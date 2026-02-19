INTERNAȚIONAL
România, singurul stat din cele 11 țări UE cu rol de observator reprezentat la nivel de șef de stat și de membru al Consiliului European la reuniunea Consiliului Păcii
România este singura țară din cele 12 state membre ale Uniunii Europene participante cu rol de observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace care va fi reprezentată la cel mai înalt nivel, respectiv de președintele Nicușor Dan, potrivit listei difuzate de Administrația Prezidențială.
Președintele american Donald Trump găzduiește joi, la Institutul pentru Pace din Washington – care între timp îi poartă numele – reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace în Gaza.
Reuniunea va începe la ora locală 08:40 (15:40 – ora României) și va debuta cu un discurs al liderului american. Obiectivul acestei întâlniri vizează reafirmarea angajamentului față de Consiliul pentru Pace, evidențierea oricăror contribuții financiare, operaționale sau sectoriale și afirmarea sprijinului pentru reconstrucția, arhitectura de securitate și prosperitatea pe termen lung a teritoriului Gaza. Potrivit liderului american, Statele Unite se așteaptă la contribuții de peste 5 miliarde de dolari din partea statelor care sunt membre ale Cartei.
La reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington sunt reprezentate în total 37 de entități – state și Uniunea Europeană. Dintre acestea, 24 sunt state membre ale Consiliului pentru Pace, cu drepturi depline după semnarea aderării la Carta Consiliului, iar 13 participă în calitate de observatori. În rândul observatorilor sunt incluse 12 state europene, dintre care 11 sunt state membre ale UE, precum și Uniunea Europeană.
Din partea Comisiei Europene participă comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, care reprezintă Uniunea Europeană în formatul de la Washington, iar România este singura țară reprezentată la nivel de membru al Consiliului European, respectiv președintele Nicușor Dan.
În grupul observatorilor se mai regăsesc Cehia, prin ministrul de externe Petr Macinka, Cipru (țară care deține președinția Consiliului UE) – reprezentat de ministrul de externe Constantino Combos, Croația – prin secretarul de stat pentru comerț și dezvoltare, Finlanda – la nivel de ambasador, Grecia – prin ministrul adjunct de externe, Italia – prin viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Antonio Tajani, Polonia – prin Marcin Przydacz, șeful Biroului pentru Politică Internațională din cadrul Administrației Prezidențiale, Slovacia, Țările de Jos – la nivel de ambasador, Suedia – la nivel de ambasador, precum și Norvegia – prin reprezentantul special pentru Orientul Mijlociu.
Statele membre ale Consiliului pentru Pace sunt reprezentate în principal la nivel înalt. Lista participanților include lideri și reprezentanți guvernamentali din Europa Centrală și de Sud-Est, Orientul Mijlociu, Caucaz, Asia Centrală, Asia de Sud-Est și America Latină.
Din Europa participă premierul Ungariei, Viktor Orbán, Bulgaria – prin secretarul permanent al Ministerului Afacerilor Externe și directorul general pentru Afaceri Politice, Albania – prin prim-ministrul Edi Rama, precum și Kosovo – la nivel de președinte.
Turcia participă la nivel de președinte.
Din Orientul Mijlociu și zona Golfului sunt reprezentate Arabia Saudită – prin ministrul de externe, Bahrain – prin ministrul de externe, Emiratele Arabe Unite, Qatar – la nivel de emir, Kuweit, Iordania și Israel – prin ministrul de externe. Egiptul participă la nivel de prim-ministru.
America Latină este prezentă prin Argentina – la nivel de președinte, El Salvador și Paraguay, iar Asia și Caucazul sunt reprezentate de Armenia – prin prim-ministru, Azerbaidjan – prin președinte, Kazahstan – prin președinte, Uzbekistan – prin președinte, Mongolia, Pakistan – prin prim-ministru, Indonezia – prin președinte și Vietnam.
Prima vizită a lui Nicușor Dan în SUA: Președintele reprezintă România, ca observator, la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Care sunt mizele? Corespondență specială din Washington
Președintele Nicușor Dan efectuează joi prima sa vizită în Statele Unite de la preluarea mandatului de șef al statului, participând la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, o inițiativă a președintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu România având statut de observator.
Șeful statului a prefațat importanța acestei decizii într-un interviu acordat radioului public, subliniind că este în interesul României să participe la această reuniune în calitate de observator.
“După ce am primit invitaţia de a participa la această şedinţă, la primă întâlnire, am solicitat alte tipuri de clarificări care vizează ce poate să facă la această întâlnire un stat care nu este membru, dar care este rezonant cu direcţia în care această organizaţie vrea să meargă şi, după câteva zile de discuţii cu partea americană, am stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune şi, deci, credem că e în interesul României să participăm în această calitate de observatori”, a precizat preşedintele.
Din delegația șefului statului fac parte consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, consilierul prezidențial pentru politici economice și sociale, Radu Burnete, și consilierul de stat din cadrul Departamentului Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni Vlad Ionescu.
De la nesemnarea Cartei la Davos la vizita la Washington. Cum a ajuns România la această decizie?
Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace în Gaza înființat la propunerea președintelui american Donald Trump a fost semnată, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Bulgaria și Ungaria fiind singurele țări din Uniunea Europeană care au semnat documentul.
Președintele Nicușor Dan nu a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos, însă a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei Consiliului pentru Pace în Gaza. Anunțul privind această această analiză a fost făcut pe 20 ianuarie, cu două zile înainte de semnarea Cartei, unde România a fost invitată să se alăture de președintele american Donald Trump.
Șeful statului a declanșat acest proces de analiză în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene.
În același timp, Nicușor Dan a salutat inițiativa omologului american, două zile mai târziu participând la reuniunea extraordinară a Consiliului European consacrată unui răspuns la tensiunile transatlantice cu Statele Unite privind Groenlanda și tarifele.
La finalul respectivului summit, Uniunea Europeană a arătat că are îndoieli serioase cu privire la o serie de elemente din statutul Consiliului pentru Pace, legate de domeniul său de aplicare, de guvernanță și de compatibilitatea sa cu Carta ONU. În paralel, președintele american Donald Trump anunțase că îi retrage invitația de participare premierului Canadei, Mark Carney, pe fondul discursului anti-hegemonic al acestuia de la Davos și al apropierii față de China.
Întrebat de CaleaEuropeană.ro la finalul summitului de la Bruxelles despre dialogul cu partea americană în această privință, șeful statului a precizat că România a comunicat diplomatic că a început această analiză, punctând că țara noastră are consultări pe această temă cu statele europene. “La nivelul Ministerului de Externe, au existat consultări cu țări europene cu care suntem mai apropiați legat de cum să tratăm această invitație, care sunt dificultățile lor. Deci există o analiză, și parte din această analiză este un dialog cu țări europene“, a explicat el.
Mai multe țări ale UE au declinat oferta lui Trump, în vreme ce Polonia și România au afirmat că au demarat analize interne privind implicațiile acestei decizii asupra obligațiilor internaționale ale celor două țări, respectiv Carta ONU, Tratatul Uniunii Europene și decizii ale UE în materie de politică externă și de securitate comună.
Totuși, președintele Nicușor Dan a primit o nouă invitație, de a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, la Washington, pe 19 februarie. În acel moment, a fost schimbată paradigma de abordare de la vârful statului român, respectiv cum ar putea România să participe fără a adera la Carta Consiliului și cum ar putea fi declanșată o discuție de aderare, în condițiile revizuirii Cartei.
Într-o postare pe Facebook, șeful statului a anunțat că va decide participarea la prima reuniune a Consiliului Păcii după discuții cu SUA și a subliniat că România dorește “să adere în condițiile revizuirii Cartei”
Deblocarea acestei decizii a apărut de o manieră care înclină spre coordonare între europeni. Președintele Nicușor Dan a anunțat oficial duminică, 15 februarie, că România acceptă invitația președintelui american Trump și va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii, în calitate de observator. Cu o zi înainte, premierul italian Giorgia Meloni a dat semnalul că Italia va lua parte la această reuniune, tot în calitate de observator, invocând constrângeri de natură constituțională în privința aderării la Carta Consiliului.
La prima reuniune a Consiliului pentru Pace și-au anunțat prezența ca observatori și Italia, Polonia, Comisia Europeană și Cipru, în calitate de președinție semestrială a Consiliului Uniunii Europene.
Care sunt semnificațiile acestei decizii și ce mize are pentru România?
Pentru România, deplasarea are o dublă semnificație. Pe de o parte, oferă ocazia de a se poziționa ca actor credibil în cadrul Uniunii Europene, participând, alături de ceilalți „observatori europeni”, la discuții care pot lua în calcul o eventuală revizuire a Cartei Consiliului. Pe de altă parte, vizita contribuie la relansarea dialogului politic cu administrația Trump, într-un context în care, în ultimele luni, au avut loc mai multe contacte la nivel înalt, inclusiv între miniștrii de externe ai celor două țări, precum și vizite ale unor oficiali militari americani și NATO la București.
Decizia de a participa ca observator vine după o perioadă în care autoritățile române au optat pentru o abordare prudentă: temporizarea aderării la Cartă, inițierea unor analize interne, similar Poloniei, și condiționarea unei eventuale aderări de revizuirea documentului în linie cu rezoluțiile ONU. În același timp, România participă informal la reprezentarea poziției europene, alături de Italia și Polonia, în paralel cu reprezentarea formală a Comisiei Europene și a președinției Consiliului UE, asigurată de Cipru.
Totuși, vizita nu trebuie supralicitată. Ea reprezintă mai degrabă o etapă într-un proces mai amplu de revitalizare a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite decât un moment de cotitură spectaculos. Agenda potențială a cooperării bilaterale rămâne concentrată pe domenii precum energia, mineralele rare, securitatea și apărarea, precum și proiecția strategică spre zona caspică.
De aceea, președintele Nicușor Dan a încercat să gestioneze așteptările, subliniind că nu este vorba despre o vizită bilaterală și nici despre negocieri directe cu președintele SUA, ci despre un pas instituțional menit să consolideze punți pentru viitor.
„Pentru moment nu este planificată o astfel de discuție. E posibil să fie, cum să spun, incidental, o discuție cumva de salon, așa, dar pentru moment, o discuție bilaterală cu agendă nu este planificată”, a afirmat șeful statului.
Contextul intern și internațional este, de asemenea, relevant.
În urmă cu exact un an, România traversa o perioadă de interimat prezidențial, cu Ilie Bolojan la cârmă, ca urmare a demisiei președintelui Klaus Iohannis și după anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Astăzi, participarea la o reuniune multilaterală la nivel prezidențial indică o revenire la un nivel de reprezentare consolidat.
În afara vizitelor instituționale ale secretarului general al NATO, ale președintelui Consiliului European și ale președintei Comisiei Europene, România nu a beneficiat recent de prezența unor lideri internaționali de prim rang, ceea ce a alimentat percepția unei relative izolări la nivel înalt.
În acest context, demersul președintelui de a nuanța public neîncrederea acumulată în relația cu Statele Unite și de a contribui la depășirea ei capătă relevanță.
Nicușor Dan a recunoscut înainte de a se deplasa către Washington că relația dintre România și Statele Unite a traversat un episod de neîncredere după anularea alegerilor din 2024, însă „momentul a fost depășit”. El a subliniat însă că prezența sa la Washington va contribui la clarificarea definitivă a acestui episod. „Și față de tot acest context, cred că prezența României, prin președintele ei, ajută la a clarifica odată pentru totdeauna, și diplomatic și față de cetățeni, care este relația adevărată bilaterală între România și Statele Unite”, a mai punctat președintele, care a avut două interacțiuni cu Donald Trump de la preluarea mandatului: o convorbire telefonică de felicitare și un scurt schimb de amabilități la summitul de la Haga.
În ultimele luni, au existat semnale de relansare a dialogului bilateral: ministrul de externe Oana Țoiu s-a aflat la Departamentul de Stat în toamna trecută pentru convorbiri bilaterale cu secretarul de stat Marco Rubio, șeful forțelor SUA în Europa, generalul Donahue a vizitat România, comandantul suprem al forțelor NATO s-a deplasat recent la București, iar România a participat cu o delegație consistentă – formată din ministrul de externe Oana Țoiu, șeful Cancelariei premierului Mihai Jurca și consilierul prezidențial pentru politici economice Radu Burnete – la reuniunea de la Washington dedicată mineralelor rare, cu țara noastră mizând pe cartografiere, extragere și rafinare de zăcăminte alături de SUA.
Totuși, o asemenea deplasare prezidențială la Washington ar fi fost mai firească în succesiunea unor participări la foruri precum Adunarea Generală a ONU de la New York, Forumul Economic Mondial de la Davos sau Conferința de Securitate de la München. Decizia președintelui, deși contestată și privită cu rezerve de mulți susținători, poate fi interpretată ca una echilibrată din perspectiva atribuțiilor constituționale, întrucât pune în aplicare interesul național definit prin documentele strategice în vigoare, inclusiv Strategia Națională de Apărare, care consacră Statele Unite drept pilon esențial al politicii externe și de securitate a României.
Premierul canadian se oferă să „construiască o punte” între UE și regiunea Indo-Pacific pentru o alianță comercială anti-Trump
Premierul canadian Mark Carney a declarat că este dispus să „construiască o punte” între Uniunea Europeană și un bloc comercial în plină expansiune din regiunea Indo-Pacific, în vederea formării unui nou pact comercial anti-Trump, informează Politico Europe.
Carney a răspuns marți la întrebări legate de informațiile potrivit cărora Ottawa conduce discuții între UE și statele membre ale Acordului Cuprinzător și Progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific (CPTPP).
„Putem contribui la construirea unei punți între cele două. Este o oportunitate de a crea un bloc comercial bazat pe reguli, care să reunească un miliard și jumătate de oameni cu economii complementare, oferind totodată o bază pentru o posibilă extindere ulterioară”, a declarat Carney în cadrul unei conferințe de presă la Montreal, unde a prezentat strategia industrială de apărare a Canadei.
Blocul comercial CPTPP include Canada, Regatul Unit, Japonia, Australia, Mexic, Noua Zeelandă, Vietnam, Singapore, Malaezia și alte state din regiunea Pacificului.
Planurile ar apropia aproape 40 de țări aflate pe continente diferite pentru a ajunge la un acord privind așa-numitele „reguli de origine”, care stabilesc naționalitatea economică a unui produs.
Carney a afirmat că Ottawa se află „într-o poziție unică” pentru a impulsiona negocierile cu cele 27 de state membre ale UE, întrucât este atât membră a CPTPP, cât și parte a acordului comercial CETA cu Bruxelles-ul.
„Nu suntem singurii care susțin această idee. Este una dintre primele discuții pe care le-am avut cu prim-miniștrii Australiei și Noii Zeelande – țări care împărtășesc aceeași viziune și care recunosc meritele dezvoltării acestui proiect”, a declarat Carney, citând o „serie de discuții” pe această temă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu președintele Consiliului European, António Costa, și cu mai mulți lideri ai CPTPP.
Potrivit unui rezumat al convorbirii lor, Carney a discutat despre aceste planuri și cu premierul britanic Keir Starmer, luni.
„Legăturile mai strânse între UE și membrii CPTPP vor consolida lanțurile de aprovizionare, vor deschide noi oportunități pentru întreprinderile canadiene și vor consolida un sistem comercial bazat pe norme.Canada este mândră să se afle în centrul acestui impuls”, a scris luni ministrul canadian al comerțului internațional, Maninder Sidhu.
Canada a lansat marți un plan de investiții de miliarde de dolari pentru consolidarea armatei, mizând într-o mai mare măsură pe companiile naționale pentru a reduce dependența de Statele Unite.
Mark Carney s-a impus ca una dintre cele mai influente voci la nivel global în criticarea administrației Trump. La Forumul Economic Mondial de la Davos, el a îndemnat puterile mijlocii să se unească împotriva coerciției exercitate de superputeri agresive, cu tendințe hegemonice, avertizând că „supunerea nu va aduce siguranță” într-o lume în care ordinea internațională bazată pe reguli s-a prăbușit.
De altfel, Canada a devenit prima țară din afara Europei căreia i s-a acordat statutul de membru în cadrul programului european de reînarmare SAFE, a scris luni pe rețelele de socializare premierul țării, Mark Carney, susținând că acest mecanism „schimbă regulile jocului”.
Ucraina îl include pe Aleksandr Lukașenko pe lista de sancțiuni a Kievului pentru găzduirea rachetelor rusești Oreșnik în Belarus
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri includerea lui Aleksandr Lukașenko pe lista de sancțiuni a Kievului, susținând că acesta a permis desfășurarea în Belarus a rachetelor balistice hipersonice Oreșnik și a facilitat atacuri rusești cu drone asupra nordului Ucrainei, informează The Guardian.
Lukașenko, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui rus Vladimir Putin, a permis Moscovei să utilizeze teritoriul Belarusului drept rampă de lansare pentru invazia Ucrainei.
De asemenea, Rusia a anunțat că desfășoară în Belarus sisteme de rachete Oreșnik cu capacitate nucleară, o armă balistică hipersonică despre care Putin a susținut că este imposibil de interceptat de sistemele de apărare aeriană.
Belarus a permis Rusiei să desfășoare diverse echipamente militare pe teritoriul său, susține Ucraina, inclusiv stații de releu conectate la dronele rusești de atac, lansate cu sutele în fiecare noapte asupra orașelor ucrainene.
„Astăzi, Ucraina a aplicat un pachet de sancțiuni împotriva lui Aleksandr Lukașenko și vom intensifica semnificativ contramăsurile față de toate formele de asistență oferite de acesta în uciderea ucrainenilor”, a declarat Zelenski într-o postare pe X.
Today Ukraine applied a package of sanctions against Alexander Lukashenko, and we will significantly intensify countermeasures against all forms of his assistance in the killing of Ukrainians. We will work with partners so that this has a global effect.
In the second half of…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 18, 2026
Zelenski l-a acuzat pe Lukașenko că ajută Rusia să eludeze sancțiunile occidentale și că „justifică în mod activ războiul Rusiei, sporindu-și acum și mai mult propria implicare în extinderea și prelungirea conflictului”.
„Vor exista consecințe speciale pentru acest lucru”, a adăugat el.
Armata rusă a lansat luna trecută 36 de rachete și 242 de drone asupra Ucrainei. Atacul masiv a inclus și o rachetă hipersonică Oreșnik, lansată asupra orașului Lviv, situat la granița cu Polonia. Racheta Oreșnik, capabilă să lovească ținte aflate la mii de kilometri distanță cu focoase nucleare, a fost utilizată pentru prima dată cu încărcătură convențională în noiembrie 2024 împotriva orașului Dnipro, în zona est-centrală a Ucrainei.
Săptămâna trecută, Comisia Europeană a propus cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești. Al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei include o interdicție totală a serviciilor maritime pentru petrolul brut rusesc și vizează încă 43 de nave care fac parte din așa-numita flotă fantomă. Acesta adaugă interdicții privind furnizarea de servicii de întreținere și alte servicii pentru tancurile de GNL și spărgătoarele de gheață, pentru a afecta și mai mult proiectele de export de gaze naturale — o măsură care le-ar împiedica să utilizeze porturile europene.
De asemenea, Ucraina a impus recent sancțiuni persoanelor și companiilor implicate în industria de apărare a Rusiei și în activități financiare, inclusiv celor care ajută Moscova să eludeze sancțiunile UE și SUA.
