CONSILIUL UE
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, a transmis ministrul de Externe, Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe, desfășurat în contextul împlinirii a patru ani de când Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie 2022.
„Vedem foarte clar că vitejia și reziliența poporului ucrainean i-au permis să treacă prin acești patru ani cu curajul intact. Vedem că empatia și organizarea excelentă a comunității internaționale ne-au ajutat să ajungem în acest punct, dar nu este suficient. Trebuie să intensificăm presiunea asupra agresorului. Este timpul ca Rusia să plătească pentru ceea ce a făcut și este timpul să ne asigurăm împreună că Rusia nu va relua rețelele proprii care generează profit pentru mașina sa de război. România susține cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni”, a subliniat ministrul de Externe.
Conform declarațiilor Oanei Țoiu, nu se știe cu exactitate dacă adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni va avea loc în aceste zile.
Oana Țoiu a detaliat că un alt aspect pe care îl va aborda cu omologii săi din UE constă în măsurile de conștientizare și combatere a ingerințelor maligne, a campaniilor de dezinformare și a atacurilor hibride care vizează democrațiile europene.
„Ceea ce am văzut în cei patru ani de război agresiv nejustificat nu este doar un război pe care Rusia l-a început fără motiv împotriva Ucrainei, ci și o Rusie care se opune propriilor cetățeni, trimițând la moarte sau având acum victime rănite în spitale, peste un milion de cetățeni ruși. Vedem că Rusia a luat decizia de a se opune propriilor cetățeni, suprimând libertatea de exprimare și toate lucrurile de care ne bucurăm în democrațiile noastre. De aceea, astăzi vom discuta și despre un aspect foarte important pentru întregul continent european, și anume modul în care recunoaștem și prevenim interferențele maligne, campaniile de dezinformare și atacurile hibride care vizează democrațiile noastre”, a evidențiat ministrul de Externe.
În context, Oana Țoiu, a dezvăluit că țara noastră este deschisă să împărtășească din propria experiență și lecțiile pe care le-a învățat, fiind pregătită să colaboreze „cu alte țări pentru a crea instrumente mai bune în ceea ce privește prevenirea și combaterea acestui tip de interferențe în democrațiile noastre.”
„România este o țară care a trecut prin aceste experiențe și care vede în acest moment un comportament inautentic. Este foarte important pentru noi să clarificăm la nivelul Uniunii Europene că o minciună spusă de boți online de milioane de ori reprezintă un risc semnificativ pentru democrațiile europene și că Rusia nu folosește doar arme convenționale în războiul său, ci le folosește în strategia sa de destabilizare a Uniunii Europene și în campaniile de dezinformare prin care încearcă să slăbească democrațiile europene. Românii au dovedit această reziliență, dar nu putem considera acest lucru ca fiind o soluție care nu necesită sprijin instituțional. Mă refer la creșterea rezilienței societale. Ceea ce vom discuta astăzi și mâine aici sunt mecanismele de finanțare a presei independente, care poate contextualiza și verifica practic faptele atunci când avem campanii de știri false. Ceea ce discutăm astăzi și mâine aici, la Bruxelles, sunt soluții pentru a crește investițiile necesare în educație și reziliența societală. Nu avem nevoie doar de scutul democrației. Avem nevoie de imunitate europeană față de aceste interferențe, iar asta înseamnă mass-media liberă, resurse pentru jurnaliștii independenți și investiții în reziliența noastră, în educația noastră și în reziliența societății noastre”, a mai spus Oana Țoiu.
Întrebată despre negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina și apelurile din partea mai multor oficiali europeni de a avea un emisar special pentru discuții directe cu Rusia, ministrul de Externe a punctat că „Europa trebuie să se implice în discuții, mai ales că, dacă ne uităm nu doar la investițiile pe care le-am făcut în securitate de-a lungul acestor ani, ci și la propria noastră situație, aceasta este direct legată de modul în care vor decurge discuțiile de pace. Este direct legată de discuțiile teritoriale.”
„De asemenea, ceea ce este foarte important pentru Uniunea Europeană, ceea ce este foarte important pentru România, este să nu avem doar un armistițiu temporar, ci să avem condițiile necesare pentru a preveni viitoare agresiuni și războaie. În mod specific pentru România, acordăm o atenție deosebită discuțiilor privind Marea Neagră și fluviul Dunărea în Marea Neagră, și de aceea ne coordonăm cu țările din Uniunea Europeană, dar și cu țările din regiunea Mării Negre, pentru a putea avea o propunere comună în acest sens”, a continuat Țoiu.
Referitor la solicitarea Înaltului Reprezentant al UE la adresa Rusiei de a retrage trupele din teritoriile ocupate din Georgia și Republica Moldova, ministrul de Externe a amintit că, în ceea ce privește Republica Moldova, România are o poziție clară, de ani de zile, potrivit căreia „ trupele ruse din Transnistria trebuie să se retragă.”
„Aceasta este poziția noastră de ani de zile și, evident, susținem faptul că aceasta a devenit și poziția europeană. Am purtat discuții cu președinta Maia Sandu și cu guvernul moldovean și vedem, de asemenea, vești încurajatoare în Transnistria, în sensul că cetățenii pot avea în acest moment speranțe pentru un viitor european. Am văzut în referendumurile și alegerile din trecut că, de exemplu, o treime din cetățenii din Transnistria au decis în favoarea unui viitor european. Așadar, vedem că există o cale de integrare a regiunii, dar trupele rusești, desigur, trebuie să se retragă de acolo”, a detaliat Oana Țoiu.
Cu privire la Georgia, ministrul de Externe a amintit de parteneriat strategic de lungă durată pe care România îl are cu această țară.
„Susținem aspirațiile și dorințele cetățenilor georgieni către un viitor european. Am primit semnale clare în ceea ce privește situația actuală la nivel guvernamental și instituțional, unde democrația este pusă la încercare. De exemplu, liderii opoziției au fost supuși unor procese și au fost victime ale interferențelor din partea sistemului judiciar, aspecte care trebuie încă clarificate de către Georgia în explicațiile oferite Uniunii Europene”, a continuat oficialul român.
CONSILIUL UE
UE adaugă alte opt persoane pe lista de sancțiuni, ca urmare a implicării lor în încălcări ale drepturilor omului și în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Rusia
Consiliul Uniunii Europene a impus măsuri restrictive împotriva a opt persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Rusia.
Noile măsuri vizează membri ai sistemului judiciar – doi judecători, un procuror și un anchetator – implicați în procese cu motivație politică, responsabili de condamnarea activiștilor ruși Dmitry Skurikhin și Oleg Belousov pe baza unor acuzații cu motivație politică, informează Consiliul UE printr-un comunicat.
În plus, măsurile convenite astăzi vizează șefii coloniilor penale și ai unui centru de detenție preventivă, unde prizonierii politici Aleksei Gorinov, Pavel Kushnir, Mikhail Kriger și jurnalista Maria Ponomarenko, care s-au pronunțat împotriva războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și au criticat regimul lui Putin, au fost deținuți și ținuți în izolare și în condiții inumane și degradante.
Persoanele desemnate astăzi fac obiectul înghețării activelor, iar cetățenilor și întreprinderilor din UE li se interzice să le pună la dispoziție fonduri. De asemenea, le este interzisă intrarea sau tranzitarea teritoriului UE.
UE își menține poziția fermă de condamnare a încălcărilor drepturilor omului și a represiunilor din Rusia și este profund îngrijorată de deteriorarea continuă a situației drepturilor omului în această țară, în special în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
În martie 2024, Consiliul a instituit un nou cadru pentru măsuri restrictive împotriva persoanelor responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Rusia, ca răspuns al UE la represiunea crescândă și sistematică din Rusia. Noul cadru a fost instituit în urma decesului lui Aleksei Navalnîi.
Regimul permite UE să vizeze și persoanele care sprijină sau sunt implicate în faptele reprobabile menționate mai sus. În plus, acesta prevede restricții comerciale privind exportul către Rusia de echipamente care ar putea fi utilizate pentru represiune internă și pentru monitorizarea sau interceptarea telecomunicațiilor.
CONSILIUL UE
Ministrul ucrainean de Externe, mesaj pentru Ungaria și Slovacia: Transmiteți plângerile voastre la Moscova
Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha, a sugerat Ungariei și Slovaciei să transmită Rusiei nemulțumirile cu privire la oprirea livrării petrolului prin conducta Drujba și a acuzat Budapesta și Bratislava că acționează în favoarea „agresorului rus”.
Într-o intervenție online în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe din UE, oficialul ucrainean a amintit că Nici guvernul maghiar, nici cel slovac nu au condamnat atacul Rusiei din 27 ianuarie asupra infrastructurii petroliere, care a avariat infrastructura conductei petroliere Drujba, informează Politico Europe.
„În schimb, aceste țări recurg la șantaj și ultimatumuri, amenințând că vor bloca cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni și creditul european, precum și că vor opri furnizarea de energie electrică, gaz și combustibil către Ucraina”, a declarat luni ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha.
Today at the EU Foreign Affairs Council I reiterated that Hungarian and Slovak ultimatums should be directed only to the Kremlin.
These two countries cannot hold the entire EU hostage. We call on both to engage in constructive cooperation and responsible behaviour.
Ahead of the… pic.twitter.com/lGm97JXGga
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 23, 2026
„Aceste două țări nu pot ține întreaga UE ostatică, iar ultimatumurile Ungariei și Slovaciei ar trebui adresate numai Kremlinului”, a adăugat el.
„Acțiunile Budapestei și Bratislavei joacă în prezent numai în favoarea agresorului rus”, a avertizat Sybiha, solicitând Budapestei și Bratislavei să dea dovadă de „cooperare constructivă” și „comportament responsabil”.
„Este extrem de important să continuăm și să intensificăm presiunea asupra Moscovei”, a subliniat ministrul.
Livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia au fost întrerupte din 27 ianuarie, când Kievul a declarat că o dronă rusească a lovit echipamentele conductei din vestul Ucrainei. Slovacia și Ungaria acuză Ucraina că întârzie reparațiile din motive politice.
Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a declarat sâmbătă că va întrerupe furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina, dacă Kievul nu va relua tranzitul petrolului rusesc către Slovacia prin teritoriul ucrainean. Viktor Orbán, premierul Ungariei, a lansat o amenințare similară cu câteva zile înainte.
Drept reacție, Ucraina a condamnat „ultimatumurile și șantajul” energetic al Ungariei și Slovaciei și s-a arătat dispusă să asigure livrările de țiței rusesc prin rute alternative.
În ultima săptămână, această problemă a devenit un punct fierbinte, Budapesta și Bratislava acuzând Kievul că întârzie în mod deliberat repararea conductei pentru a exercita presiuni politice. Este un moment sensibil din punct de vedere politic, în special pentru Orbán, care se află în urma partidului de opoziție Tisza în sondajele de opinie înaintea alegerilor naționale din aprilie, care amenință să pună capăt celor 16 ani de guvernare.
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a intensificat presiunea duminică, promițând să blocheze ultimul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, pe care țările membre speră să îl adopte luni.
Budapesta a amenințat separat, printr-o scrisoare trimiă de Viktor Orban președintelui Consiliului European, Antonio Costa, că va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, de care Kievul are nevoie pentru a continua lupta înainte ca fondurile sale de război să se epuizeze în aprilie.
Șantajul Budapestei, deloc sporadic, a stârnit indignarea mai multor miniștri de Externe din UE.
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a criticat Ungaria pentru că a uitat cum este să te opui unei invazii rusești, referindu-se aparent la trupele sovietice care au mărșăluit spre Budapesta în 1956.
„Ceea ce mă șochează fundamental este că, în timp ce Ucraina se apără în fața armatei ruse, ungurii ar trebui să înțeleagă cum este… M-aș fi așteptat la un sentiment mult mai puternic de solidaritate din partea Ungariei față de Ucraina”, a spus el.
În schimb, el a afirmat că premierul ungar Viktor Orbán a prezentat Kievul ca fiind inamicul și „acum încearcă să exploateze această narațiune” pentru a câștiga alegerile generale din aprilie. Orbán, care se află la putere de aproape două decenii, se află în urma în sondaje față de reprezentantul opoziției în ascensiune.
În timp ce Wadephul a declarat că va „îndeamna (Ungaria) să-și reconsidere poziția” în cadrul reuniunii de astăzi, iar Budrys a solicitat o „discuție deschisă și sinceră”, mai mulți miniștri de externe și-au exprimat scepticismul cu privire la posibilitatea de a convinge Budapesta în viitorul apropiat.
Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a avertizat: „Cred că astăzi nu se vor înregistra progrese în această privință, dar vom continua cu siguranță să facem presiuni”.
CONSILIUL UE
Ungaria stârnește indignarea mai multor miniștri de Externe din UE ca urmare a intenției sale de a bloca noul pachet de sancțiuni contra Rusiei și sprijinul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
Mai mulți miniștri de Externe din UE au criticat luni Ungaria în repetate rânduri pentru planul Budapestei de a bloca ultima rundă de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei, informează Politico Europe.
Diplomații de vârf ai blocului s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta aprobarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. UE sperase ca pachetul să fie aprobat la timp pentru marți, data la care se împlinesc patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, se vor deplasa la Kiev pentru a reitera sprijinul pentru Ucraina.
Însă Budapesta a promis dinainte că va bloca măsurile dacă Kievul nu va permite continuarea livrărilor de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia vecină.
Autoritățile ucrainene au declarat că Drujba, conducta care aprovizionează cu petrol cele două țări din Europa Centrală, a fost avariată în urma unui atac rus din 27 ianuarie. Ungaria și Slovacia susțin că Kievul refuză în mod intenționat să repună în funcțiune conducta.
Ungaria amenință, de asemenea, că va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro convenit de liderii UE în decembrie, care este esențial pentru supraviețuirea Ucrainei în timpul războiului.
Acest lucru a stârnit furia aliaților Ucrainei din UE.
„Sunt stupefiat de poziția Ungariei”, a declarat ministrul german de externe Johann Wadephul reporterilor, în timp ce se îndrepta spre Consiliul Afacerilor Externe. „Nu cred că este corect ca Ungaria să-și folosească propria bătălie pentru libertate pentru a trăda suveranitatea europeană.”
Ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, a declarat că este „foarte supărat și frustrat” pe Ungaria, adăugând că motivele Budapestei „nu se bazează pe nevoile europene, nu se bazează pe interesele de securitate europene”.
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a criticat Ungaria pentru că a uitat cum este să te opui unei invazii rusești, referindu-se aparent la trupele sovietice care au mărșăluit spre Budapesta în 1956.
„Ceea ce mă șochează fundamental este că, în timp ce Ucraina se apără în fața armatei ruse, ungurii ar trebui să înțeleagă cum este… M-aș fi așteptat la un sentiment mult mai puternic de solidaritate din partea Ungariei față de Ucraina”, a spus el.
În schimb, el a afirmat că premierul ungar Viktor Orbán a prezentat Kievul ca fiind inamicul și „acum încearcă să exploateze această narațiune” pentru a câștiga alegerile generale din aprilie. Orbán, care se află la putere de aproape două decenii, se află în urma în sondaje față de reprezentantul opoziției în ascensiune.
În timp ce Wadephul a declarat că va „îndeamna (Ungaria) să-și reconsidere poziția” în cadrul reuniunii de astăzi, iar Budrys a solicitat o „discuție deschisă și sinceră”, mai mulți miniștri de externe și-au exprimat scepticismul cu privire la posibilitatea de a convinge Budapesta în viitorul apropiat.
Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a avertizat: „Cred că astăzi nu se vor înregistra progrese în această privință, dar vom continua cu siguranță să facem presiuni”.
Ministrul de externe al României, Oana-Silvia Țoiu, a fost de acord. „Nu sunt sigură dacă va fi mâine sau săptămâna aceasta”, a spus ea, referindu-se la aprobarea sancțiunilor. Dar a adăugat mai optimist: „Am mai văzut situații similare în trecut și le-am depășit. De aceea se numește al 20-lea pachet de sancțiuni”.
Ungaria a blocat pachetele anterioare de sancțiuni împotriva Rusiei și tranșele de ajutor pentru Ucraina, dar în cele din urmă a renunțat cu regret în schimbul unor concesii.
„Sper că Europa va reuși să-și îndeplinească promisiunile și că mâine nu vom ajunge în situația în care să spunem: «Ne pare rău, pachetul 20 nu este disponibil»”, a declarat Budrys.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Reuniunea Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR. Ilie Bolojan: Va fi răspundere politică în cazul în care România va pierde bani din PNRR
UE adaugă alte opt persoane pe lista de sancțiuni, ca urmare a implicării lor în încălcări ale drepturilor omului și în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Rusia
Ministrul ucrainean de Externe, mesaj pentru Ungaria și Slovacia: Transmiteți plângerile voastre la Moscova
Cancelarul german se așteaptă ca Trump să respecte acordul comercial UE-SUA încheiat anul trecut
Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, vizită la Kiev la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina pentru a arăta sprijinul neclintit al UE
Kaja Kallas pledează pentru o soluție diplomatică în ceea ce privește Iranul: „Lumea nu are nevoie de un alt război”
Ungaria stârnește indignarea mai multor miniștri de Externe din UE ca urmare a intenției sale de a bloca noul pachet de sancțiuni contra Rusiei și sprijinul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
OCDE relevă într-un raport riscurile și beneficiile inteligenței artificiale generative în educație: Fără îndrumare pedagogică, utilizarea GenAI îmbunătățește doar performanța, fără a avea beneficii reale în materie de învățare
Campaniile de dezinformare reprezintă un risc real, rămas prea mult timp fără un răspuns adecvat, avertizează Oana Țoiu: „Rusia investește miliarde pentru destabilizarea UE”
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Trending
-
SĂNĂTATE3 days ago
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
-
ROMÂNIA4 days ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
-
INTERVIURI1 week ago
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
-
ROMÂNIA1 week ago
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
-
INTERNAȚIONAL4 days ago
Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA”