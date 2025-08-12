România solicită reevaluarea intensificării operațiunilor militare israeliene în Gaza

Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a declarat, la reuniunea prin videoconferință a celor 27 de miniștri de externe ai Uniunii Europene, de luni, că România rămâne solidară cu partenerii europeni, însă consideră că anunțul recent al guvernului israelian privind intensificarea operațiunilor militare în Gaza ar trebui reevaluat, întrucât nu apropie de obiectivul unei încetări a focului și nici de soluția durabilă a celor două state.

În cadrul reuniunii, șefa diplomației române a subliniat necesitatea concentrării asupra unor priorități esențiale: încetarea imediată a focului; eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor și protejarea civililor din Gaza; acordarea de asistență umanitară pe scară largă, cu monitorizare din partea Uniunii Europene; și acces liber al mass-media în zonă, cu protecție adecvată pentru jurnaliști.

Oana Țoiu a subliniat că dezarmarea Hamas este „imperativă” și trebuie realizată în conformitate cu dreptul internațional.

Ministrul a adăugat că solicitările tot mai frecvente ale cetățenilor europeni pentru acțiuni concrete și soluții din partea Uniunii Europene în fața crizei umanitare din Gaza sunt legitime în cadrul democrațiilor europene. România, a precizat aceasta, este pregătită să își folosească relațiile bilaterale atât cu Israelul, cât și cu Autoritatea Palestiniană, pentru a contribui la îmbunătățirea situației din regiune.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a aprobat, săptămâna trecută, un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza și a declarat duminică că se așteaptă ca noua ofensivă să se încheie „destul de repede”.

Acesta a respins criticile internaționale ulterioare ca fiind o „campanie globală de minciuni” și a insistat că Israelul nu are altă opțiune decât să „duce treaba la bun sfârșit”. Netanyahu a descris noua ofensivă ca fiind cea mai rapidă cale de a pune capăt războiului, informează Deutsche Welle.

Planul a fost întâmpinat cu o convocare a Consiliului de Securitate al ONU, solicitată de Franța, Danemarca, Grecia, Slovenia și Marea Britanie.

Israelul și-a lansat ofensiva militară în octombrie 2023, ca răspuns la un atac al Hamas, care a ucis peste 1.000 de persoane pe teritoriul israelian.

Autoritățile sanitare palestiniene au declarat că peste 60.000 de persoane au murit în campania terestră și aeriană a Israelului în Fâșia Gaza, aproape o treime dintre morți având sub 18 ani, potrivit experților în securitate alimentară globală susținuți de Națiunile Unite.