România și Ungaria consolidează cooperarea militară bilaterală: Șeful Statului Major al Apărării, întâlnire cu omologul maghiar

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit joi, 13 august, la București, cu omologul său ungar, generalul Zsolt Sándor, șeful Statului Major al Apărării din Ungaria, aflat în vizită oficială în România.

Agenda discuțiilor a inclus situația de securitate din regiune, cooperarea militară bilaterală, precum și contribuția celor două state la consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic.

Cei doi șefi ai apărării au analizat posibilitățile de dezvoltare a instruirii în comun, participarea la exerciții multinaționale și creșterea cooperării dintre structurile militare ale celor două țări. Discuțiile au vizat, de asemenea, mobilitatea militară și coordonarea în cadrul inițiativelor regionale și al structurilor NATO.

Totodată, a fost evidențiată experiența acumulată prin activitățile Batalionului Mixt Româno-Ungar de Menținere a Păcii, precum și cooperarea regională desfășurată în cadrul Batalionului multinațional de geniu „TISA”. Aceste proiecte oferă un format concret pentru instruirea în comun și pentru dezvoltarea capacității militarilor celor două armate de a acționa împreună.

„România și Ungaria sunt state aliate și vecine, iar securitatea regiunii noastre presupune dialog, coordonare și capacitatea de a acționa împreună. Cooperarea dintre armatele noastre are o bază solidă, iar obiectivul nostru este să o dezvoltăm prin instruire comună și proiecte concrete, relevante pentru cerințele actuale de securitate și pentru apărarea colectivă a NATO”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad.

Vizita oficială a generalului Zsolt Sándor în România contribuie la consolidarea dialogului dintre cele două armate și la identificarea unor noi direcții de cooperare, atât în plan bilateral, cât și în cadrul NATO și al Uniunii Europene.