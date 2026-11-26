România a solicitat Germaniei o „prezență consistentă” pe teritoriul său, inclusiv prin capabilități militare, în contextul incidentelor de securitate din regiunea Mării Negre și al intensificării provocărilor Rusiei, a declarat joi, la Berlin, ministrul afacerilor externe, Dan Neculăescu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul german, Johann Wadephul.

Șeful diplomației române a precizat că securitatea României și situația din regiunea Mării Negre au reprezentat un punct central al discuțiilor, în condițiile în care Rusia și-a intensificat acțiunile hibride, încălcările spațiului aerian, atacurile asupra navelor civile și actele de sabotaj.

„Am subliniat faptul că Marea Neagră trebuie să rămână prioritară pe agenda NATO și UE. Am discutat pe larg despre necesitatea consolidării capacității de descurajare și a posturii de apărare NATO pe Flancul estic”, a afirmat Dan Neculăescu, relatează Agerpres.

A very warm welcome to Berlin, @DanNeculaescu. I am grateful that Germany and Romania are very close partners in the EU and NATO. Together, we are strengthening Black Sea security, supporting Moldova’s European path, and building a stronger, more competitive Europe. https://t.co/1AYBONyEs7 — Johann Wadephul (@AussenMinDE) November 26, 2026

Ministrul a amintit că România este statul aliat cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina și cel mai expus incidentelor generate de război, subliniind că securitatea Mării Negre și a României este esențială pentru stabilitatea întregii Europe.

„De aceea am solicitat astăzi o prezență germană consistentă în România, inclusiv prin capabilități. Am discutat astfel cu omologul german despre inițiativele fanion ale abordării strategice a Uniunii Europene, inclusiv despre hub-ul de securitate maritimă la Marea Neagră pe care îl vom găzdui. Este un proiect-cheie menit să îmbunătățească nivelul de conștientizare a situației maritime. Germania este indispensabilă în acest demers și am invitat partenerii germani să participe la acest hub”, a declarat ministrul român.

În același context, cei doi oficiali au discutat despre continuarea sprijinului pentru Ucraina, atât la nivel bilateral, cât și prin inițiativele europene și în cadrul NATO. Neculăescu a precizat că România și Germania susțin eforturile de pace, în special instituirea unui armistițiu în Marea Neagră.

Ministrul român a mai arătat că Bucureștiul a adoptat măsuri interne pentru creșterea eficienței dispozitivului de apărare și că se află în coordonare cu NATO și aliații pentru suplimentarea capabilităților militare din România, până la sosirea celor deja comandate prin diferite programe.

„Am văzut că România se află printre statele aliate care au interceptat și au reușit să doboare cele mai multe drone până acum. Practic, întregul nostru aparat de securitate acționează eficient pentru a respinge aceste provocări. În plus, suntem într-o coordonare foarte bună cu NATO și cu aliații noștri pentru a aduce un plus de capabilități în România”, a afirmat Neculăescu, adăugând că mai mulți aliați au venit deja în România pentru a acorda sprijin și că se așteaptă ca și alții să se alăture.

La rândul său, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a reafirmat solidaritatea Berlinului cu România și cu celelalte state riverane Mării Negre afectate de atacurile rusești și a transmis că NATO își va intensifica angajamentul în regiune.

„Un lucru este clar, nu putem accepta atacurile cu drone asupra navelor comerciale, prin urmare NATO își va intensifica angajamentul în regiune. Iar Rusiei transmitem un mesaj clar: Nu avem nevoie de declarații abstracte privind disponibilitatea acestei țări de negocieri, ci de pași concreți care să dovedească această disponibilitate. De pildă, un astfel de pas ar fi un armistițiu la Marea Neagră”, a declarat Johann Wadephul.

Oficialul german a evidențiat și importanța strategiei europene pentru Marea Neagră, prin intermediul Centrului de Securitate Maritimă din România și Bulgaria, care urmărește îmbunătățirea schimbului de informații, monitorizarea în timp real a situației maritime, emiterea de alerte timpurii și protejarea infrastructurii critice.

Wadephul a subliniat, de asemenea, rolul României în asigurarea coridoarelor de solidaritate pentru exportul cerealelor ucrainene către piețele mondiale și a mulțumit Bucureștiului pentru eforturile depuse, în contextul impactului războiului asupra securității regionale și alimentare.

Ministrul german a amintit și contribuțiile concrete ale Berlinului la securitatea Flancului estic al NATO, precizând că Germania a participat la misiunea de poliție aeriană din România, va trimite, începând din decembrie, cinci avioane Eurofighter în Estonia și menține o brigadă în Lituania.

„Toate acestea sunt contribuții concrete la securitatea aliaților noștri, fie că este vorba de țările baltice, de Polonia sau de România. Securitatea noastră este indivizibilă și este o sarcină comună europeană”, a conchis Johann Wadephul.