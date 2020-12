România, solidară cu Croația. Klaus Iohannis transmite disponibilitatea țării noastre de a ajuta după cutremurele care au lovit țara din Balcanii din Vest

România îşi exprimă solidaritatea cu Croaţia, după cutremurele care au lovit ţara din Balcanii de Vest, afirmă preşedintele Klaus Iohannis, într-un mesaj postat pe Twitter.

“Gândurile noastre se îndreaptă către poporul croat şi le dorim celor afectaţi să îşi revină cât mai curând. I-am transmis lui Andrej Plenkovic (premierul croat – n.r.) disponibilitatea noastră de a ajuta, în caz de nevoie”, a transmis şeful statului, pe platforma de socializare.

Romania stands in solidarity with #Croatia following the earthquakes that severely hit the country. Our thoughts are with the Croatian people and we wish a swift recovery to those affected. I have conveyed to @AndrejPlenkovic our readiness to provide needed support. 🇷🇴🇭🇷

