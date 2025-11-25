România și Ungaria își consolidează cooperarea energetică pentru stabilitatea regiunii. Bogdan Ivan: Energia nu ține cont de frontiere

În marja Romanian International Energy Conference, un eveniment organizat Federația Patronală în Energie, ministrul energiei, Bogdan Ivan a avut o întrevedere cu ministrul ungar de externe, Szijjarto Peter, prilej cu care a reafirmat importanța colaborării româno-ungare în sectorul energetic pentru stabilitatea regiunii.

„Astăzi am avut o discuție foarte aplicată cu Szijjártó Péter, ministrul Comerțului și Afacerilor Externe al Ungariei, despre parteneriatul solid dintre țările noastre. Este o colaborare pragmatică, construită pe interese comune, care întărește securitatea energetică a întregii regiuni”, a transmis ministrul energiei, Bogdan Ivan.

Potrivit acestuia, prețul ridicat al energiei este o provocare pentru toți, afectând competitivitatea companiilor și bugetele familiilor: „De aceea, România accelerează investițiile strategice în producție (energie nucleară — construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă și gaze naturale — dezvoltarea Neptun Deep, cel mai mare proiect offshore din Uniunea Europeană.)

„Aceste proiecte vor aduce mai multă stabilitate, prețuri mai predictibile și un plus de siguranță energetică pentru întreaga regiune, inclusiv pentru partenerii noștri”, a mai adăugat acesta.



