angajeze în negocieri de pace”
Ministrul Transporturilor a discutat cu omologul turc despre transportul maritim pe ruta Constanța- Karasu: Facilitățile Portului Constanța trebuie valorificate, în special în acest context geopolitic
Suedia este pregătită să ajute la securizarea păcii în Ucraina prin monitorizarea spațiului aerian și prin operațiuni maritime
