România sprijină un buget ambițios pentru 2028-2034 care să permită statelor membre să răspundă provocărilor multiple curente, transmite Dragoș Pîslaru: Țara noastră, un exemplu concret că politica de coeziune funcționează

România sprijină un buget ambițios pentru 2028-2034 care să permită statelor membre să răspundă provocărilor multiple curente, fiind un exemplu concret că politica de coeziune funcționează și își atinge rezultatele, a fost mesajul transmis de ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Acesta a participat la începutul acestei săptămâni la Dublin, la reuniunea informală a miniștrilor responsabili de Politica de Coeziune, găzduită de ministrul Jack Chambers în numele președinției irlandeze a Consiliului UE.

Cu ocazia acestui consiliu de miniștri, Pîslaru a susținut direct în numele României un buget ambițios pentru 2028-2034 care să permită statelor membre să răspundă provocărilor multiple prezente și care să urmărească următoarele priorități:

protejarea dimensiunii teritoriale a Politicii de Coeziune și implicarea reală a autorităților locale și regionale;

menținerea unei alocări sociale de minimum 14%;

un echilibru între flexibilitate și predictibilitate, cu resurse certe și condiții care să permită investiții pe termen lung;

valorificarea lecțiilor învățate din PNRR și o legătură mai eficientă între resurse, verificare și rezultate.

Dragoș Pîslaru a amintit că în afara Irlandei, România este statul membru al UE care are cea mai importantă dezvoltare și convergență față de media comunitară, progresul României de la aderarea la UE în 2007 fiind de la aproximativ 40% la peste 80% din media UE în ceea ce privește PIB-ul pe locuitor (PPP).

„România este clar exemplul concret că politica de coeziune funcționează și își atinge rezultatele. Miza anilor următori este pregătirea cât mai temeinică a unui Plan de Parteneriat Național și Regional (PPNR), care începând cu 2028 să aducă României investiții și reforme din fonduri europene nerambursabile de peste 60 mld de euro, la care să adăugăm într-un cadru unic de programare și resursele naționale și investițiile private, atât de necesare pentru o dezvoltare echilibrată”, a mai spus ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene.

Acesta a subliniat direcțiile pe care le-a urmărit de când a preluat conducerea la MIPE.

„Pe lângă mandatul de a atrage banii europeni deja alocați României pe coeziune sau PNRR, mi-am folosit experiența europeană pentru a pregăti condiții de finanțare favorabilă pentru țara noastră și în următorul exercițiu financiar, post 2028. România a devenit în ultimul an și jumătate un actor cheie și un lider în susținerea politicii de coeziune și în a strânge împreună un grup puternic de state membre care să își armonizeze interesele în acest sens. Împreună cu colegii din MIPE, MAE și MFP și cu sprijinul Reprezentanței Permanente la Bruxelles, am asigurat o voce clară și constructivă din partea României la nivel European, afirmând că Politica de Coeziune trebuie să rămână un motor al competitivității europene, prin investiții adaptate nevoilor fiecărei regiuni și printr-o legătură clară între finanțare și rezultate”, a mai spus Pîslaru.

Vizita în Irlanda a fost, de asemenea, și un prilej pentru discuții bilaterale importante.

Dragoș Pîslaru s-a întâlnit cu reprezentantul Elveției, ambasadorul Pietro Lazzeri, cu care a discutat despre implementarea celei de-a doua Contribuții Elvețiene și despre domeniile de cooperare: educație vocațională, cercetare și inovare, IMM-uri, eficiență energetică, transport, sănătate și incluziune socială.

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene a discutat și despre un dialog strategic timpuriu privind viitoarele priorități de cooperare.

În întâlnirea cu viceprim-ministrul bulgar Atanas Pekanov Pîslaru abordat cooperarea dintre statele noastre, pregătirea viitoarelor Planuri de Parteneriat Naționale și Regionale și poziționarea în negocierile privind viitorul cadru financiar multianual, inclusiv menținerea unității grupului Prietenii Coeziunii.

Cu ministrul lituanian al Finanțelor, Taurimas Valys, Pîslaru a discutat, de asemenea, despre importanța crucială a președinției lituaniene din semestrul I 2027 pentru negocierile pe Cadrul Financiar Multianual 2028-2034 și despre coordonarea pozițiilor privind viitorul buget european.

„Este important să vedem cum prin activitatea Guvernului Bolojan, România marchează o schimbare de atitudine de la beneficiar pasiv al finanțărilor europene, la actor activ și contributor la agenda și viitorul Uniunii Europene. Nu mai suntem singuri, nici izolați, ci ne construim cu profesionalism alianțele și pozițiile care să asigure dezvoltarea competitivă a României în context european”, a conchis ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene.