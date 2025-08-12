ROMÂNIA
România solicită reevaluarea intensificării operațiunilor militare israeliene în Gaza
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a declarat, la reuniunea prin videoconferință a celor 27 de miniștri de externe ai Uniunii Europene, de luni, că România rămâne solidară cu partenerii europeni, însă consideră că anunțul recent al guvernului israelian privind intensificarea operațiunilor militare în Gaza ar trebui reevaluat, întrucât nu apropie de obiectivul unei încetări a focului și nici de soluția durabilă a celor două state.
În cadrul reuniunii, șefa diplomației române a subliniat necesitatea concentrării asupra unor priorități esențiale: încetarea imediată a focului; eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor și protejarea civililor din Gaza; acordarea de asistență umanitară pe scară largă, cu monitorizare din partea Uniunii Europene; și acces liber al mass-media în zonă, cu protecție adecvată pentru jurnaliști.
Oana Țoiu a subliniat că dezarmarea Hamas este „imperativă” și trebuie realizată în conformitate cu dreptul internațional.
Ministrul a adăugat că solicitările tot mai frecvente ale cetățenilor europeni pentru acțiuni concrete și soluții din partea Uniunii Europene în fața crizei umanitare din Gaza sunt legitime în cadrul democrațiilor europene. România, a precizat aceasta, este pregătită să își folosească relațiile bilaterale atât cu Israelul, cât și cu Autoritatea Palestiniană, pentru a contribui la îmbunătățirea situației din regiune.
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a aprobat, săptămâna trecută, un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza și a declarat duminică că se așteaptă ca noua ofensivă să se încheie „destul de repede”.
Acesta a respins criticile internaționale ulterioare ca fiind o „campanie globală de minciuni” și a insistat că Israelul nu are altă opțiune decât să „duce treaba la bun sfârșit”. Netanyahu a descris noua ofensivă ca fiind cea mai rapidă cale de a pune capăt războiului, informează Deutsche Welle.
Planul a fost întâmpinat cu o convocare a Consiliului de Securitate al ONU, solicitată de Franța, Danemarca, Grecia, Slovenia și Marea Britanie.
Israelul și-a lansat ofensiva militară în octombrie 2023, ca răspuns la un atac al Hamas, care a ucis peste 1.000 de persoane pe teritoriul israelian.
Autoritățile sanitare palestiniene au declarat că peste 60.000 de persoane au murit în campania terestră și aeriană a Israelului în Fâșia Gaza, aproape o treime dintre morți având sub 18 ani, potrivit experților în securitate alimentară globală susținuți de Națiunile Unite.
ROMÂNIA
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, reliefează importanța absorbției fondurilor europene în evitarea recesiunii.
Într-o conferință de presă susținută la sediul BNR organizată pentru a prezenta raportul trimestrial privind inflația, guvernatorul BNR a estimat că inflația va ajunge la finalul acestui an la 8,8%, „probabil peste 9%”, cunoscând un vârf în luna septembrie, când rata inflația ar urma să fie de 9,7%.
„În primul trimestru al anului 2025, după restrângerea abruptă de la sfârşitul anului anterior sau ca premise pentru accelerarea absorbţiei fondurile europene. Şi, dacă am deschis acest subiect, cred că este esenţial, dacă vrem să evităm recesiunea, o accelerare, o creştere a absorbţiei fondurilor europene. În baza lor, am avea şi creştere economică, şi lipsă de presiuni inflaţioniste, şi o finanţare corespunzătoare din punct de vedere al balanţei de plăţi”, a apreciat Mugur Isărescu.
El a constatat că „deficitul contului curent a continuat să se adâncească, inclusiv că urmarea deteriorării soldului de venituri secundare”.
În raportul trimestrial privind inflația, acesta arată că, după vârful din trimestrul trei al acestui an, rata anuală a inflației urmează să se reînscrie pe o traiectorie descendentă, urmând ca în trimestrul trei al anului viitor să se constate o scădere semnificativă.
„Pe termen scurt, traiectoria anticipată este influențată semnificativ de majorarea cotelor de TVA și a accizei (băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat) în august 2025, la care se adaugă însă și presiuni persistente din partea costurilor de producție cu materiile prime agroalimentare și a celor cu forța de muncă, a anticipațiilor inflaționiste și a episodului recent de depreciere a leului. Corecția pe termen mediu este determinată în principal de efectele consolidării fiscale asupra cererii de consum, în contextul reducerii veniturilor disponibile reale ale unei categorii largi de consumatori. Per ansamblu, traiectoria inflației de bază este determinată în principal de evoluțiile de pe plan intern, importanța relativă a factorilor externi fiind diminuată semnificativ”, subliniază BNR în raport.
Banca Națională a României explică că „gapul PIB este estimat la valori semnificativ mai negative decât în Raportul precedent, în principal ca urmare a impulsului fiscal prociclic mai restrictiv, asociat noilor măsuri de consolidare al cărui impact negativ este atenuat în foarte mică măsură de factori favorabili, precum absorbția anticipată, deși într-un ritm ușor mai temperat, a fondurilor europene <<Next Generation EU>>”.
„Totodată, efecte restrictive, dar de o magnitudine mult mai redusă, vor fi resimțite și din partea cererii externe, care rămâne deficitară, precum și a condițiilor monetare reale în sens larg. Traiectoria descendentă a gapului PIB este determinată de cea a gapului consumului populației, principala variabilă afectată de măsurile fiscale, în timp ce aportul exporturilor nete va cunoaște o corecție importantă, determinând și ajustarea deficitului extern”, subliniază BNR în raport.
Banca Națională a României prezintă și o serie de riscuri la adresa traiectoriei proiectate a ratei inflației:
Politica fiscală și cea a veniturilor:
- implementarea primului pachet de consolidare fiscală a redus o parte dintre riscurile asociate acestei politici față de Raportul precedent, însă persistă incertitudini legate de măsurile pe care autoritățile le vor adopta în perioada următoare
- ajustarea comportamentului agenților economici la măsurile fiscale implementate
- absorbția incompletă sau întârziată a fondurilor europene, relevantă inclusiv în contextul diminuării semnificative recente a alocării pe componenta de împrumut; riscurile de absorbție incompletă pe componenta de grant s-au redus în urma renegocierii PNRR, însă rămân importante
Evoluții din mediul extern:
- conflicte geopolitice fără semne de detensionare durabilă
- posibilă decelerare sau chiar stagnare a activității economice − creșterea aversiunii la risc la nivel global − programe de sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii și a capacității de apărare
Prețurile materiilor prime, îndeosebi componente energetice și bunuri alimentare:
- momentul finalizării schemei de plafonare a prețului gazelor naturale și nivelul ulterior al acestuia
- evoluțiile viitoare ale disputelor comerciale globale, chiar dacă acordul de principiu dintre SUA și UE este apreciat a fi temperat gradul de incertitudine
- volatilitate în cazul cotațiilor petrolului
- costuri asociate tranziției spre o economie verde
Piața muncii:
- presiuni în sensul creșterilor salariale dat fiind contextul inflaționist, dar transmisia va fi probabil temperată de deficitul de cerere, similar episodului 2010-2011 27
- persistența și eventuala accentuare a dezechilibrelor structurale
INTERNAȚIONAL
Pacea nu se poate construi fără Ucraina și fără ca ucrainenii să își decidă liber viitorul, afirmă Nicușor Dan înainte de summitul Trump-Putin, salutând eforturile de pace ale liderului SUA
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația comună care afirmă că ”pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”.
”Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă. Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”, a scris șeful statului pe Facebook.
El și-a manifestat susținerea pentru Ucraina.
”Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”, a declarat Nicușor Dan.
Liderii a 26 de state membre ale Uniunii Europene, cu excepția celui ungar, au transmis luni, într-o declarație comună, că „salută eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a obține o pace justă și durabilă, precum și securitate pentru Ucraina”, documentul fiind dat publicității înaintea summitului de vineri din Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.
„O pace justă și durabilă, care să aducă stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu pot fi schimbate prin forță”, se arată în declarația adoptată de Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Donald Tusk, Nicușor Dan și ceilalți lideri, cu excepția liderului maghiar Viktor Orban.
Citiți și România cere “garanții solide de securitate” în orice acord de pace Rusia – Ucraina și speră că SUA vor folosi “influența lor puternică” pentru o pace justă și durabilă
Totodată, Administrația Prezidențială a confirmat marți că președintele Nicușor Dan va participa miercuri, prin videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință”/ „Coalition of the Willing”, grupul țărilor care lucrează la planuri de sprijin pentru Ucraina în cazul unui armistițiu.
Anunțul inițial a fost făcut de minstrul de externe, Oana Țoiu, în direct la postul de televiziune Digi24 după ce cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu lideri europeni, președintele Statelor Unite Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuția urmând să aibă loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.
ROMÂNIA
Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre cu fonduri din PNRR, subliniază ministrul Energiei
Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre, subliniază ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Alături de președintele ANRE, George Niculescu, directorul general al Transgaz, Ion Sterian, primarul Constanței Vergil Chițac și cu viceprimarul Costin Răsăuțeanu, acesta a verificat stadiul lucrărilor la unitatea de cogenerare de la Constanța, „investiție de peste 740 de milioane lei din fonduri PNRR și de la bugetul de stat care va genera 52 MW energie electrică și 45 MW termici, pregătită si pentru folosirea hidrogenului verde ca înlocuitor al gazului natural.”
„Lucrările avansează și vor fi gata în vara anului viitor”, a anunțat ministrul Energiei.
Bogdan Ivan a avut „discuții aplicate” cu managementul companiei Oil Terminal, „cel mai mare terminal petrolier din sud-estul Europei, care implementează 2 proiecte majore: un terminal de bitum de capacitate 6.000, cu un rulaj de cca 100.000 tone anual, precum și un rezervor de 10.000 de mc care va fi gata în această toamnă.”
„Am revenit și la Petromidia, unde centrala de cogenerare a rafinăriei este unul dintre cele mai mari proiecte de eficiență energetică din regiunea Dobrogea în ultimii ani. Constanța își consolidează poziția de lider energetic regional prin investiții integrate în producția de energie curată și infrastructură modernă”, a conchis ministrul Energiei.
În data de 14 decembrie 2022, Ministerul Energiei, a semnat contractul de finanțare care are ca obiect finanțarea din fondurile PNRR a implementării proiectului „Sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța”.
Proiectul se încadrează în Măsura de investiții 3 – Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaze, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea realizării unei decarbonizări profunde și vizează implementarea unei capacități de producție de energie termică prin realizarea la cele mai noi standarde și în conformitate cu toate cerințele de eficiență energetică, mediu și schimbări climatice a unei unități de producție energie în cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, pe gaz, flexibile din punct de vedere al utilizarii gazelor regenerabile, în Municipiul Constanța.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Pacea nu se poate construi fără Ucraina și fără ca ucrainenii să își decidă liber viitorul, afirmă Nicușor Dan înainte de summitul Trump-Putin, salutând eforturile de pace ale liderului SUA
Zelenski avertizează asupra unor noi ofensive ruse înaintea negocierilor Trump–Putin din Alaska
UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, anunță Kaja Kallas: „Atât timp cât Rusia nu acceptă un armistițiu complet, nu ar trebui să discutăm despre concesii”
Ministrul german de Externe respinge ideea că europenii sunt doar simpli spectatori în privința viitorului Ucrainei: Întâlnirea Trump-Putin poate fi doar „un început” pentru condițiile demarării negocierilor de pace
Revoltă internă în rândul funcționarilor instituțiilor europene față de poziția blocului privind Israelul: UE nu își urmează principiile fondatoare
Merz, Macron, Tusk, Nicușor Dan și ceilalți lideri UE, cu excepția lui Orban, fac apel la Trump să apere interesele de securitate ale Europei și Ucrainei la întâlnirea cu Putin din Alaska
România solicită reevaluarea intensificării operațiunilor militare israeliene în Gaza
Ucraina și Lituania împărtășesc aceeași poziție: Fără garanții clare de securitate pentru Kiev, orice alte aranjamente nu ar face decât să ofere Rusiei ocazia de a-și reface forțele
Șefa diplomației UE condamnă uciderea a cinci jurnaliști în urma unui atac israelian în Gaza: „Războiul devine tot mai periculos cu fiecare oră”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
UE nu dorește să se decupleze de China, dar își va apăra întotdeauna interesele, subliniază Ursula von der Leyen, prezentându-le eurodeputaților trei priorități pentru o relație bazată pe predictibilitate și fiabilitate
Prelungirea PNRR presupune un proces decizional complet inițiat de CE și nu este fezabilă din perspectiva timpului, afirmă noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene
Bogdan Ivan anunță că a transmis oficial Comisiei Europene proiectul pentru construirea unei giga-fabrici de inteligență artificială în România: Devenim un hub regional al tehnologiilor emergente
Trending
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu: ”Hamas trebuie să elibereze imediat toți ostaticii. Fiecare viață nevinovată contează”
- ROMÂNIA6 days ago
Emil Constantinescu: “La plecarea din această lume, Ion Iliescu a trecut dincolo de hotarul judecății contemporanilor săi la judecata Istoriei”
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Vodafone: Infrastructura digitală reprezintă cheia competitivității, rezilienței și coeziunii Europei
- ROMÂNIA1 week ago
Guvernul României pregătește cel de-al treilea pachet de sprijin pentru comunitățile afectate de inundațiile din Neamț și Suceava
- ROMÂNIA7 days ago
Președintele Nicușor Dan, după decesul lui Ion Iliescu: Istoria îl va judeca. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii anilor ’90